دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تنشها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به حملات آمریکا به جمهوری اسلامی و همچنین حملات تهران به کشتیها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به حملات آمریکا به جمهوری اسلامی و همچنین حملات تهران به کشتیها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «از اقدام دولت بریتانیا برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک تهدید دولتی علیه امنیت ملی، که در تهدید علیه جان افراد و ایجاد ارعاب نقش دارد، استقبال میکنم. این اقدامی مهم و قابل تقدیر از سوی کییر استارمر است و نشاندهنده افزایش تهدیدی است که جمهوری اسلامی متوجه شهروندان و منافع بریتانیا میکند.»
او افزود: «امیدوارم بریتانیا و دیگر دولتهای غربی یک گام فراتر بروند و از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کنند. تا زمانی که این حکومت پابرجا باشد، صلحی وجود نخواهد داشت.»
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که دولت امارت دبی در حال برنامهریزی برای ساخت یک بندر جدید و یک پایانه کانتینری در سواحل شرقی امارات متحده عربی است تا وابستگی این امارت به بندر راهبردی جبلعلی در تنگه هرمز را کاهش دهد و مسیری جایگزین فراهم کند.
این رسانه بریتانیایی در گزارشی اختصاصی که دوشنبه ۲۲ تیر منتشر شد، نوشت شرکت «دیپی وُرلد» (DP World) تحت مالکیت امارت دبی، قصد دارد با همکاری مقامهای امارت فجیره، بندر و پایانهای جدید احداث کند تا بخشی از فعالیتهای بندری دبی از مسیر تنگه هرمز بینیاز شود.
فجیره تنها امارتی است که بهطور کامل در ساحل دریای عمان قرار دارد و بر خلاف دبی، برای دسترسی به آبهای آزاد به عبور از تنگه هرمز نیاز ندارد.
شرکت دیپی ورلد در دو دهه گذشته به یکی از فعالترین نهادهای اقتصادی و بینالمللی امارات متحده عربی تبدیل شده و امپراتوری گستردهای از بندرها و خدمات لجستیکی در سراسر جهان ایجاد کرده است. بندر جبلعلی همچنان یکی از ارزشمندترین داراییهای این گروه به شمار میرود. امارت دبی به پشتوانه این بندر جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای جهانی تجارت دریایی و خدمات مالی تثبیت کرده است.
فایننشال تایمز نوشت برنامههای دیپی ورلد با ابتکارهای گستردهتر دولت امارات با هدف مقاومسازی اقتصاد این کشور در برابر هرگونه درگیری احتمالی آینده با ایران، از طریق کاهش وابستگی به تنگه هرمز همسو است.
این روزنامه در توضیح این طرح نوشت ساخت این بندر جدید به امارات متحده عربی امکان میدهد کانتینرها را بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز وارد کشور یا از آن خارج کند، سپس از طریق حملونقل زمینی با کامیون به نقاط دیگر درون این کشور یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال دهد.
در جریان جنگ ۴۰روزه امارات یکی از اهداف اصلی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بود. مقامهای این کشور اعلام کردند که طی این درگیریها نزدیک به سه هزار پهپاد و موشک به این کشور شلیک شد. آتشسوزی بندر جبلعلی در پی سقوط بقایای ناشی از رهگیری یکی از موشکهای شلیکشده از ایران، در نخستین روزهای جنگ از نقاط عطف این درگیریها برای امارت دبی بود.
منابع آگاه به فایننشال تایمز گفتند پس از آنکه تهران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز را بست، فعالیت بندر جبلعلی، بزرگترین بندر کانتینری منطقه، بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافت.
چند هفته پیش از آغاز این جنگ، سلطان احمد بن سلیم، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل دیپی ورلد که از سالها پیش این مسئولیت را بر عهده داشت، به دلیل ارتباط با جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی و مجرم جنسی، از سمتش کنار گذاشته بود. به نوشته فایننشال تایمز، هرچند این دو رویداد ضربه بزرگی برای شرکت دیپی ورلد بود، اما این شرکت بهسرعت طرحهایی برای بهبود وضعیت خود در نظر گرفت و اکنون در حال مذاکره با مقامهای دولتی بر سر پیشنویس توافق اولیه است. هنز ساختار و شیوه تامین مالی پروژه احداث بندر جدید نهایی نشده است، اما به گفته یکی از مقامهای ارشد این شرکت، بندر جدید ممکن است ظرف یک سال و نیم تکمیل شود.
فایننشال تایمز نوشت: «به گفته منابع آگاه، دیپی ورلد در مرحله نخست صدها میلیون دلار برای توسعه تاسیسات جدید سرمایهگذاری خواهد کرد، اما این رقم در صورت نیاز به ظرفیت بیشتر، میتواند در آینده افزایش یابد.»
پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۳۵ کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند. این رقم حتی پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، شمار کشتیهای عبوری در روز بهندرت از ۴۰ کشتی فراتر رفت. با شدت گرفتن تنشها و حملات از روز سهشنبه ۱۶ تیر، تنگه هرمز تقریبا بسته شده و شمار کشتیهای عبوری بسیار اندک است.
این برنامههای جدید در حالی مطرح میشود که شرکت «گالفتِینر» (Gulftainer)، مستقر در شارجه، نیز توسعه فعالیتهای خود را در بندر خورفکان، یکی از مهمترین پایانههای کانتینری سواحل شرقی امارات، دنبال میکند. این شرکت اوایل تیر از یک برنامه سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت بندر خورفکان خبر داد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی حمله به فرودگاه بینالمللی صنعا را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و بیحرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن» دانست.
بقائی آمادگی جمهوری اسلامی را برای هرگونه کمک در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه، با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.
پیشتر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور باند فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند تا از فرود یک هواپیمای ایرانی جلوگیری کنند.
دادههای فلایترادار نشان میدهد هواپیمای ماهان ایر از فرودگاه الحدیده بلند شده و در حال بازگشت به تهران است.
پیشتر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که به باند فرودگاه بینالمللی صنعا برای جلوگیری از فرود این هواپیمای ایرانی حمله کرده است.
در پی این حمله، هواپیمای ماهان مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه الحدیده شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، مهدی محمد صادقی، شهروند ایرانی آمریکایی، به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی به جمهوری اسلامی و نقض تحریمهای آمریکا، مجرم شناخته شد.
براساس این گزارش، صادقی که در شرکت جهانی تجهیزات الکترونیکی «آنالوگ دیوایسز» فعالیت میکرد، متهم بود به یک شریک تجاری ایرانی برای دور زدن قوانین کنترل صادرات آمریکا کمک کرده است.
دادستانهای آمریکایی میگویند شرکت این شریک تجاری مستقر در تهران، سامانههای ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی سپاه پاسداران را تولید میکند.