احضار سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا
دولت بریتانیا اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده است.
دولت بریتانیا اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز با اشاره به تحولات مربوط به ایران و تنگه هرمز گفت: «کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.»
او افزود: «ما به یک توافق رسیده بودیم، اما آنها آن را نقض کردند.»
ترامپ گفت ایالات متحده مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و افزود: «باید هزینه این کار به ما پرداخت شود. ما بابت حفاظت از این تنگه، پول دریافت خواهیم کرد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین درباره مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «آنها گروهی بد هستند.»
دولت بریتانیا سپاه پاسداران و یک گروه دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف محدودیتهای امنیتی تازهای قرار داد. این تصمیم مبتنی بر اختیاراتی مشابه سازوکار ممنوع اعلام شدن نهادها با هدف مقابله با تهدیدهای مورد حمایت دولتها اتخاذ شده است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
«حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» گروه دیگری است که طبق اعلام دولت بریتانیا مرتبط با جمهوری اسلامی است. این گروه در ماههای گذشته مسئولیت حملات یهودستیزانه و همچنین حمله به رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن را بر عهده گرفته بود. یکی از این حملات به آتش کشیدن چهار آمبولانس سازمان یهودی هاتسولا در فروردین سال جاری بود.
یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (گرو) نیز بهدلیل «خرابکاری و سایر فعالیتهای هدایتشده علیه بریتانیا و اروپا» مشمول این ممنوعیت شد.
این موارد پیش از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد. در این صورت هرگونه حمایت از این گروهها غیرقانونی خواهد بود و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات تازهای برای مقابله با تهدیدها میدهد.
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
حدود دو ماه پیش، جاناتان هال، مسئول مستقل بازبینی قوانین مربوط به تهدیدهای دولتی، گزارش داده بود دلایل محکمی برای ایجاد سازوکاری قانونی بهمنظور ممنوع اعلام کردن فعالیت نهادهای وابسته به دولتهای خارجی، مشابه قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، وجود دارد.
به گفته او، هدف این سازوکار مختل کردن فعالیت افرادی است که منافع و اهداف این نهادها را ترویج میکنند.
جرمانگاری حمایت از گروههای ممنوعه در بریتانیا
این تصمیم درصورت تصویب در هر دو مجلس برتیانیا اختیارات گستردهتری برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده در خاک بریتانیا در اختیار دولت قرار میدهد و بر اساس آن دعوت به حمایت از گروههای ممنوعه یا ابراز دیدگاههایی که پشتیبانی از آنها تلقی شود، جرم کیفری محسوب میشود.
همچنین کمک به این گروهها برای انجام فعالیتهای مرتبط با بریتانیا یا دریافت و نگهداری هرگونه منفعت مادی از سوی آنها یا به نمایندگی از آنها جرم کیفری خواهد بود.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیها، شهر آتلانتا، محل برگزاری این مسابقه، در روزهای منتهی به بازی با رعدوبرق، بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب مواجه خواهد بود. همچنین دمای هوا همچنان بالای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و احتمال بارشهای سنگین تا روز سهشنبه نیز وجود دارد.
با این حال، انتظار نمیرود این شرایط باعث تعویق مسابقه شود. پیشبینیها نشان میدهد سامانههای طوفانی حدود ۳۶ ساعت پیش از آغاز بازی فروکش خواهند کرد و از سوی دیگر، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دارای سقف متحرک است که احتمال تأثیر بارندگی بر بازی را به حداقل میرساند.
انگلیس پیش از این نیز در همین ورزشگاه، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو را برگزار کرده بود و آرژانتین نیز در همین شهر موفق شد مصر را شکست دهد. هر دو تیم در طول این جام تجربه مواجهه با اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی را داشتهاند؛ از جمله تأخیر یکساعته دیدار انگلیس مقابل مکزیک و تهدید طوفان برای بازی آرژانتین برابر کیپورد.
در حال حاضر تنها عاملی که میتواند زمان آغاز مسابقه را تغییر دهد، مشکلات احتمالی در انتقال دو تیم به ورزشگاه عنوان شده و برنامهریزی فعلی فیفا بر برگزاری مسابقه در زمان مقرر است.
