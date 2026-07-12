خبرگزاری مهر،‌نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، نوشت: «شهرستان‌های هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.»

او توضیح بیشتری در مورد جزییات این حملات نداد.

پیش‌تر خبرگزاری فارس،‌ نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از او اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرده بود.