کویت: حملات جمهوری اسلامی، تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان ماست
وزارت خارجه کویت اعلام کرد ادامه حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در عراق، نقض آشکار حاکمیت دولت کویت، تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور و چالشی آشکار برای نظم و قوانین بینالمللی به شمار میرود.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیها، شهر آتلانتا، محل برگزاری این مسابقه، در روزهای منتهی به بازی با رعدوبرق، بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب مواجه خواهد بود. همچنین دمای هوا همچنان بالای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و احتمال بارشهای سنگین تا روز سهشنبه نیز وجود دارد.
با این حال، انتظار نمیرود این شرایط باعث تعویق مسابقه شود. پیشبینیها نشان میدهد سامانههای طوفانی حدود ۳۶ ساعت پیش از آغاز بازی فروکش خواهند کرد و از سوی دیگر، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دارای سقف متحرک است که احتمال تأثیر بارندگی بر بازی را به حداقل میرساند.
انگلیس پیش از این نیز در همین ورزشگاه، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو را برگزار کرده بود و آرژانتین نیز در همین شهر موفق شد مصر را شکست دهد. هر دو تیم در طول این جام تجربه مواجهه با اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی را داشتهاند؛ از جمله تأخیر یکساعته دیدار انگلیس مقابل مکزیک و تهدید طوفان برای بازی آرژانتین برابر کیپورد.
در حال حاضر تنها عاملی که میتواند زمان آغاز مسابقه را تغییر دهد، مشکلات احتمالی در انتقال دو تیم به ورزشگاه عنوان شده و برنامهریزی فعلی فیفا بر برگزاری مسابقه در زمان مقرر است.
سفارش خرید پهپاد برای اوکراین شامل پهپادهای «شرایک» است که شرکت بزرگ اوکراینی اسکایفال تولید میکند.
این پهپادها به نرمافزار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اوتریون مجهز هستند که برای ردیابی و اصابت خودکار به اهداف متحرک در مرحله پایانی پرواز، طراحی شده است.
لورنتس مایر، مدیرعامل اوتریون، وجود این قرارداد را تایید کرد و گفت ارزش آن حدود ۹۰ میلیون یورو، معادل ۱۰۳ میلیون دلار، است و هزینه آن را «یک کشور اروپایی» تامین میکند.
مایر به رویترز گفت بخشی از پهپادها پیشتر به دولت اوکراین تحویل داده شدهاند و بقیه نیز قرار است در سال جاری ارسال شوند.
اسکایفال مشارکت آلمان در این خرید را تایید کرد، اما گفت نمیتواند درباره جزییات قرارداد اظهار نظر کند.
وزارت دفاع آلمان با استناد به ملاحظات امنیت عملیاتی، از اظهارنظر خودداری کرد.
وزارت دفاع اوکراین نیز حاضر به اظهارنظر نشده است.
این در حالی است که ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای رویترز نوشت توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
شرایک، پهپادی کمهزینه که از سال ۲۰۲۳ در اوکراین به کار گرفته شده، اخیرا در خارج از این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نسخهای از این پهپاد با نام «شرایک ۱۰-اف» که اسکایفال با همکاری شرکت بریتانیایی اسکایکاتر تولید کرده، بهتازگی در نخستین مرحله یک رقابت تحت مدیریت پنتاگون در صدر جدول قرار گرفت.
این رقابت بخشی از طرحی ۱.۱ میلیارد دلاری برای خرید صدها هزار پهپاد تهاجمی است.
اوتریون اعلام کرد نرمافزار این شرکت در چند نمونه شرکتکننده در این رقابت استفاده شده است.
مایر گفت اوتریون در همکاری با چند تولیدکننده سختافزار و با تامین مالی چند دولت غربی، امسال در مجموع به تامین ۱۰۰ هزار پهپاد برای اوکراین کمک میکند.
این رقم شامل قراردادی ۵۰ میلیون دلاری با پنتاگون برای تامین ۳۳ هزار پهپاد نیز میشود که به گفته مایر، به اوکراین تحویل داده شدهاند.
بریتانیا هم ماه گذشته اعلام کرد امسال در چارچوب یک بسته مالی گستردهتر به ارزش ۷۵۲ میلیون پوند، معادل ۱.۰۱ میلیارد دلار، ۱۵۰ هزار پهپاد در اختیار اوکراین قرار میدهد.
از سوی دیگر، اعضای ناتو هفته گذشته اعلام کردند طی پنج سال آینده، ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه سامانههای مقابله با پهپادها سرمایهگذاری خواهند کرد و تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار اپراتورهای آموزشدیده پهپادی را پنج برابر افزایش خواهند داد.
فناوریهای در حال توسعه در این حوزه شامل رادارهای پیشرفته، سامانههای اخلال در ارتباطات، پهپادهای رهگیر، سلاحهای لیزری و سامانههای موشکی ویژهای است که برای منهدم کردن پهپادها پیش از رسیدن به هدف طراحی شدهاند.
حسن گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با اعتراضات زمستان گذشته خبر داد و اعلام کرد حکم اخراج دو دانشجو به اتهام «آتش زدن پرچم» صادر شده است.
گلدانساز، دوشنبه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «درباره دو پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم ... در نهایت برای دو نفر حکم اخراج صادر شد. تا جایی که به خاطر دارم هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلمها شناسایی شدند.»
او افزود بر اساس «شنیدهها»، این دو دانشجو در خارج از دانشگاه نیز به حبس محکوم شدهاند و گفت که از روند اجرای این احکام یا وضعیت این دانشجویان، بیاطلاع است.
گلدانساز برخورد با دانشجویان معترض را «انتظار جامعه دانشگاهی» دانست و ادامه داد: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام دادهاند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند میتوان با خشونت حرف خود را پیش برد.»
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
در بسیاری از این تجمعات، دانشجویان پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی را به دست گرفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
روایتها و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سال گذشته نشان میدهد نیروهای بسیج و حامیان حکومت در موارد متعدد به تجمعات اعتراضی در دانشگاههای مختلف حمله کردند و دانشجویان را هدف ضربوشتم قرار دادند.
گلدانساز در حالی دانشجویان معترض را به «خشونت» متهم کرده است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پروندهسازی برای دانشجویان به اتهام «لیدری» اعتراضات
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دانشگاه در رسیدگیهای انضباطی، از برخورد با دانشجویان بهدلیل «شعارهای تند سیاسی» خودداری کرده و تنها «لیدرها و عوامل اصلی» تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.
گلدانساز دانشجویان معترض را به «رفتارهای غیرآکادمیک» متهم کرد و افزود: «وقتی رفتارها از عرف دانشگاه خارج میشود، خشونت در آن دیده میشود یا به پرچم کشور توهین میشود، طبیعی است که این موارد بررسی شود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر چندماهه در رسیدگی به این پروندهها گفت بررسی پرونده دانشجویان معترض در «شرایط ملتهب» دوران اعتراضات «منطقی نبود».
در هفتههای اخیر، برخورد با دانشجویان معترض در دانشگاههای مختلف ایران شدت گرفته است.
گروه دانشجویان متحد، ۲۱ تیر خبر داد حدود ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و بعد از آن»، از ورود به دانشگاه منع شدهاند.
پیشتر در ۳۰ خرداد، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف شش دانشجو را به اتهام «فعالیت علیه نظام» از دانشگاه اخراج کرد.