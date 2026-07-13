باشگاه استقلال در این باره نوشت: «آسانی با وجود آنکه یک فصل دیگر با باشگاه استقلال قرارداد دارد، در روزهای اخیر مذاکرات بسیار مثبت و سازنده‌ای را با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد و عقد توافقی جدید به مدت سه سال انجام داده بود و حتی قرار بود امروز با دریافت مبلغ پیش‌پرداخت، قرارداد جدید خود را نیز به امضا برساند.»

در ادامه اطلاعیه استقلال آمده است: «با این حال، به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، این بازیکن عصر امروز ایران را به مقصد استانبول ترک کرد تا با اعضای خانواده خود دیدار کند.»

باشگاه استقلال در اظهارنظری مبهم درباره بازگشت آسانی نوشت: «باشگاه استقلال ضمن تاکید بر روابط مثبت و حرفه‌ای با یاسر آسانی، امیدوار است با فراهم شدن شرایط، توافق نهایی میان طرفین به زودی حاصل شود و این بازیکن ارزشمند همچنان با پیراهن آبی به میدان برود.»