ترامپ عصر سه‌شنبه ۲۳ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفت‌وگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.

او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرد و نگفت کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت.

به گفته ترامپ، این سرمایه‌گذاری‌ها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایه‌گذار و آینده آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.

او نوشت: «تصمیم گرفته‌ام عوارض ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جایگزین کنم که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم خواهند بود اما، در عین حال، برای خود آنها و آینده‌شان فوق‌العاده سودمند خواهند بود.»

ترامپ در ابتدای این پست بار دیگر به اعمال محاصره کامل علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «تنگه هرمز برای تردد همه کشتی‌ها باز است، به‌جز ایران. زیرا رهبری دروغگو، خشونت‌طلب و بدخواه آنها ایران را در مسیر نابودی کامل قرار می‌دهد. یک محاصره کامل علیه کشتی‌هایی به مقصد یا از مبداء بندرهای ایران و همین‌طور کشتی‌های حامل محموله‌های ایرانی برقرار خواهد بود.»

ترامپ ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آمریکا را به‌عنوان «نگهبان تنگه هرمز» معرفی کرد و گفت این کشور در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حمل‌ونقل تمامی محموله‌های عبوری را دریافت خواهد کرد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت در صورت اعمال عوارض ۲۰ درصدی، هزینه آن برای ابرنفتکش‌های حامل نفت که با ظرفیت کامل بارگیری شده‌اند، ممکن است به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد. این رقم در قیاس با عوارضی که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از نفتکش‌ها دریافت می‌کرد، بسیار بالاتر است.

این پیشنهاد ترامپ با مخالفت‌های گسترده جهانی روبه‌رو شد. هرچند کشورهای حاشیه خلیج فارس در اظهار نظرهای رسمی مخالفت شدیدی با این پیشنهاد رییس‌جمهوری آمریکا ابراز نکردند، اما گزارش‌هایی از تماس آنها با کاخ سفید مخابره شد.

وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد این کشور در پی بحث‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز از همه طرف‌ها می‌خواهد به حقوق بین‌‌الملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.

کریستی مک‌بین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، ۲۳ تیر اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد می‌کند.

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن لحنی محتاط در پیش گرفت و گفت چون جزییات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی هنوز روشن نیست، درباره آن پیش‌بینی و اظهار نظر نمی‌کند.

هاپاگ‌لوید، شرکت کشتیرانی آلمانی و از بازیگران مهم صنعت کشتیرانی جهانی، دریافت عوارض از محموله‌های عبوری از تنگه هرمز را «از اساس نادرست» خواند و اعلام کرد عوارض کانال‌های سوئز و پاناما با تنگه هرمز قابل مقایسه نیست، زیرا بازتاب سرمایه‌گذاری‌های عمده زیرساختی در این کانال‌هاست؛ در حالی که چنین وضعیتی در تنگه هرمز وجود ندارد.

بریتانیا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز «بدون عوارض یا هزینه» تاکید کرد . آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در اظهار نظر در این باره به حقوق بین‌الملل استناد کرد و گفت هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند، هیچ‌گونه عوارضی وضع کند.

کوین هست، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، سه‌شنبه پیش از اعلام تصمیم ترامپ به خبرنگاران گفت دریافت عوارض تنها یکی از طرح‌های دولت آمریکا برای جبران مالی باز نگاه داشتن تنگه هرمز است.

او گفت: «رییس‌جمهوری در حال بررسی راه‌هایی بوده است تا به آنها کمک کند سهم بیشتری از هزینه‌ها را بپردازند و این [عوارض ۲۰ درصدی] یکی از ایده‌هاست.»

پس از پست ۲۳ تیر ترامپ، قیمت نفت برای مدتی کوتاه کاهش یافت و سپس دوباره روند افزایشی را پیش گرفت. تا ساعت ۷:۱۹ عصر به وقت ایران، نفت خام برنت حدود ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی ۲۲ تیر و نزدیک به ۸۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شد.

رسانه بلومبرگ عقب‌نشینی ترامپ را نشانه‌‌ای از گرفتار شدن او در تنگنای ایران خواند و نوشت: «در حالی که درگیری‌ها با ایران از سر گرفته شده و تهران از کاهش کنترل خود بر این آبراه حیاتی سر باز می‌زند. قیمت نفت روز دوشنبه، زمانی که رئیس‌جمهوری آمریکا برای نخستین بار پیشنهاد خود را برای دریافت به‌اصطلاح «عوارض» در ازای تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد، جهش یافت؛ موضوعی که خطر بازگشت افزایش هزینه بنزین برای آمریکایی‌ها را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر مطرح کرد.