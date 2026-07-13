ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی موشکهای بالستیک حوثیها را رهگیری کرد
ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد با موشکهای بالستیکی که حوثیها به سمت مناطق جنوبی پرتاب کرده بودند، مقابله کرده است.
ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد با موشکهای بالستیکی که حوثیها به سمت مناطق جنوبی پرتاب کرده بودند، مقابله کرده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی حمله به فرودگاه بینالمللی صنعا را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و بیحرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن» دانست.
بقائی آمادگی جمهوری اسلامی را برای هرگونه کمک در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه، با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.
پیشتر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور باند فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند تا از فرود یک هواپیمای ایرانی جلوگیری کنند.
دادههای فلایترادار نشان میدهد هواپیمای ماهان ایر از فرودگاه الحدیده بلند شده و در حال بازگشت به تهران است.
پیشتر وزارت دفاع یمن اعلام کرد که به باند فرودگاه بینالمللی صنعا برای جلوگیری از فرود این هواپیمای ایرانی حمله کرده است.
در پی این حمله، هواپیمای ماهان مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه الحدیده شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، مهدی محمد صادقی، شهروند ایرانی آمریکایی، به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی به جمهوری اسلامی و نقض تحریمهای آمریکا، مجرم شناخته شد.
براساس این گزارش، صادقی که در شرکت جهانی تجهیزات الکترونیکی «آنالوگ دیوایسز» فعالیت میکرد، متهم بود به یک شریک تجاری ایرانی برای دور زدن قوانین کنترل صادرات آمریکا کمک کرده است.
دادستانهای آمریکایی میگویند شرکت این شریک تجاری مستقر در تهران، سامانههای ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی سپاه پاسداران را تولید میکند.
قیمت نفت پس از حملات جدید آمریکا به جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی مجدد بنادر ایران، بیش از چهار درصد افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام شاخص دوشنبه به بیش از ۸۰ دلار رسید.
اسکاینیوز گزارش داد همچنین بازده اوراق قرضه دوساله دولت بریتانیا امروز به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید.
بازار سهام آمریکا نیز در آغاز معاملات امروز با افت مواجه شد و شاخصهای اساندپی ۵۰۰ و نزدک هر دو کاهش یافتند.
آمریکا با حمله به بیش از ۲۰ شهر ایران در یکشنبهشب و روز دوشنبه، گام به گام وارد سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی میشود. سپاه هم به چهار کشور عربی حمله موشکی کرد. ترامپ ساعاتی بعد گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت.
گزارشی از مجتبا پورمحسن