خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بعدازظهر دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد یک هواپیمای ایرانی که به مقصد صنعا در حرکت بود، پس از حمله عربستان سعودی به فرودگاه بینالمللی این شهر، مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه الحدیده در غرب یمن فرود آمد.
روزنامه هممیهن نیز نوشت این هواپیما پس از تغییر مسیر به سوی شهر ساحلی الحدیده، سامانه ردیابی خود را خاموش کرد.
حسن گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با اعتراضات زمستان گذشته خبر داد و اعلام کرد حکم اخراج دو دانشجو به اتهام «آتش زدن پرچم» صادر شده است.
گلدانساز، دوشنبه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «درباره دو پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم ... در نهایت برای دو نفر حکم اخراج صادر شد. تا جایی که به خاطر دارم هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلمها شناسایی شدند.»
او افزود بر اساس «شنیدهها»، این دو دانشجو در خارج از دانشگاه نیز به حبس محکوم شدهاند و گفت که از روند اجرای این احکام یا وضعیت این دانشجویان، بیاطلاع است.
گلدانساز برخورد با دانشجویان معترض را «انتظار جامعه دانشگاهی» دانست و ادامه داد: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام دادهاند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند میتوان با خشونت حرف خود را پیش برد.»
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
در بسیاری از این تجمعات، دانشجویان پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی را به دست گرفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
روایتها و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سال گذشته نشان میدهد نیروهای بسیج و حامیان حکومت در موارد متعدد به تجمعات اعتراضی در دانشگاههای مختلف حمله کردند و دانشجویان را هدف ضربوشتم قرار دادند.
گلدانساز در حالی دانشجویان معترض را به «خشونت» متهم کرده است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پروندهسازی برای دانشجویان به اتهام «لیدری» اعتراضات
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دانشگاه در رسیدگیهای انضباطی، از برخورد با دانشجویان بهدلیل «شعارهای تند سیاسی» خودداری کرده و تنها «لیدرها و عوامل اصلی» تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.
گلدانساز دانشجویان معترض را به «رفتارهای غیرآکادمیک» متهم کرد و افزود: «وقتی رفتارها از عرف دانشگاه خارج میشود، خشونت در آن دیده میشود یا به پرچم کشور توهین میشود، طبیعی است که این موارد بررسی شود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر چندماهه در رسیدگی به این پروندهها گفت بررسی پرونده دانشجویان معترض در «شرایط ملتهب» دوران اعتراضات «منطقی نبود».
در هفتههای اخیر، برخورد با دانشجویان معترض در دانشگاههای مختلف ایران شدت گرفته است.
گروه دانشجویان متحد، ۲۱ تیر خبر داد حدود ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و بعد از آن»، از ورود به دانشگاه منع شدهاند.
پیشتر در ۳۰ خرداد، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف شش دانشجو را به اتهام «فعالیت علیه نظام» از دانشگاه اخراج کرد.
دولت بریتانیا با استفاده از اختیارات جدید خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای ممنوعه قرار داد.
دولت بریتانیا پس از مجموعهای از حملهها به جامعه یهودیان این کشور، لایحه امنیت ملی را که کییر استارمر وعده آن را داده بود، سریع به تصویب رساند.
قوانین پیشین بریتانیا برای قرار دادن نهادهای دولتی در فهرست سازمانهای ممنوعه محدودیت داشت.
سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۲ تیر، اردوگاه یک حزب کرد ایرانی در منطقه دارشکران اربیل هدف حمله سه پهپاد قرار گرفت. بر اساس این بیانیه، حمله تلفات جانی در پی نداشت.
گزارشهای محلی هدف حمله را یکی از مقرهای حزب آزادی کردستان، موسوم به «پاک»، اعلام کردند. گزارش حمله سه پهپاد به مقر این حزب در نزدیکی اربیل را شبکه فلوجه نیز منتشر کرده است.
سخنگوی حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرد از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، مقرهای این حزب ۸۵ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند که در نتیجه آن دو نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدهاند.
شبکه المسیره، وابسته به حوثیهای یمن، بعدازظهر دوشنبه ۲۲ تیر نیز گزارش داد عربستان سعودی فرودگاه بینالمللی صنعا را با چند حمله هوایی هدف قرار داده است.
همزمان با این گزارش، خبرگزاری رویترز نیز از چند حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی صنعا خبر داد.
وزارت دفاع دولت یمن مستقر در عدن نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی، باند فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف قرار دادهاند.
صنعا در کنترل حوثیها است و دولت در شهر عدن در جنوب این کشور فعالیت میکند.
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای خبرگزاری رویترز نوشت توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
بر اساس این مطلب که دوشنبه ۲۲ تیر منتشر شد، تجربه میدانهای نبرد در اوکراین، روسیه و خاورمیانه نشان داده است پهپادهای کوچک و کمهزینه قادرند از سامانههای سنتی پدافند هوایی عبور کنند و پالایشگاهها، نیروگاهها، پایانههای صادراتی و خطوط لوله را در معرض تهدید قرار دهند.
این تحول توازن سنتی میان مهاجم و مدافع را بهطور چشمگیری بر هم زده است، زیرا تاسیساتی که ساخت آنها دههها زمان و میلیاردها دلار هزینه برده، اکنون در برابر حملات انبوه پهپادی که هر یک تنها چند صد تا چند هزار دلار قیمت دارند، آسیبپذیر شدهاند.
