وقوع انفجارهای مهیب در سراوان
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در سراوان استان سیستان و بلوچستان در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نشان میدهد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در سراوان استان سیستان و بلوچستان در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نشان میدهد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در ۱۳ مایل دریایی جنوب شرقی شهر ساحلی لیمه در عمان دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای مسئول در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین به کشتیهای عبوری توصیه کرد با احتیاط از این منطقه عبور کنند.
یک مهندس متولد ایران به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی فناوری با کاربرد بالقوه در پهپادهای نظامی به شرکتی در ایران، در ایالات متحده محکوم شد. به گزارش رویترز، مهدی صادقی، شهروند آمریکایی ایرانیالاصل و ساکن ناتیک ماساچوست، توسط هیات منصفه فدرال در بوستون در سه فقره اتهام مجرم شناخته شد. قاضی دادگاه، صدور حکم او را برای ۱۳ اکتبر تعیین کرد.
محاکمه مهدی صادقی به دلیل نگرانی درباره انتخاب یک هیات منصفه بیطرف پس از شروع جنگ در ایران، چندین ماه به تعویق افتاده بود.
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فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد جمهوری اسلامی با حملات به غیرنظامیان در این کشور، به «رویکرد خصمانه و سازمانیافته» ادامه میدهد. این نهاد همچنین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی بحرین بامداد سهشنبه شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردهاند.
در بیانیه نیروی دفاع بحرین آمده است همه یگانها و نیروهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی رزمی و دفاعی برای حفاظت از بحرین قرار دارند و تحولات را از نزدیک دنبال میکنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکنان خواست به بقایای حملات نزدیک نشوند و هرگونه جسم ناشناس یا مشکوک را فورا به مقامهای مسئول گزارش کنند. این نهاد افزود یگان مهندسی میدانی سلطنتی بحرین آمادگی کامل دارد تا با رعایت اصول ایمنی، بقایای این حملات را جمعآوری و ایمنسازی کند.
در این بیانیه همچنین آمده است استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در پایان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام ماموریت دفاع از این کشور قدردانی کرد.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، در آستانه دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، بار دیگر تاکید کرد که از نظر او «لاروخا» مدعی کسب عنوان قهرمانی این رقابتهاست.
دشان در کنفرانس خبری پیش از این مسابقه که قرار است سهشنبهشب ساعت ۲۲:۳۰ برگزار شود، در پاسخ به سوال یک خبرنگار اسپانیایی درباره مدعی بودن اسپانیا برای قهرمانی گفت: «بله، حرفی را که پیش از این زده بودم تایید میکنم. نمیخواهم روی لوئیس دلافوئنته و تیمش فشار بگذارم، اما او خودش بهخوبی از انتظارات مردم کشورش آگاه است. آنها در هفت بازی گذشته خود تنها یک گل دریافت کردهاند.»
سرمربی خروسها با اشاره به سبک بازی دو تیم افزود که هر دو مربی به دفاع خوب فکر میکنند، اما با توجه به کیفیت هجومی بالای فرانسه و اسپانیا، میتوان انتظار یک مسابقه تماشایی را داشت.
دشان پیش از آغاز این تورنمنت و پیش از نخستین بازی فرانسه مقابل سنگال نیز اعلام کرده بود که هیچ شکی در مدعی بودن اسپانیا ندارد و فرانسه را برتر از دیگر تیمها نمیداند.
همزمان با ازسرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز، استرالیا با پیشنهاد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از این آبراه مخالفت کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی بر آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد