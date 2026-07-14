بر پایه گزارش فایننشال تایمز که سه‌شنبه ۲۳ تیر منتشر شد، مقام‌های آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال داده‌اند حکومت ایران یا افراد مرتبط با آن، از آسیب‌پذیری‌های شبکه‌های مخابراتی و داده‌های تجاری موقعیت مکانی، برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.

بر اساس داده‌های پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکه‌های مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اس‌اس۷ پینگز» را مسدود کرده‌اند.

این درخواست‌ها برای تعیین موقعیت تلفن‌های همراهی ارسال شده بوده که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده می‌کردند.

دو کارشناس امنیت سایبری که این داده‌ها را بررسی کرده‌اند، گفتند الگوی این درخواست‌ها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.

به گفته یکی از افراد آگاه، مقام‌های کشورهای خلیج فارس معتقدند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافق‌های رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بوده‌اند.

یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاه‌های داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفن‌های همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کرده‌اند.

گری میلر، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه سیتیزن‌لب که داده‌های مخابراتی را بررسی کرده، گفت جمهوری اسلامی از توانایی لازم برای «دستیابی فوری، مستمر و تقریبا هم‌زمان به اطلاعات موقعیت مکانی» برخوردار است.

او افزود: «برای من بسیار تعجب‌آور خواهد بود اگر ایران از اس‌اس۷ یا دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه منطقه برای ردیابی کاربران آمریکایی استفاده نکرده باشد.»

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، درخواست‌های اس‌اس۷ از ضعفی استفاده می‌کنند که از نخستین مراحل طراحی زیرساخت شبکه‌های تلفن همراه باقی مانده است. این سامانه در اصل به اپراتورها و دیگر طرف‌های دارای دسترسی قانونی امکان می‌دهد موقعیت تقریبی تلفن‌های همراه را تعیین کنند، اما همین دسترسی می‌تواند برای اهداف جاسوسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

اپراتورهای تلفن همراه ایران با شرکت‌های مخابراتی در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه توافق‌های رومینگ دارند و از نظر فنی می‌توانند درخواست‌های اس‌اس۷ را به شبکه‌های خارج از مرزهای ایران ارسال کنند.

در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مورد حمایت آن، چند هتل را در عراق، بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و در برخی از این حملات، نیروها و پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند .

کارشناسان تاکید کردند برای اثبات ارتباط مستقیم هر یک از این حملات با عملیات نظارت دیجیتال، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

اطلاعات حاصل از ردیابی تلفن همراه تنها یکی از منابع اطلاعاتی احتمالی برای شناسایی اهداف است و مهاجمان می‌توانند از منابع دیگری، از جمله عوامل انسانی، نظرهای ثبت‌شده درباره هتل‌ها و پست‌های نیروها در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنند.

با این حال، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) حدود چهار ماه پیش به کنگره ایالات متحده اعلام کرد «چندین گزارش تهدید» درباره بهره‌برداری دشمنان از داده‌های تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه دریافت کرده است.

هشدار درباره ضعف‌های امنیتی تلفن‌های همراه

ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، گفت در صورت تایید، این نخستین بار خواهد بود که «دشمنان آمریکا از داده‌های تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در جریان جنگ» استفاده کرده‌اند.

او به فایننشال تایمز گفت: «سال‌هاست به دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه درباره تهدید امنیت ملی ناشی از ردیابی تلفن‌های کارکنان آمریکایی به دست دشمنان خارجی هشدار داده‌ام.»

سنتکام اعلام کرد برای حفاظت از نیروهای خود تدابیری بی‌سابقه اتخاذ کرده است که امکان توضیح عمومی درباره آن‌ها وجود ندارد.

یک مقام آمریکایی نیز گفت ادعای نقش تعیین‌کننده داده‌های ردیابی در حملات، «با واقعیت‌ها همخوان نیست».

وایدن پیش‌تر با استناد به گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته بود ایران از جمله کشورهایی است که از اس‌اس۷ برای هدف قرار دادن مشترکان آمریکایی استفاده می‌کند.

از سوی دیگر به گفته میلر، دست‌کم بخشی از درخواست‌های مسدودشده در داده‌های موجود، به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی مرتبط است و الگوی فنی آن‌ها با چند درخواست دیگر مطابقت دارد.

او گفت: «به نظر می‌رسد این عملیات، کاربران بسیار مشخصی را هدف قرار داده است. آن‌ها دستگاه‌های معینی را ردیابی می‌کنند.»

سفارت جمهوری اسلامی در لندن به درخواست فایننشال تایمز برای اظهار‌نظر پاسخ نداده است.

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ردیابی از طریق تبلیغات دیجیتال

به گفته افراد آگاه، عملیات احتمالی نظارت، تنها به سوءاستفاده از شبکه‌های مخابراتی محدود نبوده است.

در اقلیم کردستان عراق، عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی مظنون هستند که از نرم‌افزارهای تجاری تبلیغاتی برای شناسایی هتل‌های محل اقامت کارکنان و پیمانکاران دولت آمریکا استفاده کرده باشند.

شناسه‌های تبلیغاتی که سازندگان تلفن‌های هوشمند به دستگاه‌ها اختصاص می‌دهند، سال‌هاست امکان شناسایی موقعیت یک تلفن مشخص یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را فراهم می‌کنند. این فناوری برای نمایش تبلیغات متناسب با موقعیت و علایق کاربران طراحی شده، اما می‌تواند به ابزاری برای نظارت و جاسوسی تبدیل شود.

پت هریگان، عضو جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت درباره موارد مشخص استفاده تهران از داده‌های ردیابی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی «توجیه نشده»، اما این خطر را «جدی» می‌داند.

او در تلاش برای پیشنهاد قانونی است که شرکت‌های فناوری را از فروش «ردپای دیجیتال» کارکنان دولت آمریکا منع کند.

هریگان هشدار داد در صورت ادامه بهره‌برداری موثر از این ضعف، پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

بر اساس بررسی دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۴، ارتش این کشور هنوز نتوانسته این حفره امنیتی را حتی در تلفن‌هایی که در اختیار نیروهای خود قرار می‌دهد، به طور کامل برطرف کند.

مایکل استوکس، مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و معاون شرکت «ویلنت» مستقر در ویرجینیا که راهکارهای ارتباطی امن ارائه می‌کند، گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا بیش از یک دهه است با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند.

او توضیح داد برای ردیابی دیجیتال لزوما نیازی به نفوذ مستقیم به تلفن نیست، زیرا تلفن‌های هوشمند حجم زیادی از داده‌های شخصی را به جا می‌گذارند؛ داده‌هایی که می‌توان از آن‌ها برای تعیین موقعیت، شناسایی مخاطبان و حتی بررسی میزان تحرک کاربر استفاده کرد.

به گفته استوکس، کارکنان دولت آمریکا گاه تلفن‌های امن ویژه ماموریت‌های حساس را کنار می‌گذارند و از تلفن شخصی خود استفاده می‌کنند، یا هر دو دستگاه را همراه دارند که این رفتار، ردپای قابل ردیابی ایجاد می‌کند.

او گفت: «این یک آسیب‌پذیری امنیت ملی است که از برخورد تلفن‌های مدیریت‌نشده، فناوری تبلیغات تجاری، داده‌های موقعیت مکانی و ضرورت‌های عملیاتی، با واقعیت‌های میدان به وجود آمده است.»