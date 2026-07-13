وب‌سایت خبری اکسیوس گزارش داد که عربستان سعودی پیش از انجام حملات روز دوشنبه به فرودگاه صنعا در یمن، ایالات متحده را در جریان این حملات قرار داد و این حملات با حمایت آمریکا انجام شد.

اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت عربستان هفته گذشته نگرانی فزاینده خود بابت تحولات اخیر را به اطلاع ایالات متحده رساند و خواستار حمایت واشینگتن برای حملات احتمالی علیه حوثی‌ها شد.

به گفته یک مقام آمریکایی، روز جمعه ۱۹ تیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت‌وگو کرد. این مقام افزود ولیعهد عربستان در این تماس از ترامپ خواست از اقدام نظامی علیه حوثی‌ها حمایت کند و ترامپ نیز با این درخواست موافقت کرد.

به نوشته اکسیوس، نشانه‌های تشدید درگیری میان عربستان و حوثی‌ها ۱۰ روز پیش دیده شد؛ زمانی که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در شهر صنعا، تحت کنترل حوثی‌ها، فرود آمد و هیاتی از رهبران این گروه را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، به ایران منتقل کرد.

عربستان سعودی از حدود یک دهه پیش پرواز از تهران به صنعا را به دلیل نگرانی بابت انتقال سلاح به حوثی‌های یمن یا ورود مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به این کشور، متوقف کرده بود.

تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها روز دوشنبه ۲۲ تیر، هم‌زمان با تلاش هواپیمای ایرانی حامل هیات حوثی‌ها در مسیر بازگشت از ایران، برای فرود در فرودگاه صنعا، بار دیگر بالا گرفت. عربستان با بمباران این فرودگاه مانع فرود هواپیمای ایرانی شد. این هواپیما ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و در شهر بندری الحدیده، در ساحل دریای سرخ، فرود آید.

این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاهی که تحت کنترل‌شان بود، آتش‌بس چهار ساله خود با این کشور را شکست و به سوی عربستان موشک شلیک کرد.

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حوثی‌ها تهدید کرده‌اند که اگر چنین اقدامی از سوی عربستان تکرار شود، فرودگاه‌های این کشور را هدف حملات هوایی قرار خواهند داد.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت این هواپیمای مسافربری ماهان، حامل سلاح، قطعات موشکی و کارشناسان نظامی برای حوثی‌ها بوده است.

در پی این حمله، حوثی‌ها فرودگاه ابها در جنوب‌غرب عربستان را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. آن‌ها همچنین به شرکت‌های هواپیمایی هشدار دادند تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند.



