بیمارستان الغدیر پیش‌تر نیز در «کارزار کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال بررسی شده و تصاویر و شواهدی از انتقال پیکرها در پتو و رها شدن آن‌ها در حیاط پشتی آن، منتشر شده بود.

بر اساس اطلاعات رسیده، امیرحسین رازگردانی شراهی، ۲۳ ساله و متولد ۱۲ شهریور ۱۳۸۱، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در محدوده هفت‌حوض تهران هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، جان خود را از دست داد.

طبق این روایت، او را پس از اصابت گلوله که گفته می‌شود از سوی یک تک‌تیرانداز به سرش شلیک شد، به اتاق عمل منتقل کردند و خانواده ساعت‌ها پشت در اتاق عمل منتظر ماندند.

پزشکان ابتدا به خانواده اعلام کردند عمل جراحی موفقیت‌آمیز بوده و قرار است او به بخش منتقل شود، اما دقایقی بعد، خانواده با صحنه‌ای روبه‌رو شدند که از آن به عنوان تلخ‌ترین لحظات آن شب یاد می‌کنند.

به گفته منبع آگاه، پیکر امیرحسین در حیاط پشتی بیمارستان، در کنار دیگر کشته‌شدگان قرار داشت. همان محوطه‌ای که پیش‌تر نیز تصاویر منتشرشده از آن، پیکرهای پیچیده شده در پتو را نشان می‌داد.

این منبع همچنین گفت که لباس‌های بسیاری از جان‌باختگان از تن آن‌ها خارج شده بود و خانواده‌ها تا ساعت‌ها در کنار پیکر عزیزانشان باقی می‌ماندند.

به گفته او، در ادامه تنها تعدادی از مردان خانواده اجازه یافتند در محل بمانند و سایر اعضای خانواده از بیمارستان خارج شدند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده رازگردانی شراهی پس از کشته شدن امیرحسین، با فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.

این فشارها، به گفته منبع آگاه، هم در مراسم خاکسپاری و حضور بر مزار او و هم در محل زندگی خانواده ادامه داشته است.

همچنین به خانواده پیشنهاد شده بوده که امیرحسین با عنوان «شهید» معرفی شود، اما آنان این موضوع را نپذیرفتند.

این منبع همچنین از ادامه فشارهای امنیتی و شنود ارتباطات خانواده خبر داد.