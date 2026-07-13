اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن» دانست.

بقائی آمادگی جمهوری اسلامی را برای هرگونه کمک در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه، با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.

پیش‌تر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور باند فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند تا از فرود یک هواپیمای ایرانی جلوگیری کنند.