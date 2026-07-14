محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت آرایش جدیدی از سوی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است. او افزود مواضع ترکیه در ۲۴ ساعت گذشته علیه جمهوری اسلامی، تفاوتی با موضعگیریهای این کشور علیه اسرائیل نداشت.
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داد این کشورها در پیامی مشترک به واشینگتن، حمایت خود را از ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند
گفتوگو با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند.
گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
یک مهندس متولد ایران به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی فناوری با کاربرد بالقوه در پهپادهای نظامی به شرکتی در ایران، در ایالات متحده محکوم شد. به گزارش رویترز، مهدی صادقی، شهروند آمریکایی ایرانیالاصل و ساکن ناتیک ماساچوست، توسط هیات منصفه فدرال در بوستون در سه فقره اتهام مجرم شناخته شد. قاضی دادگاه، صدور حکم او را برای ۱۳ اکتبر تعیین کرد.
محاکمه مهدی صادقی به دلیل نگرانی درباره انتخاب یک هیات منصفه بیطرف پس از شروع جنگ در ایران، چندین ماه به تعویق افتاده بود.
گفتوگو با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در موسسه دان
همزمان با ازسرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز، استرالیا با پیشنهاد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از این آبراه مخالفت کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی بر آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال جنگی طولانی در خاورمیانه، رسانهها درباره آمادگی آمریکا برای رویارویی احتمالی با چین و کره شمالی هشدار دادهاند. چین همچنین خواستار ازسرگیری سریع حملونقل آزاد و ایمن در تنگه هرمز شد.
گزارش توماج طاهباز، خبرگار ایراناینترنشنال