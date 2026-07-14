یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد در دیدار با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در بروکسل، دو طرف حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را محکوم کرده‌اند.

واده‌فول در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را به شدت محکوم می‌کند.»

او افزود آلمان و بحرین توافق دارند که تنگه هرمز باید برای کشتیرانی بین‌المللی باز بماند و هیچ‌گونه هزینه یا عوارضی برای عبور کشتی‌ها از این آبراه دریافت نشود.