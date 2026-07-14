دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال از اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته او، این محاصره شامل کشتیهایی خواهد شد که به بنادر ایران رفتوآمد میکنند یا محمولههای جمهوری اسلامی را حمل میکنند. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز به روی همه ترددهای دریایی، بهجز ترددهای مرتبط با جمهوری اسلامی، باز است.
ترامپ نوشت نفت به لطف «قدرت عظیم ارتش ایالات متحده» بیش از هر زمان دیگری در جریان است و از پیت هگست، وزیر جنگ، دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و همه اعضای ارتش این کشور قدردانی کرد.
او رهبران جمهوری اسلامی را «دروغگو، خشونتطلب و بدخواه» نامید و گفت آنها کشور را در مسیر «نابودی کامل» قرار دادهاند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او افزود آمریکا در حال حاضر شاهد بزرگترین سرمایهگذاری دلاری یک دولت خارجی در تاریخ خود است و سرمایهگذاریهای جدید این رقم را باز هم افزایش خواهد داد.
ترامپ گفت کارخانهها، واحدهای تولیدی و تجهیزات در سطحی تاریخی به آمریکا سرازیر خواهند شد و میلیونها شغل پردرآمد دیگر برای آمریکاییها ایجاد خواهند کرد. او افزود: «آمریکا دوباره در حال پیروز شدن است؛ آنگونه که هرگز پیش از این سابقه نداشته است.»
ترامپ در پایان نوشت: «روزهای کشتار صدها هزار نفر، از جمله ۵۲ هزار معترض، به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده است و مهمتر از همه، این حکومت هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»