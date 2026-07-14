وزارت خارجه قطر حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی بینالمللی، تامین انرژی جهان و نقض آشکار حقوق بینالملل دانست.
قطر همچنین از جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه اقدامی را که به امنیت منطقه لطمه میزند متوقف کند و امنیت کشتیرانی و تامین انرژی جهان را به خطر نیندازد.
اطلاعات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده است، ابعاد دیگری از نحوه انتقال و نگهداری پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه را در بیمارستان الغدیر تهران آشکار میکند.
بیمارستان الغدیر پیشتر نیز در «کارزار کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی شده و تصاویر و شواهدی از انتقال پیکرها در پتو و رها شدن آنها در حیاط پشتی آن، منتشر شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، امیرحسین رازگردانی شراهی، ۲۳ ساله و متولد ۱۲ شهریور ۱۳۸۱، شامگاه ۱۸ دیماه در محدوده هفتحوض تهران هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، جان خود را از دست داد.
طبق این روایت، او را پس از اصابت گلوله که گفته میشود از سوی یک تکتیرانداز به سرش شلیک شد، به اتاق عمل منتقل کردند و خانواده ساعتها پشت در اتاق عمل منتظر ماندند.
پزشکان ابتدا به خانواده اعلام کردند عمل جراحی موفقیتآمیز بوده و قرار است او به بخش منتقل شود، اما دقایقی بعد، خانواده با صحنهای روبهرو شدند که از آن به عنوان تلخترین لحظات آن شب یاد میکنند.
به گفته منبع آگاه، پیکر امیرحسین در حیاط پشتی بیمارستان، در کنار دیگر کشتهشدگان قرار داشت. همان محوطهای که پیشتر نیز تصاویر منتشرشده از آن، پیکرهای پیچیده شده در پتو را نشان میداد.
این منبع همچنین گفت که لباسهای بسیاری از جانباختگان از تن آنها خارج شده بود و خانوادهها تا ساعتها در کنار پیکر عزیزانشان باقی میماندند.
به گفته او، در ادامه تنها تعدادی از مردان خانواده اجازه یافتند در محل بمانند و سایر اعضای خانواده از بیمارستان خارج شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده رازگردانی شراهی پس از کشته شدن امیرحسین، با فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند.
این فشارها، به گفته منبع آگاه، هم در مراسم خاکسپاری و حضور بر مزار او و هم در محل زندگی خانواده ادامه داشته است.
همچنین به خانواده پیشنهاد شده بوده که امیرحسین با عنوان «شهید» معرفی شود، اما آنان این موضوع را نپذیرفتند.
این منبع همچنین از ادامه فشارهای امنیتی و شنود ارتباطات خانواده خبر داد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «موظف هستند انتقام خون شهدا، بهویژه علی خامنهای، را بگیرند».
او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت: «نیروهای مسلح سر سوزنی از موضوع تنگه هرمز کوتاه نخواهند آمد.»
اکرمینیا تاکید کرد: «تنگه هرمز هرگز با جنگ و شرارت آمریکا باز نخواهد شد.»
نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی، در حال بررسی اطلاعات و نشانههایی درباره احتمال برنامهریزی برای حملات در خاک آلمان هستند.
روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاههای امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارشهای مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آمادهسازی حملات را بررسی میکنند.
این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال، به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است.
این اظهارات پس از انتشار آنچه «فهرست انتقام» خوانده شده در یک روزنامه ایرانی مطرح شد؛ فهرستی که نام فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز در آن منتشر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام دو زندانی به نامهای محیالدین عبداللهی و حسین پالانی، به اتهام «عضویت در گروه داعش» و «قیام مسلحانه علیه نظام» به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی سهشنبه ۲۳ تیر در گزارش خود، عبداللهی و پالانی را به مشارکت در «یکی از هستههای وابسته به گروه تروریستی داعش» متهم کرد و نوشت این هسته پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه، بهمنظور «بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه» شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، اعضای این هسته پس از استقرار در ارتفاعات بمو در مرز ایران و عراق، به جذب نیرو و تهیه تجهیزات پرداختند و در پی «نفوذ به کشور و انجام عملیاتهای تروریستی» بودند.
میزان افزود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محل اختفای اعضای این هسته را شناسایی و محاصره کردند و در جریان درگیریها، سه عضو سپاه پاسداران و «تعدادی از عناصر تروریستی» کشته شدند.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، در جریان این عملیات شماری از اعضای این گروه بازداشت شدند.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانیان و زمان بازداشت و محاکمه آنها ارائه نداد.
این رسانه حکومتی همچنین هیچ تصویری از عبداللهی و پالانی منتشر نکرد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد بین ۱۱ خرداد تا ۹ تیر سال جاری، حکم اعدام دستکم ۱۰۹ زندانی، از جمله پنج زندانی سیاسی، در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
به گزارش ههنگاو، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دستکم ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روایت میزان از روند صدور حکم اعدام
رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت دادگاه با استناد به «گزارشهای ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده»، عبداللهی و پالانی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» یا همان «بغی»، به اعدام محکوم کرد.
میزان بدون اشاره به جزییات یا زمان دقیق رسیدگی به پرونده افزود این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در نهایت بامداد ۲۳ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی در حالی به صدور حکم اعدام بر اساس «اظهارات متهمان» اشاره کرد که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی، منتشر شده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۶ تیر در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای در سمت ریاست قوه قضاییه، «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
بر اساس نتایج انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی از سمت سخنگویی و محمود نبویان از سمت نایبرییسی این کمیسیون کنار گذاشته شدند. هر دو از منتقدان تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به شمار میرفتند.
برکناری محمود نبویان از هیات رییسه این کمیسیون پس از آن صورت گرفت که او در یک برنامه تلویزیونی، به گفته صدا و سیما، مطالبی از اسناد دارای «طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور» را درباره شروط مجتبی خامنهای برای مذاکرات مطرح کرده بود.
نبویان در این برنامه گفته بود مجتبی خامنهای ۱۱ شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که از جمله آنها دریافت غرامت از آمریکا، حفظ حق غنیسازی، رفع تحریمها، آزادسازی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بود. او همچنین گفته بود مجتبی خامنهای خواسته است دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز از هماکنون آغاز شود.