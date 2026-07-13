ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه ۲۲ تیر در گفتوگو با شبکههای بیافامتیوی و آرامسی گفت تحریمهای ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود دست نکشد، لغو نخواهد شد.
او پیشتر نیز اعلام کرده بود تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد، لغو «حتی کوچکترین تحریم» مربوط به جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست.
محمد موحد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از ترکیه به بریتانیا با ایر فورس وان قدیمی را نشانه «نگرانی عمیق» و «استیصال» واشینگتن در برابر پیامدهای کشته شدن علی خامنهای دانست.
موحد گفت «آشفتگی در تصمیمگیری» ترامپ بازتاب ترس از پاسخهای احتمالی جمهوری اسلامی و تکانههایی است که نظم امنیتی آمریکا را متلاطم کرده است.
او افزود ترامپ باید همواره با «اضطراب شدید» زندگی کند و تاکید کرد: «مسئولیت جنایات و اقدامات جسورانه واشینگتن فراتر از هرگونه توهم مصونیت است و امکان فرار از پیامدهای حقوقی و راهبردی آن وجود ندارد.»
موحد همچنین گفت پیام مجتبی خامنهای و مواضع نهادهای جمهوری اسلامی بر «پیگیری قاطع، قانونی و بینالمللی خونخواهی علی خامنهای» با هدف تحقق عدالت و حفظ امنیت ملی تاکید دارد.
ترامپ ۱۷ تیر، پس از نشست ناتو، با ایر فورس وان قدیمی از ترکیه راهی بریتانیا شد؛ همزمان تهدیدها علیه او از سوی شماری از مقامها و چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی افزایش یافته بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ تیر، پس از اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در چند کشور منطقه، گزارشی درباره مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر کرد.
در این گزارش آمده است پایگاههایی که جمهوری اسلامی از هدف قرار دادن آنها نام برده، در مواردی متعلق به کشورهای میزبان هستند و نیروهای آمریکایی گاهی از آنها استفاده میکنند، نه اینکه همگی پایگاههای اختصاصی آمریکا باشند.
با این حال، آمریکا نیز پایگاههای نظامی اختصاصی خود را در منطقه، از جمله مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی در بحرین، در اختیار دارد.
همچنین تاکنون گزارش تاییدشدهای درباره اصابت حملات اخیر به این پایگاههای اصلی آمریکا منتشر نشده است.
در بحرین، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی منامه قرار دارد که حوزه ماموریت آن خلیج فارس، دریای سرخ، دریای عرب و بخشهایی از اقیانوس هند را در بر میگیرد.
در قطر، پایگاه هوایی العدید، واقع در بیابانهای خارج از دوحه، مقر پیشروی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) است که عملیات نظامی آمریکا را در منطقهای از مصر تا قزاقستان هدایت میکند.
این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی را در خود جای داده است.
در کویت نیز از مهمترین تاسیسات نظامی آمریکا میتوان به اردوگاه عریفجان، مقر پیشروی فرماندهی مرکزی نیروی زمینی آمریکا و پایگاه هوایی علیالسالم اشاره کرد.
همچنین اردوگاه بوهرینگ که در جریان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد، بر اساس وبسایت ارتش آمریکا، محل تجمع و اعزام واحدهای ارتش این کشور به عراق و سوریه است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند در مرگ ناگهانی لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، هیچ نشانهای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است.
دو مقام فدرال، شامگاه یکشنبه ۲۱ تیر به شبکه فاکسنیوز گفتند هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و افبیآی نیز در چارچوب «روند معمول» رسیدگی به پرونده مرگ مقامهای ارشد سیاسی، در حال همکاری با پلیس است.
کاش پاتل، رییس افبیآی، پیشتر اعلام کرده بود این نهاد برای بررسی پرونده، «تمام منابع لازم» را در اختیار مقامهای محلی قرار داده است؛ اظهاراتی که به گمانهزنیهایی درباره علت مرگ این سناتور دامن زد.
روزنامه تلگراف نوشت در پروندههای مربوط به درگذشت مقامهای بلندپایه سیاسی، انجام تحقیقات اولیه بر عهده پلیس است و افبیآی نیز برای اطمینان از نبود هرگونه جرم فدرال، دخالت عوامل جنایی یا تهدیدهای امنیتی، امکانات خود را در اختیار مقامهای محلی قرار میدهد.
فاکسنیوز نیز گزارش داد مشارکت افبیآی بخشی از روند معمول در رسیدگی به چنین پروندههایی است.
دفتر گراهام بامداد یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد این سناتور ۷۱ ساله در پی یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داد.
بر اساس یافتههای اولیه دفتر پزشکی قانونی واشینگتن، گراهام بر اثر پارگی آئورت ناشی از تصلب شرایین (آترواسکلروز) درگذشت.
روزنامه نیویورکپست نوشت این عارضه که بیشتر مردان سالمند را درگیر میکند، بر اثر پارگی دیواره آئورت، اصلیترین سرخرگ بدن، رخ میدهد.
گراهام که از حامیان سیاستهای سختگیرانهتر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و روسیه به شمار میرفت، ۱۹ تیر از سفر به اوکراین بازگشته بود.
او در این سفر با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، دیدار و از نسخه بازنگریشده طرح تحریمهای جدید علیه روسیه رونمایی کرد.
این طرح به دولت آمریکا اختیار میدهد کشورهایی را که خریدار نفت یا گاز روسیه هستند، تحریم یا بر آنها تعرفه اعمال کند.
گراهام در سالهای اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.
او در جریان انقلاب ملی ایرانیان و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.
گراهام همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت.
گمانهزنیها درباره علت مرگ
با وجود اعلام یافتههای اولیه پزشکی قانونی، مرگ گراهام به گمانهزنیهایی در فضای مجازی دامن زد.
برخی حامیان و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از مرگ او تلاش کردند درگذشت این سناتور را به «انتقام» از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و دیگر مقامهای ارشد حکومت نسبت دهند.
رسانه حکومتی رجانیوز در همین رابطه نوشت: «لیست انتقام از جنایتکاران با حذف سناتور ضدایرانی بهروز شد.»
این در حالی است که برخی چهرهها احتمال دخالت روسیه را مطرح کردند.
ویلیام براودر، سرمایهگذار بریتانیایی که سالها مورد غضب حکومت روسیه قرار داشته است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار انجام فوری «همه آزمایشهای لازم» شد تا هرگونه دخالت عمدی در مرگ گراهام بررسی و رد شود.
او نوشت: «نمیخواهم نظریه توطئه مطرح کنم، اما لیندزی گراهام اصلیترین محرک طرح تحریمهای ویرانگر علیه روسیه بود و بهتازگی اعلام کرده بود رییسجمهور ترامپ نیز با این طرح موافقت کرده است.»
براودر افزود: «او بهتازگی از اوکراین بازگشته بود؛ جایی که فعالیت ماموران روسیه در آن بیسابقه نیست. روسها در استفاده از سمهایی که ظاهری شبیه حمله قلبی ایجاد میکنند، مهارت دارند.»
مگان موبز، دختر کیت کلاگ، فرستاده ویژه پیشین ترامپ در امور اوکراین، نیز گفت هرچند ممکن است مرگ گراهام کاملا طبیعی بوده باشد، اما «با توجه به شرایط کنونی ژئوپولیتیکی و دشمنانی که او با قاطعیت با آنها مقابله میکرد»، طرح پرسشهای بیشتر منطقی است.
ترامپ پیشتر در مصاحبه با شبکه انبیسی اعلام کرد پس از بازگشت گراهام از اوکراین با او صحبت کرده و این سناتور «هرچند کمی خسته به نظر میرسید، اما حالش عالی بود».
گراهام فعالیت خود را در کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۴ بهعنوان نماینده حوزه سوم کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان آغاز کرد و در سال ۲۰۰۲ به سنا راه یافت.
او که به دنبال تمدید حضورش در سنا بود، برای پنجمین دوره ششساله نمایندگی، نامزد شده بود.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد شمار کشتیهایی که یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، به پایینترین سطح در چند هفته اخیر رسید. همزمان، ازسرگیری حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتیها در خاورمیانه، نگرانیها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد بر اساس دادههای ردیابی کشتی شرکت کپلر، ۲۱ تیر تنها شش شناور از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین میزان در پنج هفته گذشته بود.
در میان نفتکشهایی که از تنگه خارج شدند، نفتکش غولپیکر «هیومنیتی» قرار داشت که دو میلیون بشکه نفت ایران را حمل میکرد.
نفتکش دیگری به نام «کاپتان آندریاس» نیز با حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت، از تنگه هرمز خارج شد.
بر اساس این دادهها، همچنین سه نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر نفتکشها هنگام عبور از تنگه هرمز، فرستندههای شناسایی خود را خاموش کردند.
در طول آخر هفته، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که ورود آن به تنگه هرمز در دادههای ردیابی کشتیها قابل مشاهده باشد، ثبت نشد.
طبق دادههای کپلر، یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی بین ۱۹ تا ۲۱ تیر از تنگه هرمز خارج شد. این شناور به سوی بندر داهج در هند در حرکت است.
افزایش نگرانی از امنیت کشتیرانی
همزمان با آغاز دور تازه حملات آمریکا، مقامهای ایرانی از اصابت پرتابهها به نقاطی در استانهای هرمزگان، مرکزی، خوزستان و بوشهر خبر دادند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور ۲۱ تیر موج دیگری از حملات علیه حکومت ایران را انجام دادند و با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق، دهها هدف را در چندین نقطه مورد اصابت قرار دادند.
سنتکام هدف این حملهها را کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ تیر در مصاحبه با برنامه «میت د پرس» شبکه انبیسی گفت تنگه هرمز به روی تردد کشتیهای تجاری باز است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان به حملات متقابل ادامه میدهند؛ حملاتی که نگرانیها را درباره ایمنی دریانوردی در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان افزایش داده است.
جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرد پس از آنکه یک شناور از مسیری تاییدنشده عبور کرد و هدف قرار گرفت، تنگه هرمز را بسته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۲ تیر اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد شب گذشته با از کار انداختن سامانههای دو کشتی، آنها را در تنگه هرمز متوقف کرده است.
سپاه پاسداران نام این دو کشتی را اعلام نکرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، صبح دوشنبه ۲۲ تیر به نقل از ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، گزارش داد نقاطی در هشت شهر این استان هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند.
به گفته حیاتی، از ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد، دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاطی در بهبهان، دزفول، امیدیه، ماهشهر، اندیمشک، آبادان و شادگان هدف قرار گرفتند.
او همچنین گزارشها درباره اصابت پرتابه به پایانه مرزی شلمچه در خرمشهر و فرودگاه اهواز را رد کرد و گفت دو نقطه هدف قرارگرفته در اهواز، در اطراف محدوده شهر قرار داشتند.
به گفته این مقام، دستگاههای مربوطه در حال ارزیابی خسارتهای احتمالیاند و جزییات تکمیلی بعدا اعلام خواهد شد.