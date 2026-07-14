اردن حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را بهشدت محکوم کرد
وزارت خارجه اردن حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی دانست.
وزارت خارجه اردن حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی دانست.
سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان هشدار داد حوثیها، علاوه بر مخالفت با راهکارهای صلح در منطقه، خطوط کشتیرانی در جنوب دریای سرخ و تنگه بابالمندب را نیز هدف قرار میدهند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
وبسایت خبری واینت گزارش داد که پس از استقرار ۲۰ هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بنگوریون، وزیر حملونقل اسرائیل دستور داد به هیچ هواپیمای سوخترسان آمریکایی دیگری اجازه فرود داده نشود.
بر اساس این گزارش، این تصمیم مطابق با توافق اولیه و با هدف جلوگیری از لغو پروازهای تجاری و کاهش اختلال برای مسافران اتخاذ شده است.
در این گزارش آمده است برخی از هواپیماهای سوخترسانی که اخیرا در فرودگاه بنگوریون فرود آمدهاند، از کشورهای حوزه خلیج فارس که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، به اسرائیل منتقل شده بودند.
انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی زنان در شماری از کانالهای تلگرامی در استان لرستان، موجی از نگرانی و ناامنی روانی ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که گردانندگان این کانالها علاوه بر انتشار مطالب توهینآمیز، از برخی قربانیان با دریافت ارز دیجیتال، اخاذی میکنند.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، سهشنبه ۲۳ تیر خبر داد سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شدهاند.
او افزود: «ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.»
پیشتر در ۲۲ تیر، پایگاه خبری پلیس لرستان تایید کرده بود کانالهایی با «رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب»، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان کرده و در برخی موارد، با استفاده از ارزهای دیجیتال دست به «باجخواهی و اخاذی از خانوادهها» زدهاند.
این نهاد از شهروندان خواسته بود از عضو شدن در این کانالها پرهیز کنند و دست به مسدودسازی (بلاک) و گزارش (ریپورت) آنها بزنند.
ماجرا چیست؟
روزنامه شرق شامگاه ۲۲ تیر در گزارشی درباره «بازار سیاه تصاویر شخصی زنان» نوشت این کانالها که دهها هزار عضو جذب کردهاند، با «توهین، تهمت و اخاذی از قربانیان» فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، یک کاربر شبکههای اجتماعی خبر داده در پی این رویداد، پنج دختر خودکشی کردهاند و یک دختر نیز به دست پدرش کشته شده است.
این گزارشها هنوز بهصورت رسمی تایید نشدهاند.
یکی از فعالان حوزه زنان در استان لرستان در مصاحبه با شرق ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این موضوع گفت زمزمههایی درباره خودکشی زنانی که تصاویرشان در این کانالها منتشر شده، به گوش میرسد.
او افزود: «باید در اینجا زندگی کنید و خانوادههای مختلف را بشناسید تا بدانید تبعات این ماجرا چیست؛ که چرا برخی دست به خودکشی زدهاند. من زنانی را میشناسم که اینجا بدون اطلاع همسر یا پدرشان اکانت اینستاگرامی دارند، چون مرد خانواده به آنها اجازه چنین کاری را نمیدهد.»
این کنشگر حوزه زنان ادامه داد: «برخی زنان در استان ما آنقدر ترسیدهاند که حتی تصاویرشان را از روی پروفایلهای پیامرسانهای داخلی و خارجیشان حذف کردهاند تا مبادا وسیلهای برای تهدید آنها باشد. انتشار تصویر یک زن در شهر ما میتواند موجب مرگش شود.»
در گزارش شرق به نام این فعال حوزه زنان اشارهای نشده است.
در سالهای اخیر، کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها نسبت به گسترش زنستیزی که یکی از نمودهای آن پدیده موسوم به «قتلهای ناموسی» است، هشدار دادهاند.
به گفته آنان، تصویب نشدن قوانین موثر برای حمایت از زنان و ضعف در فرهنگسازی، به تداوم و تشدید این خشونتها دامن زده است.
اخاذی و انتقامگیری
سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت، هدف از انتشار تصاویر زنان در کانالهای تلگرامی را اخاذی و انتقامگیری دانست و هشدار داد جان برخی افراد در خطر است.
به گفته او، فعالیت این شبکهها تنها به بروجرد و خرمآباد در استان لرستان محدود نیست و موارد مشابه در شهرهای ملایر، بوکان و کرمانشاه نیز مشاهده شده است.
شرق در ادامه گزارش داد بررسیها نشان میدهد یکی از این کانالها در یک روز دو بار مسدود شده، اما «در بستری دیگر» فعالیت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، فعالیت این کانالها ظاهرا از «فضای دانشگاهی» آغاز شده و با رسیدن به دانشگاه لرستان گسترش یافته است.
این روزنامه افزود پلیس فتا به پرسشهایش درباره این موضوع حساسیتبرانگیز پاسخی نداده است.
پیام یک شهروند به ایراناینترنشنال
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، جزییاتی از شیوه فعالیت این کانالها ارائه کرد.
به گفته او، گردانندگان این کانالها تصاویر معمولی و بدون حجاب اجباری زنان را از پروفایل شبکههای اجتماعی برداشته و همراه با مطالب «بسیار توهینآمیز» منتشر میکنند.
او افزود این کانالها همچنین با ایجاد لینکهای ارتباط ناشناس، از کاربران میخواهند تصاویر افراد دیگر را برایشان ارسال کنند.
بر اساس این پیام، فعالیت این شبکهها از لرستان فراتر رفته و به استانهای خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران نیز گسترش یافته است.
این شهروند با انتقاد از انفعال پلیس فتا، از رسانهها خواست نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این ماجرا، بهویژه در ارتباط با سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، را مورد بررسی قرار دهند.
شرکت کشتیرانی هلندی استولت تانکرز اعلام کرد نفتکش «استولت مگنزیوم» بامداد سهشنبه در آبهای ساحلی عمان هدف حمله قرار گرفت و در پی آن، موتورخانه این شناور دچار آتشسوزی شد.
این شرکت افزود همه خدمه نفتکش سالم هستند و از وضعیت آنها اطلاع در دست است.
پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که یک نفتکش در سواحل عمان هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
روزنامه اقتصادی فینانسآویسن به نقل از شرکت کشتیرانی استولت-نیلسن گزارش داد نفتکش حامل مواد شیمیایی «استولت مگنزیوم» روز سهشنبه در دریای عرب، در سواحل عمان، هدف حمله قرار گرفته است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ایالات متحده روند خروج هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی خود از فرودگاه بینالمللی بنگوریون در تلآویو را متوقف کرده است.
شبکه «کان نیوز» گزارش داد سازمان فرودگاههای اسرائیل هشدار داده است در صورت ادامه این وضعیت، حدود ۵۰ هزار بلیت پرواز در ماه ژوییه در معرض لغو قرار خواهد گرفت.
هفته گذشته و همزمان با ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، واشینگتن روند بازگرداندن هواپیماهای سوخترسانی را که پیشتر به اروپا منتقل شده بودند، به خاورمیانه و اسرائیل آغاز کرده بود.