حسین کنعانی‌مقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، به سایت فرارو گفت: «اگر بنا بر ترور ترامپ باشد، جمهوری اسلامی به راحتی می‌تواند در کاخ سفید این کار را انجام دهد و هر زمان اراده‌ای برای این کار باشد، می‌توانیم انجام دهیم.» کنعانی‌مقدم اضافه کرد: «ما هیچ مذاکره صلحی با آمریکایی‌ها نداریم، بلکه برای کاهش تنش مذاکره می‌کنیم.» او ادامه داد: «ما هیچ صلحی با ترامپ و ایادی جنایتکار او نداریم و در مذاکرات فقط به دنبال احقاق حقوق خود و تفهیم اتهامات به ایالات متحده هستیم. خونخواهی و قصاص هم به قوت خود باقی است.»