آژیر هشدار در بحرین به صدا در آمد
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا در آمد. این نهاد از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا در آمد. این نهاد از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که عربستان سعودی پیش از انجام حملات روز دوشنبه به فرودگاه صنعا در یمن، ایالات متحده را در جریان این حملات قرار داد و این حملات با حمایت آمریکا انجام شد.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت عربستان هفته گذشته نگرانی فزاینده خود بابت تحولات اخیر را به اطلاع ایالات متحده رساند و خواستار حمایت واشینگتن برای حملات احتمالی علیه حوثیها شد.
به گفته یک مقام آمریکایی، روز جمعه ۱۹ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفتوگو کرد. این مقام افزود ولیعهد عربستان در این تماس از ترامپ خواست از اقدام نظامی علیه حوثیها حمایت کند و ترامپ نیز با این درخواست موافقت کرد.
به نوشته اکسیوس، نشانههای تشدید درگیری میان عربستان و حوثیها ۱۰ روز پیش دیده شد؛ زمانی که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در شهر صنعا، تحت کنترل حوثیها، فرود آمد و هیاتی از رهبران این گروه را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، به ایران منتقل کرد.
عربستان سعودی از حدود یک دهه پیش پرواز از تهران به صنعا را به دلیل نگرانی بابت انتقال سلاح به حوثیهای یمن یا ورود مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به این کشور، متوقف کرده بود.
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها روز دوشنبه ۲۲ تیر، همزمان با تلاش هواپیمای ایرانی حامل هیات حوثیها در مسیر بازگشت از ایران، برای فرود در فرودگاه صنعا، بار دیگر بالا گرفت. عربستان با بمباران این فرودگاه مانع فرود هواپیمای ایرانی شد. این هواپیما ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد و در شهر بندری الحدیده، در ساحل دریای سرخ، فرود آید.
این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاهی که تحت کنترلشان بود، آتشبس چهار ساله خود با این کشور را شکست و به سوی عربستان موشک شلیک کرد.
حوثیها تهدید کردهاند که اگر چنین اقدامی از سوی عربستان تکرار شود، فرودگاههای این کشور را هدف حملات هوایی قرار خواهند داد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت این هواپیمای مسافربری ماهان، حامل سلاح، قطعات موشکی و کارشناسان نظامی برای حوثیها بوده است.
در پی این حمله، حوثیها فرودگاه ابها در جنوبغرب عربستان را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. آنها همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار دادند تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در تازهترین اطلاعیه خود، که بامداد سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، از وقوع حادثهای برای یک کشتی در ۴۰ مایل دریایی شمالشرق قلهات عمان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابهای ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده است. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیستمحیطی منتشر نشده است.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در تازهترین اطلاعیه خود، که بامداد سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، از وقوع حادثهای برای یک کشتی در ۴۰ مایل دریایی شمالشرق قلهات عمان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابهای ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده است. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیستمحیطی منتشر نشده است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید، جمهوری اسلامی را به کشتار معترضان متهم کرد و گفت واشینگتن به حملات خود علیه تواناییهای مرتبط با تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
ترامپ عصر دوشنبه ۲۲ تیر به وقت شرق آمریکا (بامداد سهشنبه ۲۳ تیر به وقت ایران) گفت: «کاری که آنها میکنند بسیار نسنجیده و احمقانه است و با مردم بهشدت بدرفتاری کردهاند.»
او افزود: «تا جایی که ما توانستهایم مشخص کنیم، آنها تاکنون ۵۲ هزار معترض را کشتهاند. ممکن است شمار کشتهشدگان بیش از این باشد، اما رقم فعلی ۵۲ هزار معترض کشتهشده است. این وضعیت بسیار وخیم است، اما آمریکا بهزودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.»
رییسجمهوری آمریکا وضعیت ایران را «وحشتناک» توصیف کرد، اما گفت واشینگتن «خیلی زود» آن را تحت کنترل درخواهد آورد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد: «ما به مسیر خود ادامه میدهیم؛ امشب به آنها حمله خواهیم کرد. همه تواناییهای آنها را در هر چیزی که به تنگه، به تنگه هرمز، مربوط باشد از بین میبریم.»
ترامپ افزود که به باور او، آمریکا در نهایت «کنترل کامل» اوضاع را در دست خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید، جمهوری اسلامی را به کشتار معترضان متهم کرد و گفت واشینگتن به حملات خود علیه تواناییهای مرتبط با تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
ترامپ عصر دوشنبه ۲۲ تیر به وقت شرق آمریکا (بامداد سهشنبه ۲۳ تیر به وقت ایران) گفت: «کاری که آنها میکنند بسیار نسنجیده و احمقانه است و با مردم بهشدت بدرفتاری کردهاند.»
او افزود: «تا جایی که ما توانستهایم مشخص کنیم، آنها تاکنون ۵۲ هزار معترض را کشتهاند. ممکن است شمار کشتهشدگان بیش از این باشد، اما رقم فعلی ۵۲ هزار معترض کشتهشده است. این وضعیت بسیار وخیم است، اما آمریکا بهزودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.»
رییسجمهوری آمریکا وضعیت ایران را «وحشتناک» توصیف کرد، اما گفت واشینگتن «خیلی زود» آن را تحت کنترل درخواهد آورد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد: «ما به مسیر خود ادامه میدهیم؛ امشب به آنها حمله خواهیم کرد. همه تواناییهای آنها را در هر چیزی که به تنگه، به تنگه هرمز، مربوط باشد از بین میبریم.»
ترامپ افزود که به باور او، آمریکا در نهایت «کنترل کامل» اوضاع را در دست خواهد گرفت.