گلدان‌ساز، دوشنبه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «درباره دو پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم ... در نهایت برای دو نفر حکم اخراج صادر شد. تا جایی که به خاطر دارم هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلم‌ها شناسایی شدند.»

او افزود بر اساس «شنیده‌ها»، این دو دانشجو در خارج از دانشگاه نیز به حبس محکوم شده‌اند و گفت که از روند اجرای این احکام یا وضعیت این دانشجویان، بی‌اطلاع است.

گلدان‌ساز برخورد با دانشجویان معترض را «انتظار جامعه دانشگاهی» دانست و ادامه داد: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام داده‌اند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند می‌توان با خشونت حرف خود را پیش برد.»

دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات دی‌ماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.

در بسیاری از این تجمعات، دانشجویان پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی را به دست گرفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

روایت‌ها و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سال گذشته نشان می‌دهد نیروهای بسیج و حامیان حکومت در موارد متعدد به تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند و دانشجویان را هدف ضرب‌وشتم قرار دادند.

گلدان‌ساز در حالی دانشجویان معترض را به «خشونت» متهم کرده است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

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پرونده‌سازی برای دانشجویان به اتهام «لیدری» اعتراضات

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دانشگاه در رسیدگی‌های انضباطی، از برخورد با دانشجویان به‌دلیل «شعارهای تند سیاسی» خودداری کرده و تنها «لیدرها و عوامل اصلی» تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.

گلدان‌ساز دانشجویان معترض را به «رفتارهای غیرآکادمیک» متهم کرد و افزود: «وقتی رفتارها از عرف دانشگاه خارج می‌شود، خشونت در آن دیده می‌شود یا به پرچم کشور توهین می‌شود، طبیعی است که این موارد بررسی شود.»

او در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر چندماهه در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت بررسی پرونده دانشجویان معترض در «شرایط ملتهب» دوران اعتراضات «منطقی نبود».

در هفته‌های اخیر، برخورد با دانشجویان معترض در دانشگاه‌های مختلف ایران شدت گرفته است.

گروه دانشجویان متحد، ۲۱ تیر خبر داد حدود ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماه‌ها سکوت و پرونده‌سازی در ایام جنگ و بعد از آن»، از ورود به دانشگاه منع شده‌اند .

پیش‌تر در ۳۰ خرداد، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف شش دانشجو را به اتهام «فعالیت علیه نظام» از دانشگاه اخراج کرد.