کانال اخبار سپاه پاسداران: صدای ۶ انفجار در اطراف روستای طاهرویی سیریک شنیده شد
کانال اخبار سپاه پاسداران گزارش داد که صدای ۶ انفجار در اطراف روستای طاهرویی سیریک (هرمزگان ) شنیده شده است.
کانال اخبار سپاه پاسداران گزارش داد که صدای ۶ انفجار در اطراف روستای طاهرویی سیریک (هرمزگان ) شنیده شده است.
همزمان با تشدید درگیری میان آمریکا و ایران، فرمانده پیشین سنتکام پیشنهاد کرده واشینگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده، تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، را بررسی کند؛ پیشنهادی که بار دیگر بحث درباره گزینههای سختگیرانهتر علیه تهران را زنده کرده است.
ژنرال بازنشسته فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، روز یکشنبه در گفتوگو با برنامه «Face the Nation» شبکه سیبیاس گفت ایالات متحده نهتنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور، قادر است کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.
او گفت: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»
نشریه نیوزویک ضمن بازتاب این اظهارات نوشته، این موضع در شرایطی مطرح شد که آمریکا بامداد یکشنبه در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری با پرچم قبرس در تنگه هرمز، حدود ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس اعلام سنتکام، این حملات مواضع پرتاب موشک و پهپاد، انبارهای مهمات و دیگر زیرساختهای نظامی ایران را هدف گرفته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پس از این عملیات گفت: «ایران انتخاب بدی کرد و حالا بهای آن را میپردازد.»
در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرد اهداف مرتبط با آمریکا را در اردن، قطر، کویت، بحرین و عمان هدف حملات تلافیجویانه قرار داده است. همزمان، کشورهای حوزه خلیج فارس از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی و رهگیری پرتابههای ورودی خبر دادند.
این تحولات بار دیگر اهمیت تنگه هرمز را در کانون توجه قرار داده است. پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی از این آبراه عبور میکرد. حکومت ایران اعلام کرده است که تنگه هرمز «تا اطلاع ثانوی» بسته خواهد ماند، اما سنتکام تاکید کرده این تنگه یک آبراه بینالمللی است و نیروهای آمریکایی آماده حفظ جریان کشتیرانی در آن هستند.
مککنزی در ادامه گفت ارتش آمریکا از نظر نظامی توانایی تصرف خارک را دارد، هرچند این عملیات مستلزم ورود ناوهای جنگی به آبراههای باریک خلیج فارس است.
او افزود: «نیروی دریایی آمریکا معمولاً علاقهای به چنین عملیاتی ندارد، اما در انجام آن بسیار توانمند است و اگر لازم باشد، میتواند آن را با موفقیت انجام دهد.»
فرمانده پیشین سنتکام همچنین استدلال کرد که اصل بنیادین راهبرد جمهوری اسلامی «حفظ نظام» است و اگر آمریکا بخواهد از تهران امتیاز بگیرد، باید مستقیماً حکومت را تحت فشاری قرار دهد که حتی موجودیت آن را تهدید کند. به گفته او، ایالات متحده چنین تواناییهایی را در اختیار دارد، اگر رییسجمهوری تصمیم به استفاده از آنها بگیرد.
جزیره خارک که در سواحل جنوبی ایران قرار دارد، مهمترین پایانه صادرات نفت کشور محسوب میشود. تاسیسات آبعمیق این جزیره امکان بارگیری نفتکشهای بسیار بزرگ را فراهم میکند و به همین دلیل یکی از ارزشمندترین داراییهای راهبردی اقتصاد ایران به شمار میرود.
نیوزویک مینویسد همین اهمیت اقتصادی باعث شده است خارک به یکی از محورهای اصلی بحث درباره نحوه افزایش فشار بر تهران تبدیل شود. حامیان رویکرد سختگیرانه معتقدند کنترل یا از کار انداختن این جزیره میتواند مستقیماً شریان درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد و همزمان اهرم مهمی برای واشینگتن در مذاکرات آینده ایجاد کند.
