سناتور گراهام در جریان اعتراض‌های د‌ی‌ماه سال گذشته و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت . حضور او در این مراسم از سوی حامیان جنبش اعتراضی ایران نشانه‌ای از پشتیبانی سیاسی او از معترضان تلقی شد، هرچند مواضع گراهام درباره ایران همواره در چارچوب رویکرد سخت‌گیرانه و مداخله‌گرایانه‌اش در سیاست خارجی آمریکا قرار داشت.

بسیاری از مخاطبان با اشاره به مواضع گراهام در حمایت از معترضان ایرانی، نوشتند از شنیدن خبر درگذشت او شوکه و متاثر شده‌اند و ابراز امیدواری کردند آرمان مشترک او و مردم ایران برای رسیدن به آزادی تحقق یابد.

شهروندان در پیام‌های خود از او تحت عنوان «دوستی واقعی» برای ایران وایرانیان یاد کردند.

یکی از مخاطبان سناتور گراهام را مردی «آزادی‌خواه و میهن‌پرست» توصیف کرد که به گفته او برای آزادی مردم در کشورهای دیگر نیز تلاش می‌کرد.

یکی از مخاطبان نوشت در روزهایی که مطالبات مردم ایران در میان بازی‌های سیاسی، مناقشه‌ها و جنگ‌ها به حاشیه رانده می‌شد، لیندزی گراهام صدای آنان بود و نقشی کلیدی در دیده‌شدن مردم ایران و شنیده‌شدن خواسته‌هایشان در عرصه بین‌المللی ایفا کرد.

به گفته مخاطبان، حمایت‌های او در دشوارترین روزهای اعتراضات و زمانی‌ که جامعه جهانی در برابر کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه سکوت کرده بود، برای مردم امیدبخش بوده است.

شهروندی به مقایسه واکنش افکار عمومی نسبت به درگذشت گراهام و مرگ علی خامنه‌ای پرداخت و نوشت بسیاری از ایرانیان از درگذشت سناتور آمریکایی اندوهگین شده‌اند، در حالی که از مرگ رهبر جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کرده‌اند.

مخاطب دیگری هم عنوان کرد سناتور گراهام صدای بی‌صدایانی همچون مردم ایران و اوکراین بود و قطعا مخالفان بسیاری از سوی جمهوری اسلامی و روسیه داشته است.

شماری از شهروندان در پیام‌های خود نوشتند برافراشتن پرچم شیر و خورشید از سوی لیندزی گراهام در تجمع ۱۴ فوریه ایرانیان، از صحنه‌هایی است که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

گراهام، در کنار حمایت صریح از جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی، از چهره‌های باسابقه جریان اصلی و ساختار تثبیت‌شده سیاست آمریکا به شمار می‌رفت.

او طی بیش از دو دهه حضور در سنا، در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا نفوذ داشت و از برجسته‌ترین حامیان رویکرد مداخله‌گرانه آمریکا، حضور نظامی گسترده در جهان، تقویت ائتلاف‌هایی چون ناتو و حمایت نظامی از متحدانی مانند اسرائیل و اوکراین بود.

گراهام همچنین سال‌ها از اعمال فشار حداکثری و حتی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. حامیانش این مواضع را لازمه بازدارندگی و رهبری جهانی آمریکا می‌دانستند، اما منتقدانش این رویکرد را جنگ‌طلبانه می‌خواندند و معتقد بودند ممکن است به گسترش درگیری‌ها، افزایش کشته‌های غیرنظامی و بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه بینجامد.