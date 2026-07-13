تسنیم: حمله به شهرستان لار صحت ندارد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران حمله به شهرستان لار را تکذیب کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران حمله به شهرستان لار را تکذیب کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا به دنبال روابط نزدیکتر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
او افزود در گفتوگو با شرکای شورای همکاری خلیج فارس، تحولات اخیر منطقه و راههای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و دریای سرخ بررسی شده است.
کالاس همچنین نوشت خاورمیانه در چرخهای خطرناک از حملات، واکنشهای متقابل و آتشبسهای شکننده گرفتار شده است.
او حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری را «نقض قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری گفت: «از نظر عملیاتی، نیروی دریایی آمریکا با همراهی کشورهای اروپایی توان اجرای چنین طرحی را دارد، اما این اقدام مستلزم ادامه حملات برای سرکوب توان سپاه پاسداران و ارتش در سواحل و جزایر مشرف به تنگه هرمز است و حتی ممکن است به اشغال برخی از این جزایر نیاز داشته باشد.»
او افزود: «دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای عبوری، از نظر حقوقی چندان قابل دفاع به نظر نمیرسد.»
نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، گفت: «آمریکا به این جمعبندی رسیده که جمهوری اسلامی قصد عقبنشینی از مواضع خود را ندارد و با توجه به شرایط بازار انرژی، میزان ریسکپذیری دونالد ترامپ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی نیز با افزایش فشار بر کشورهای عربی، نهتنها به امتیاز بیشتری نرسیده، بلکه حتی متحدان منطقهای خود را نیز خسته و کلافه کرده است.»
او افزود: «گزینههای جمهوری اسلامی محدودتر شده است و به نظر میرسد ترامپ دیگر ابایی از تشدید تنش ندارد و تصور میکند در این تقابل، دست بالا را در اختیار دارد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس، لارک و کنارک خبر داد و نوشت: «پدافند هوایی بندرعباس فعال شده است».
تسنیم نوشت: «منابع محلی از شنیده شدن صدای چهار انفجار سنگین در کنارک خبر میدهند.»
بر اساس این گزارش همچنین اهالی چابهار و کنارک از شنیدن شدن صدای ۶ انفجار شدید در این مناطق خبر دادند.
راب دیپرینک، داور فوتبال هلند، در سن ۳۸ سالگی درگذشت؛ اتفاقی که تنها چند هفته پس از حذف نام او از فهرست داوران جام جهانی به دنبال تحقیقات پلیس بریتانیا رخ داد. این پرونده در نهایت به دلیل کافی نبودن شواهد مختومه شد.
فدراسیون فوتبال هلند روز شنبه درگذشت دیپرینک را تایید و از او بهعنوان یکی از اعضای ارزشمند تیم داوری این کشور یاد کرد. دیپرینک از سال ۲۰۱۷ در لیگ برتر هلند (اردیویسه) قضاوت میکرد و اخیرا نیز بهعنوان کمکداور ویدیویی در یورو ۲۰۲۴ فعالیت داشت.
بر اساس گزارش بیبیسی اسپورت، دیپرینک در شرایطی درگذشت که بهتازگی از فهرست داوران فیفا برای جام جهانی کنار گذاشته شده بود. او ابتدا بهعنوان کمکداور ویدیویی برای این رقابتها انتخاب شده بود، اما پس از آغاز تحقیقات پلیس لندن در ماه آوریل، نامش در ماه مه از فهرست حذف شد.
دیپرینک روز ۹ آوریل برای دیدار کریستال پالاس و فیورنتینا در لیگ کنفرانس اروپا به لندن سفر کرده بود و بهعنوان کمکداور ویدیویی در آن مسابقه حضور داشت. پس از وقوع حادثهای در منطقه ولزلی رود در کرویدون، پلیس متروپولیتن تحقیقات خود را آغاز کرد و همین موضوع باعث حذف او از فهرست داوران جام جهانی شد.
پلیس متروپولیتن در بیانیهای اعلام کرد که گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان دریافت کرده و مردی حدودا ۳۰ ساله را به ظن ارتکاب این جرم بازداشت کرده است.
با این حال، پس از انجام تحقیقات کامل، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و تجهیزات دیجیتال، پلیس اعلام کرد شواهد برای ادامه روند قضایی کافی نیست و پرونده بدون طرح هیچ اتهامی مختومه شده است. در بیانیه پلیس آمده است: «ماموران تمامی تحقیقات لازم را انجام دادند و تمام شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربینهای مداربسته و دستگاههای دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسیها مشخص شد که حداقل شواهد لازم برای ادامه پرونده وجود ندارد و بنابراین هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نخواهد شد.»