این ایده پیشینهای طولانی در مواضع دونالد ترامپ دارد. او در سال ۱۹۸۸، هنگام معرفی کتاب «هنر معامله»، به روزنامه گاردین گفته بود اگر [حکومت] ایران به نیروها یا منافع آمریکا حمله کند، «خارک را تصرف خواهد کرد.»
ترامپ در جریان درگیریهای اخیر نیز بارها از جزیره خارک بهعنوان «جواهر تاج ایران» نام برده و تهدید کرده است در صورت ادامه حملات [حکومت] ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز، زیرساختهای نفتی این کشور را هدف قرار خواهد داد. او همچنین اوایل امسال بخشهایی از یک مصاحبه تلویزیونی قدیمی خود را دوباره منتشر کرد و آن را نشانه ثبات دیدگاهش درباره ایران طی چند دهه گذشته دانست.
با این حال، پیشنهاد تصرف خارک با مخالفت شماری از مقامها و کارشناسان آمریکایی نیز روبهرو است. به نوشته نیوزویک، حامیان این طرح، از جمله لیندسی گراهام، سناتور فقید آمریکا، معتقد بودند کنترل این جزیره میتواند با تهدید یکی از اصلیترین منابع درآمد نفتی ایران، توان مالی تهران را تضعیف و قدرت چانهزنی آمریکا را افزایش دهد.
در مقابل، منتقدان هشدار دادهاند که اشغال خارک نیروهای آمریکایی را در معرض حملات مداوم موشکی و پهپادی [حکومت] ایران از خاک اصلی این کشور قرار خواهد داد.
جو کنت، رییس پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، پیشتر هشدار داده بود استقرار نیروهای آمریکایی در خارک ممکن است آنها را عملاً به گروگان تبدیل کند، زیرا [حکومت] ایران قادر خواهد بود بهطور مستمر مواضع آمریکا در این جزیره را هدف قرار دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هشدار دادهاند هرگونه تلاش برای تصرف یا اشغال جزیره خارک با پاسخ شدید تهران روبهرو خواهد شد و خطر گسترش بیشتر جنگ را افزایش خواهد داد.
نیوزویک در پایان مینویسد با ادامه تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تهدید علیه کشتیرانی تجاری و اختلاف دو طرف بر سر کنترل تنگه هرمز، این پرسش که آیا واشینگتن باید مهمترین مرکز صادرات نفت ایران را هدف قرار دهد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاستگذاری در آمریکا تبدیل شده است.
۷۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ طزره (از زیرمجموعههای شرکت زغالسنگ البرز شرقی) در جریان اعتصاب روزهای شنبه و یکشنبه خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه، اجرای تعهدات پیمانکاران قبلی و بهبود وضعیت ایمنی و رفاهی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیشگیری از انباشت معوقات مزدی در ماههای آینده شدند.
اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن طرزه در شرایطی یکشنبه ادامه یافت که کارفرما روز قبل از آن، بخشی از بدهیهای بیمهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخته بود.
به نوشته ایلنا، در پی این اقدام، مشکل خدمات درمانی دفترچههای بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شد کارگران خواستار حل ریشهای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند.
این خبرگزاری اشاره کرد که بخش دیگری از مشکل کارگران، مربوط به طلب سنوات پرداختنشده پیمانکار سابق است.
کارگران همچنین خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغالسنگ البرز شرقی برای نظارت بر تأمین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.
گروه دانشجویان متحد گزارش داد که نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و پس از آن» ممنوعالورود شدهاند.
این گروه دانشجویی به نقل از دانشجویان دانشگاه الزهرا نوشت این دانشگاه نه تنها ممنوعالورودی و احضار به کمیته را بطور رسمی به دانشجویان ابلاغ نمیکند بلکه پس از دفاعیه، بهطور رسمی حکم را نیز ابلاغ نمیکند.
بر اساس این گزارش، تماسهای تلفنی تهدیدآمیز هم با دانشجویان و خانوادههای آنها انجام شده است.
در این ارتباط، دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکردند نیز بدون اطلاع قبلی از خوابگاه اخراج شدهاند.
جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی یکشنبه در چهار شهر اهواز، شوش، کرمانشاه و رشت، در مقابل ساختمانهای تامین اجتماعی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه، اصلاح احکام حقوقی و بهبود خدمات درمانی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمعکنندگان با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید خود، خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر مبنای هزینههای واقعی زندگی شدند.
اصلاح احکام متناسبسازی حقوق، پرداخت فوری معوقات مزدی و حذف ماده ناعادلانه ۸۹ قانون تامین اجتماعی از دیگر خواستههای بازنشستگان تامین اجتماعی بودند.
آنها همچنین بر اجرای دقیق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در مورد برقراری درمان رایگان و کامل، تاکید کردند و خواستار حذف بیمه تکمیلی شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی بارها در تجمعهای هفتگی خود تاکید کردهاند که این سازمان موظف است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان را به صورت رایگان و بدون نیاز به بیمههای مکمل ارائه دهد.
تجمعکنندگان همچنین خواستار حفظ و تقویت استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی شدند و از دولت خواستند تا بدهیهای هزاران میلیارد تومانی خود را به این سازمان پرداخت کند تا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تأمین شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش نیز علاوه بر این مطالبات، خواستار ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه از طریق ساخت بیمارستان ملکی و ارتقای درمانگاه فعلی به پلیکلینیک تخصصی شدند. آنها در تجمع خود شعار دادند: «این همه تبعیض بسه، حقوق ناچیز بسه»، «خیابان، خیابان، سنگر زحمتکشان»، «تورم، گرانی، نه به جنگ و ویرانی» و «بازنشسته به پا خیز، برای رفع تبعیض.»
در پی انتقال دهها زندانی مالی از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین و اعتراض زندانیان سیاسی این بند به نقض اصل تفکیک جرائم و کمبود ظرفیت، گارد ویژه زندان یکشنبه ۲۱ تیر به زنان زندانی یورش برد و شماری از آنان را با باتوم مورد ضربوشتم قرار داد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت، شامگاه شنبه ۲۰ تیر دستکم ۴۰ زندانی مالی به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و قرار بود شمار بیشتری نیز به این بند انتقال یابند. زنان زندانی در این بند در اعتراض به نبود ظرفیت و شرایط نامناسب بند، مقابل در اصلی تجمع کردند. در پی این اعتراض، برق بند قطع شد و نیروهای گارد زندان، معترضان را تهدید کردند در صورت بازنگشتن به اتاقهایشان، با خشونت وارد بند خواهند شد و زنان محکوم به اعدام را نیز با خود خواهند برد.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گارد ویژه زندان در جریان این یورش چندین زندانی را مورد ضربوشتم قرار داده و معصومه (مهسا) نوری و معصومه (فرح) نساجی، دو زندانی سیاسی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته دائمی، مسئولان زندان همچنین زندانیان را به انتقال و اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، ارغوان فلاحی، بیتا همتی و مریم هداوند تهدید کردهاند.
این حمله در حالی صورت گرفته است که دو کودک خردسال، از جمله فرزندان رضوانه احمدخانبیگی و نسیمه اسلامزهی، همراه مادران خود در این بند نگهداری میشوند.
زنان زندانی سیاسی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲روزه، مدتی به زندان قرچک منتقل شدند و پس از بازگشت به اوین، بهجای بند پیشین در بند ۳۵۰ اسکان یافتند. به گفته دائمی، بخشی از وسایل و امکاناتی که زندانیان طی سالها با هزینه شخصی تهیه کرده بودند نیز پس از این جابهجایی به آنان تحویل داده نشده است.
در هفتههای گذشته اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با واکنشهای شدید از سوی مسئولان زندان مواجه شده است. ۱۱ خرداد گزارش شد که در پی اعتراض زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین نسبت به افزایش اعدامها در ایران، دستکم ۱۰ زندانی سیاسی بهصورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن محروم شدند. تعدادی از این زنان پیشتر نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودند.
بند زنان اوین در سالهای گذشته یکی از کانونهای اصلی کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده و بهعنوان کانون اعتراض به اعدامها شناخته میشود.