بوسو جمهوری اسلامی را یکی از آشکارترین نمونههای این تغییر توصیف کرد و نوشت تهران از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها با استفاده از پهپادها تلاش کرده است کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کند و این تصور دیرینه را که بستن این آبراه تنها با حضور گسترده نیروی دریایی امکانپذیر است، به چالش بکشد.
این تهدید کشورهای تولیدکننده نفت و گاز حاشیه خلیج فارس را واداشته است برنامههای قدیمی خود را برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز احیا کنند.
این کشورها اکنون با سرعت در حال توسعه هزاران کیلومتر خط لوله جایگزین هستند تا صادرات نفت و گاز را از مسیرهایی خارج از این گذرگاه انجام دهند.
با این حال، بوسو هشدار داد هر کیلومتر خط لوله، هر ایستگاه پمپاژ و هر تاسیسات جدید، خود به هدفی بالقوه برای حملات پهپادی تبدیل میشود و توسعه زیرساختهای جایگزین به تنهایی امنیت انرژی را تضمین نمیکند.
حکومت ایران در ماههای اخیر دهها پالایشگاه، تاسیسات گاز طبیعی مایع و نیروگاه را در سراسر منطقه هدف قرار داده است.
اوکراین و دگرگونی معادلات میدان نبرد
بوسو اوکراین را بارزترین نمونه تاثیر پهپادها بر جنگهای مدرن دانست و نوشت کییف در ماههای اخیر با استفاده از دستههای پهپادهای دوربرد، پالایشگاهها، انبارهای سوخت و زیرساختهای انرژی را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده و نشان داده است حتی تاسیسات راهبردی دور از خطوط مقدم نیز از حملات در امان نیستند.
اوکراین همزمان صنعت گستردهای برای تولید داخلی پهپاد ایجاد کرده و گزارشها از تولید ماهانه صدها هزار پهپاد ارزانقیمت در این کشور حکایت دارد.
به نوشته این تحلیلگر، گسترش چنین توانمندیهایی دولتها را ناچار کرده است در راهبردهای دفاعی خود بازنگری کنند.
در همین چارچوب، اعضای ناتو هفته گذشته اعلام کردند طی پنج سال آینده، ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه سامانههای مقابله با پهپادها سرمایهگذاری خواهند کرد و تا پایان سال ۲۰۲۷ شمار اپراتورهای آموزشدیده پهپادی را پنج برابر افزایش خواهند داد.
فناوریهای در حال توسعه در این حوزه شامل رادارهای پیشرفته، سامانههای اخلال در ارتباطات، پهپادهای رهگیر، سلاحهای لیزری و سامانههای موشکی ویژهای است که برای منهدم کردن پهپادها پیش از رسیدن به هدف طراحی شدهاند.
زیرساختهای جایگزین؛ راهکاری با چالشهای تازه
بوسو در ادامه نوشت جنگهای اوکراین و ایران آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در سراسر جهان را آشکار کردهاند؛ از تاسیسات انرژی و شبکههای مخابراتی گرفته تا سامانههای حملونقل و شبکههای برق.
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است، زیرا احتمال اختلال در تنگه هرمز میتواند درآمدهای صادراتی آنها را با خطر جدی روبهرو کند.
عربستان سعودی در حال بررسی افزایش ظرفیت یک خط لوله انتقال نفت خام است که میدانهای نفتی شرق این کشور را به سواحل دریای سرخ متصل میکند و تنگه هرمز را دور میزند.
خط لوله شرق-غرب در جریان جنگ ایران، نقشی حیاتی ایفا کرد و به عربستان سعودی امکان داد به صادرات بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز ادامه دهد. رقمی که بالغ بر نیمی از صادرات این کشور پیش از جنگ بود.
امارات متحده عربی نیز در حال توسعه ظرفیت خط لوله منتهی به بندر فجیره در خارج از تنگه هرمز است و عراق و کویت نیز پروژههای مشابهی را بررسی میکنند.
با این حال، بوسو هشدار داد هرچه این شبکههای جایگزین گستردهتر شوند، حفاظت از آنها نیز دشوارتر خواهد شد و شرکتهای انرژی ناچار خواهند بود خطر حملات پهپادی و سایر اشکال جنگ نامتقارن را در طراحی، بهرهبرداری و حفاظت از تاسیسات خود لحاظ کنند.
حتی ممکن است برخی شرکتها به خرید سامانههای اختصاصی دفاع ضدپهپادی روی آورند.
پژواک جنگ جهانی اول
بوسو در پایان، وضعیت کنونی را با تحولاتی مقایسه کرد که در جنگ جهانی اول رخ داد.
او نوشت همانگونه که تیربار، توپخانه و سیمخاردار دکترین سنتی جنگهای پیادهنظام را بیاثر کردند و زمینهساز جنگهای سنگری شدند، پهپادها نیز امروز توازن قدرت را در میدان نبرد تغییر دادهاند.
او افزود به همان ترتیب که توسعه تانکها و هواپیماهای رزمی سرانجام بنبست جنگ جهانی اول را شکست، دولتها و ارتشها نیز در آینده راهکارهای موثرتری برای مقابله با حملات پهپادی خواهند یافت.
اما تا آن زمان، برتری نسبی همچنان در اختیار مهاجمان خواهد بود، زیرا فناوریهای ارزانقیمت به تهدیدی جدی برای تاسیسات انرژی چند میلیارد دلاری تبدیل شدهاند؛ وضعیتی که صنعت انرژی را به پاشنه آشیل اقتصاد جهانی بدل کرده است.