یک منبع آگاه گفت برلین هزینه خرید ۵۰ هزار پهپاد تهاجمی را برای کییف تامین خواهد کرد. این سفارش، یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک دولت غربی به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ تیر در گزارشی نوشت که اوکراین در طول بیش از چهار سال جنگ با روسیه، بهشدت به انواع مختلف سامانههای بدون سرنشین متکی بوده است.
این کشور سالانه میلیونها پهپاد تولید میکند و نیروهای اوکراینی هر روز هزاران حمله پهپادی انجام میدهند.
حملات پهپادی اوکراین به روسیه در هفتههای اخیر، شدت، تنوع و گستردگی بیشتری پیدا کرده است.
سفارش خرید پهپاد برای اوکراین شامل پهپادهای «شرایک» است که شرکت بزرگ اوکراینی اسکایفال تولید میکند.
این پهپادها به نرمافزار شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اوتریون مجهز هستند که برای ردیابی و اصابت خودکار به اهداف متحرک در مرحله پایانی پرواز، طراحی شده است.
لورنتس مایر، مدیرعامل اوتریون، وجود این قرارداد را تایید کرد و گفت ارزش آن حدود ۹۰ میلیون یورو، معادل ۱۰۳ میلیون دلار، است و هزینه آن را «یک کشور اروپایی» تامین میکند.
مایر به رویترز گفت بخشی از پهپادها پیشتر به دولت اوکراین تحویل داده شدهاند و بقیه نیز قرار است در سال جاری ارسال شوند.
اسکایفال مشارکت آلمان در این خرید را تایید کرد، اما گفت نمیتواند درباره جزییات قرارداد اظهار نظر کند.
وزارت دفاع آلمان با استناد به ملاحظات امنیت عملیاتی، از اظهارنظر خودداری کرد.
وزارت دفاع اوکراین نیز حاضر به اظهارنظر نشده است.
این در حالی است که ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای رویترز نوشت توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه آنها، به تغییر معادلات جنگهای مدرن منجر شده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
جلب توجه پنتاگون به پهپاد شرایک
شرایک، پهپادی کمهزینه که از سال ۲۰۲۳ در اوکراین به کار گرفته شده، اخیرا در خارج از این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نسخهای از این پهپاد با نام «شرایک ۱۰-اف» که اسکایفال با همکاری شرکت بریتانیایی اسکایکاتر تولید کرده، بهتازگی در نخستین مرحله یک رقابت تحت مدیریت پنتاگون در صدر جدول قرار گرفت.
این رقابت بخشی از طرحی ۱.۱ میلیارد دلاری برای خرید صدها هزار پهپاد تهاجمی است.
اوتریون اعلام کرد نرمافزار این شرکت در چند نمونه شرکتکننده در این رقابت استفاده شده است.
مایر گفت اوتریون در همکاری با چند تولیدکننده سختافزار و با تامین مالی چند دولت غربی، امسال در مجموع به تامین ۱۰۰ هزار پهپاد برای اوکراین کمک میکند.
این رقم شامل قراردادی ۵۰ میلیون دلاری با پنتاگون برای تامین ۳۳ هزار پهپاد نیز میشود که به گفته مایر، به اوکراین تحویل داده شدهاند.
بریتانیا هم ماه گذشته اعلام کرد امسال در چارچوب یک بسته مالی گستردهتر به ارزش ۷۵۲ میلیون پوند، معادل ۱.۰۱ میلیارد دلار، ۱۵۰ هزار پهپاد در اختیار اوکراین قرار میدهد.
از سوی دیگر، اعضای ناتو هفته گذشته اعلام کردند طی پنج سال آینده، ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه سامانههای مقابله با پهپادها سرمایهگذاری خواهند کرد و تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار اپراتورهای آموزشدیده پهپادی را پنج برابر افزایش خواهند داد.
فناوریهای در حال توسعه در این حوزه شامل رادارهای پیشرفته، سامانههای اخلال در ارتباطات، پهپادهای رهگیر، سلاحهای لیزری و سامانههای موشکی ویژهای است که برای منهدم کردن پهپادها پیش از رسیدن به هدف طراحی شدهاند.
رسانههای یمنی گزارش دادند فرودگاه بینالمللی صنعا هدف چندین حمله هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال