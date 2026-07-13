صدای چهار انفجار در شرق بندرعباس
خبرگزاری دولتی ایرنا، از شنیده شدن صدای چهار انفجار در شرق بندرعباس خبر داد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، از شنیده شدن صدای چهار انفجار در شرق بندرعباس خبر داد.
راب دیپرینک، داور فوتبال هلند، در سن ۳۸ سالگی درگذشت؛ اتفاقی که تنها چند هفته پس از حذف نام او از فهرست داوران جام جهانی به دنبال تحقیقات پلیس بریتانیا رخ داد. این پرونده در نهایت به دلیل کافی نبودن شواهد مختومه شد.
فدراسیون فوتبال هلند روز شنبه درگذشت دیپرینک را تایید و از او بهعنوان یکی از اعضای ارزشمند تیم داوری این کشور یاد کرد. دیپرینک از سال ۲۰۱۷ در لیگ برتر هلند (اردیویسه) قضاوت میکرد و اخیرا نیز بهعنوان کمکداور ویدیویی در یورو ۲۰۲۴ فعالیت داشت.
بر اساس گزارش بیبیسی اسپورت، دیپرینک در شرایطی درگذشت که بهتازگی از فهرست داوران فیفا برای جام جهانی کنار گذاشته شده بود. او ابتدا بهعنوان کمکداور ویدیویی برای این رقابتها انتخاب شده بود، اما پس از آغاز تحقیقات پلیس لندن در ماه آوریل، نامش در ماه مه از فهرست حذف شد.
دیپرینک روز ۹ آوریل برای دیدار کریستال پالاس و فیورنتینا در لیگ کنفرانس اروپا به لندن سفر کرده بود و بهعنوان کمکداور ویدیویی در آن مسابقه حضور داشت. پس از وقوع حادثهای در منطقه ولزلی رود در کرویدون، پلیس متروپولیتن تحقیقات خود را آغاز کرد و همین موضوع باعث حذف او از فهرست داوران جام جهانی شد.
پلیس متروپولیتن در بیانیهای اعلام کرد که گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان دریافت کرده و مردی حدودا ۳۰ ساله را به ظن ارتکاب این جرم بازداشت کرده است.
با این حال، پس از انجام تحقیقات کامل، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و تجهیزات دیجیتال، پلیس اعلام کرد شواهد برای ادامه روند قضایی کافی نیست و پرونده بدون طرح هیچ اتهامی مختومه شده است. در بیانیه پلیس آمده است: «ماموران تمامی تحقیقات لازم را انجام دادند و تمام شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربینهای مداربسته و دستگاههای دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسیها مشخص شد که حداقل شواهد لازم برای ادامه پرونده وجود ندارد و بنابراین هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نخواهد شد.»
نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهطور رسمی کنگره را در جریان ازسرگیری درگیریها با ایران قرار داده است.
بر اساس نامهای که جمعه برای رهبران کنگره ارسال شده و نیویورکتایمز به آن دست یافته، ترامپ نوشته است نیروهای آمریکایی ۱۶ تیر «حملات دفاعی علیه اهدافی در داخل ایران» انجام دادهاند.
به نوشته نیویورکتایمز، این نامه بار دیگر اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رییسجمهوری برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی بدون مجوز کنگره را تشدید کرده است.
هر دو مجلس پیشتر به طرحی رای داده بودند که ترامپ را ملزم میکرد جنگ را پایان دهد یا برای ادامه آن از کنگره مجوز بگیرد، اما کاخ سفید همچنان تاکید دارد که ترامپ در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود بهعنوان فرمانده کل قوا عمل میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره دریافت هزینه در برابر تامین امنیت عبور کشتیها از تنگه هرمز «کاملا درست میگوید».
او افزود: «هر کسی که عبور امن و بیخطر کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تامین میکند، باید در قبال این خدمت هزینه دریافت کند.»
عراقچی گفت ایران همواره حافظ تنگه هرمز بوده و «برای همیشه» نیز چنین خواهد ماند.
او درباره پیشنهاد دریافت ۲۰ درصد هزینه از محمولههای عبوری گفت: «۲۰ درصد خیلی زیاد است؛ ما منصف خواهیم بود.»
باشگاه استقلال اعلام کرد یاسر آسانی، وینگر اهل آلبانی آبیپوشان، با وجود حضور در تمرینات آبیپوشان و شرکت کردن در تستهای ایفمارک، «به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر» ایران را به مقصد استانبول ترک کرد.
باشگاه استقلال در این باره نوشت: «آسانی با وجود آنکه یک فصل دیگر با باشگاه استقلال قرارداد دارد، در روزهای اخیر مذاکرات بسیار مثبت و سازندهای را با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد و عقد توافقی جدید به مدت سه سال انجام داده بود و حتی قرار بود امروز با دریافت مبلغ پیشپرداخت، قرارداد جدید خود را نیز به امضا برساند.»
در ادامه اطلاعیه استقلال آمده است: «با این حال، به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، این بازیکن عصر امروز ایران را به مقصد استانبول ترک کرد تا با اعضای خانواده خود دیدار کند.»
باشگاه استقلال در اظهارنظری مبهم درباره بازگشت آسانی نوشت: «باشگاه استقلال ضمن تاکید بر روابط مثبت و حرفهای با یاسر آسانی، امیدوار است با فراهم شدن شرایط، توافق نهایی میان طرفین به زودی حاصل شود و این بازیکن ارزشمند همچنان با پیراهن آبی به میدان برود.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی اعلامشده از سوی آمریکا شامل همه شناورها، صرفنظر از پرچم آنها، میشود.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی تمامی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران در ۲۳ تیرماه آغاز خواهد شد.
این مرکز افزود محاصره دریایی آمریکا شامل سراسر سواحل ایران، از جمله بنادر و پایانههای نفتی این کشور، میشود.