حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، به سایت فرارو گفت: «اگر بنا بر ترور ترامپ باشد، جمهوری اسلامی به راحتی میتواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان ارادهای برای این کار باشد، میتوانیم انجام دهیم.»کنعانیمقدم اضافه کرد: «ما هیچ مذاکره صلحی با آمریکاییها نداریم، بلکه برای کاهش تنش مذاکره میکنیم.»او ادامه داد: «ما هیچ صلحی با ترامپ و ایادی جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است.»
رویترز صبح دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد با تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، اروپا بیش از هر منطقه دیگری در برابر اختلال در عرضه سوخت جت آسیبپذیر است و ذخایر این سوخت در این قاره، بر اساس محاسبات این خبرگزاری، کمتر از ۳۰ روز تقاضا را پوشش میدهد.
بر اساس دادههای شرکت مشاوره انرژی «انرژی اسپکتس»، پیشبینی میشود اروپا در سهماهه سوم سال با کسری روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه سوخت جت روبهرو شود، در حالی که آمریکا و منطقه آسیا-اقیانوسیه با مازاد عرضه مواجه خواهند بود.
رویترز نوشت اروپا با افزایش واردات سوخت جت از آمریکا و آسیا، افزایش تولید پالایشگاهها و برداشت از ذخایر، تاکنون مانع تمام شدن منابع این سوخت شده است، اما بریتانیا، فرانسه و آلمان بهدلیل وابستگی به محمولههای خاورمیانهای که از تنگه هرمز عبور میکنند، بهویژه آسیبپذیرند.
کمیسیون اروپا نیز هشدار داده است ذخایر سوخت جت در اواخر فصل سفرهای تابستانی ممکن است محدودتر شود و بروکسل در صورت لزوم، آزادسازی ذخایر ملی کشورهای عضو را هماهنگ خواهد کرد.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغههای موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با تداوم درگیری، به دنبال حفظ اهرمهای خود در مذاکرات است، اما همین اقدامات خطر گسترش درگیری را افزایش میدهد.
خبرگزاری رویترز صبح دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد با ازسرگیری حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات اخیر به شناورها در خاورمیانه، نگرانیهای امنیتی افزایش یافت و تردد کشتیها در تنگه هرمز یکشنبه به پایینترین سطح در پنج هفته گذشته رسید.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی کشتیها «کلپر»، تنها شش شناور یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. نفتکش غولپیکر «هیومنیتی» با دو میلیون بشکه نفت ایران و نفتکش «کاپتان آندریاس» با حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت از این آبراه خارج شدند و سه نفتکش خالی نیز برای بارگیری وارد خلیج فارس شدند.
بیشتر نفتکشها هنگام عبور از تنگه هرمز، فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش کردند.
رویترز همچنین نوشت در تعطیلات آخر هفته، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که وارد تنگه هرمز شده باشد، در دادههای ردیابی کشتیها مشاهده نشد.
دادههای کلپر نشان داد یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی نیز بین ۱۹ تا ۲۱ تیر از تنگه هرمز خارج شده و به سوی بندر داهج هند در حرکت است.
حسن قمری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی، صبح دوشنبه ۲۲ تیر به خبرگزاری ایرنا گفت منطقهای در شهرستان خنداب برای دومین روز پیاپی در هفته جاری هدف حمله پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
او افزود این حمله خارج از محدوده شهری خنداب رخ داده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.
قمری گفت یکشنبه نیز یک منطقه نظامی در شهرستان خنداب هدف حمله قرار گرفته بود.
همزمان با تشدید دوباره تنشها در خلیج فارس، رسانههای آسیا و اقیانوسیه در گزارشها و تحلیلهای خود از نقش جمهوری اسلامی در تشدید تنشها، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هستهای نوشتهاند و نسبت به پیامدهای این تحولات برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار دادهاند.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال: