فدراسیون فوتبال هلند روز شنبه درگذشت دیپرینک را تایید و از او به‌عنوان یکی از اعضای ارزشمند تیم داوری این کشور یاد کرد. دیپرینک از سال ۲۰۱۷ در لیگ برتر هلند (اردیویسه) قضاوت می‌کرد و اخیرا نیز به‌عنوان کمک‌داور ویدیویی در یورو ۲۰۲۴ فعالیت داشت.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی اسپورت، دیپرینک در شرایطی درگذشت که به‌تازگی از فهرست داوران فیفا برای جام جهانی کنار گذاشته شده بود. او ابتدا به‌عنوان کمک‌داور ویدیویی برای این رقابت‌ها انتخاب شده بود، اما پس از آغاز تحقیقات پلیس لندن در ماه آوریل، نامش در ماه مه از فهرست حذف شد.

دیپرینک روز ۹ آوریل برای دیدار کریستال پالاس و فیورنتینا در لیگ کنفرانس اروپا به لندن سفر کرده بود و به‌عنوان کمک‌داور ویدیویی در آن مسابقه حضور داشت. پس از وقوع حادثه‌ای در منطقه ولزلی رود در کرویدون، پلیس متروپولیتن تحقیقات خود را آغاز کرد و همین موضوع باعث حذف او از فهرست داوران جام جهانی شد.

پلیس متروپولیتن در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان دریافت کرده و مردی حدودا ۳۰ ساله را به ظن ارتکاب این جرم بازداشت کرده است.

با این حال، پس از انجام تحقیقات کامل، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و تجهیزات دیجیتال، پلیس اعلام کرد شواهد برای ادامه روند قضایی کافی نیست و پرونده بدون طرح هیچ اتهامی مختومه شده است. در بیانیه پلیس آمده است: «ماموران تمامی تحقیقات لازم را انجام دادند و تمام شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته و دستگاه‌های دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسی‌ها مشخص شد که حداقل شواهد لازم برای ادامه پرونده وجود ندارد و بنابراین هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نخواهد شد.»