مایک اوانز، تحلیلگر آمریکایی، در مقالهای در روزنامه اورشلیمپست هشدار داد تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و وعده انتقام در مراسم تشییع علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نشان میدهد ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تهدیدهای ناشی از آن همچنان پابرجاست.
اوانز در این مقاله که یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، نوشت بسیاری از رسانههای غربی ماهیت این مراسم را بهدرستی درک نکردهاند، زیرا تشییع خامنهای صرفا مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نبود، بلکه «تاکید دوباره بر ایدئولوژیای بود که انقلاب اسلامی را از سال ۱۳۵۷ به پیش رانده است».
او افزود تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نشان میدهد تقابل حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل پس از کشته شدن خامنهای پایان نیافته و نادیده گرفتن این شعارها یا تقلیل آنها به یک نمایش سیاسی، به معنای نادیده گرفتن نزدیک به پنج دهه تاریخ جمهوری اسلامی است.
به نوشته این تحلیلگر، بسیاری از آمریکاییها همچنان جمهوری اسلامی را حکومتی میدانند که صرفا در پی تامین منافع متعارف ژئوپولیتیکی خود است، اما این برداشت چیزی جز «یک سوءتفاهم بنیادین» نیست.
اوانز تاکید کرد اقدامات شرکتکنندگان در مراسم خامنهای «صرفا فوران احساسات یک جمعیت خشمگین نبود»، بلکه اعلام موضع جریانی بود که نزدیک به نیمقرن هویت خود را بر پایه دشمنی با ایالات متحده و نابودی اسرائیل بنا کرده است.
در روزهای اخیر و همزمان با مراسم تشییع و دفن جنازه دیکتاتور پیشین ایران، مقامها، رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها از «گرفتن انتقام خون» خامنهای سخن گفته و بهویژه خواستار ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر گفت انتقام «بخشی از مسیر انقلاب» است و ترامپ و نتانیاهو به دلیل عبور از «خطوط قرمز» جمهوری اسلامی باید با «تنبیهی قاطع و متناسب» روبهرو شوند.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نیز ۲۱ تیر تهدید کرد «روحیه انتقام از دشمنان و خونخواهی رهبر و فرماندهان نظامی در میان همه مسلمانان وجود دارد» و «دشمنان همیشه باید نگران انتقام و قصاص باشند».
او همچنین اضافه کرد: «انتقام اصلی آزاد کردن قدس است.»
اوانز در ادامه مقاله خود در اورشلیمپست، به نقش جمهوری اسلامی در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید، پرداخت.
به گفته این تحلیلگر، واکنش ناکافی آمریکا پس از آن حمله، رهبران جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که تروریسم و گروگانگیری اهرمهایی موثر برای اعمال فشار هستند و آمریکا در نهایت به «مصالحه» تن میدهد.
او نوشت این برداشت به یکی از مهمترین پیروزیهای راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شد و حکومت ایران را برای ادامه استفاده از تروریسم بهعنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف خود جسورتر کرد.
اوانز هشدار داد کسانی که تصور میکنند حکومت ایران پس از چند دهه، صرفا بهدلیل تغییر رهبران، انجام مذاکرات یا تجربه شکستهای نظامی از سیاست انتقامجویانه و تعهد ایدئولوژیک خود دست خواهد کشید، «در توهمی خطرناک» به سر میبرند.
او تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی همچنان نابودی اسرائیل، از میان بردن نفوذ آمریکا در خاورمیانه و صدور انقلاب اسلامی به سراسر منطقه است.
به نوشته این تحلیلگر، اگرچه تاکتیکها، زمانبندی و شیوههای حکومت ایران ممکن است تغییر کند، اما اهداف راهبردی آن طی بیش از ۴۵ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
۲۰ تیر، ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدید خود را درباره «ترور یا تلاش برای ترور» رییسجمهوری آمریکا عملی کند، ایالات متحده با قاطعیت واکنش نشان خواهد داد.
