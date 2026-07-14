شنیدهشدن صدای انفجار در اندیمشک
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی عصر سهشنبه ۲۳ تیر از شنیدهشدن صدای انفجار در شهرستان اندیمشک استان خوزستان خبر داد.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی عصر سهشنبه ۲۳ تیر از شنیدهشدن صدای انفجار در شهرستان اندیمشک استان خوزستان خبر داد.
وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی ایکس حملات به شماری از پاسگاههای مرزی کویت و یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه همچنین حمله به سرکنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان در ادامه، حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و قطر را تهدیدی مستمر علیه امنیت و ثبات منطقه خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری با نخستوزیر عراق در کاخ سفید گفت: «نخستوزیر عراق در انتخاباتی پیروز شد که بسیاری تصور میکردند فرد دیگری برنده آن خواهد شد. من هم در این موضوع نقش داشتم و برایم مهم بود کسی روی کار بیاید که بتواند این مسئولیت را بهخوبی انجام دهد. اکنون یک قهرمان جدید و فوقالعاده داریم و حضور او در کنار ما مایه افتخار است.»
ترامپ افزود: «شرکتهای نفتی آمریکا با حجمی بیسابقه وارد عراق میشوند، با این کشور شراکت میکنند و همکاری گستردهای خواهند داشت. روابط ما اکنون به سطحی رسیده که دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در عراق نیست. ما برای کمک به عراق حضور داریم و اگر لازم باشد از آن حمایت خواهیم کرد، اما فکر نمیکنیم چنین نیازی پیش بیاید.»
او درباره جمهوری اسلامی گفت: «ایران رقیب اصلی عراق بود و بار سنگینی بر دوش این کشور گذاشته بود، زیرا قلدر خاورمیانه محسوب میشد. اما اکنون ایران تا حد زیادی تضعیف شده و توان نظامی آن تنها بخش کوچکی از چیزی است که چهار ماه پیش بود. این وضعیت به عراق آزادی عمل بیشتری داده و یکی از دلایل ورود گسترده شرکتهای نفتی آمریکا به عراق نیز همین موضوع است.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای بازگشت به درگیریهای گستردهتر میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه را «عقبگردی بزرگ» برای غیرنظامیان در منطقه و فراتر از آن توصیف کرد.
او گفت این تحولات تلاشهای صلح را تضعیف میکند، بیثباتی را تشدید میکند و خطرهای جدی برای حقوق بشر در سراسر منطقه به همراه دارد.
تورک خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و حملات جمهوری اسلامی به اهداف مشابه در دیگر کشورهای منطقه شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد همه طرفها باید به حقوق بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند و احترام به آن را تضمین کنند؛ از جمله با اتخاذ همه تدابیر ضروری برای حفاظت از غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی.
او همچنین خواستار رعایت تعهدات طرفها بر اساس حقوق بینالملل بشر و انجام تحقیقات مستقل و فوری درباره همه موارد ادعایی نقض این قوانین شد.
تورک گزارشها درباره بستهشدن تنگه هرمز را بهدلیل تاثیر آن بر حقوق بشر در مناطقی بسیار فراتر از خاورمیانه «بسیار نگرانکننده» خواند و گفت این آبراه شریانی حیاتی است که میلیونها نفر به آن وابستهاند.
او افزود اختلال در جریان انتقال غذا، دارو و دیگر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه در سطح منطقهای و جهانی دارد.
تورک در پایان گفت دیپلماسی، خویشتنداری و کاهش تنش باید در اولویت قرار گیرد و خواستار بازگشت فوری آمریکا و جمهوری اسلامی به آتشبس و اجرای آن مطابق با حقوق بینالملل شد.
ستاد کل ارتش کویت عصر سهشنبه ۲۳ تیر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم هستند.
این نهاد افزود صداهای انفجاری که شنیده میشود، ناشی از رهگیری این حملات از سوی سامانههای پدافند هوایی است.
خبرگزاری دولتی کویت نیز گزارش داد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال از اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته او، این محاصره شامل کشتیهایی خواهد شد که به بنادر ایران رفتوآمد میکنند یا محمولههای جمهوری اسلامی را حمل میکنند. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز به روی همه ترددهای دریایی، بهجز ترددهای مرتبط با جمهوری اسلامی، باز است.
ترامپ نوشت نفت به لطف «قدرت عظیم ارتش ایالات متحده» بیش از هر زمان دیگری در جریان است و از پیت هگست، وزیر جنگ، دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همه اعضای ارتش این کشور قدردانی کرد.
او رهبران جمهوری اسلامی را «دروغگو، خشونتطلب و بدخواه» نامید و گفت آنها کشور را در مسیر «نابودی کامل» قرار دادهاند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او افزود آمریکا در حال حاضر شاهد بزرگترین سرمایهگذاری دلاری یک دولت خارجی در تاریخ خود است و سرمایهگذاریهای جدید این رقم را باز هم افزایش خواهد داد.
ترامپ گفت کارخانهها، واحدهای تولیدی و تجهیزات در سطحی تاریخی به آمریکا سرازیر خواهند شد و میلیونها شغل پردرآمد دیگر برای آمریکاییها ایجاد خواهند کرد. او افزود: «آمریکا دوباره در حال پیروز شدن است؛ آنگونه که هرگز پیش از این سابقه نداشته است.»
ترامپ در پایان نوشت: «روزهای کشتار صدها هزار نفر، از جمله ۵۲ هزار معترض، به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده است و مهمتر از همه، این حکومت هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»