او افزود دستورالعملهای لازم در این رابطه از پیش صادر شده و هزار موشک آماده شلیک به سوی ایران هستند.
لیونل مسی در جریان پیروزی آرژانتین مقابل سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، وارد تنشی لفظی با ژوائو پدرو پینیرو، داور پرتغالی مسابقه، شد و مقابل دوربینها از داور خواست با احترام با او رفتار کند؛ اتفاقی که پس از اختلافنظر آنها بر سر چیدمان دیوار دفاعی رخ داد.
این مسابقه که پر از فراز و نشیب بود، در نهایت با پیروزی ۳ بر ۱ آرژانتین در وقتهای اضافه به پایان رسید. هرچند گلهای خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس صعود شاگردان لیونل اسکالونی را قطعی کرد، اما تصاویر گفتوگوی تند مسی با داور پس از پایان بازی بیش از هر چیز دیگری در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
تنش زمانی به اوج رسید که سوئیس قصد داشت یک ضربه آزاد را به اجرا بگذارد. مسی که در دیوار دفاعی ایستاده بود، احساس میکرد پینیرو هنگام هدایت بازیکنان بیش از حد تند برخورد میکند.
سایت گل نوشته که بر اساس آنچه کارشناسان لبخوانی از تصاویر تلویزیونی برداشت کردهاند، برنده هشت توپ طلا با لحنی جدی به داور گفت: «درست با من حرف بزن. به من بیاحترامی نکن. درست با من حرف بزن؛ من با احترام با تو صحبت کردم.»
صعود انگلیس به مرحله نیمهنهایی جام جهانی، بیشترین مخاطب تلویزیونی این تیم در بریتانیا از آغاز مسابقات تا اینجای تورنمنت را به ثبت رساند. این مسابقه در اوج خود ۱۶.۸ میلیون بیننده از شبکه آیتیوی ۱ داشت.
بر اساس آمار اولیه موسسه بارب که توسط وبسایت اورنایتس دات تیوی منتشر شده، میانگین مخاطبان پوشش این مسابقه از شبکه آیتیوی به ۱۲.۷ میلیون نفر رسید.
این مسابقه که ساعت ۱۰ شب به وقت لندن در ورزشگاه میامی آغاز شد، رکورد قبلی ۱۵ میلیون بیننده برای نخستین دیدار انگلیس مقابل کرواسی در ماه گذشته را پشت سر گذاشت.
با وجود ثبت آماری قابل توجه، تعداد بینندگان این بازی فاصله زیادی با دیدارهای انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جامهای جهانی گذشته داشت.
دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با شکست انگلیس برابر فرانسه در قطر همراه شد، در اوج خود ۲۱.۳ میلیون بیننده داشت. همچنین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه که انگلیس با نتیجه ۲ بر صفر سوئد را شکست داد، در بیشترین حالت ۲۰ میلیون بیننده را پای تلویزیون نشاند.
پیروزی پرهیجان ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در ساعات بامداد توسط ۹ میلیون نفر در بریتانیا تماشا شد؛ آماری که رکورد بیشترین مخاطب تاریخ برای یک پخش زنده تلویزیونی در بریتانیا بین ساعت ۲ تا ۴ بامداد را به نام خود ثبت کرد.
پیروزی دراماتیک انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، تحت تاثیر یک جنجال عجیب داوری قرار گرفت؛ جنجالی که به سیمهای دوربین هوایی موسوم به «اسپایدرکم» مربوط میشد و نروژیها معتقد بودند گل تساویبخش و حساس جود بلینگام نباید پذیرفته میشد.
اعتراض نروژ به جنجال «اسپایدرکم»
نروژیها پس از حذف از جام جهانی با عصبانیت اعلام کردند گل تساوی بلینگام باید به دلیلی غیرمعمول مردود اعلام میشد. آنها مدعی بودند توپ در جریان شکلگیری این گل در ورزشگاه میامی به یکی از سیمهای دوربین هوایی اسپایدرکم برخورد کرده است. اگر چنین برخوردی تایید میشد، گل مردود اعلام و بازی با توپ رهاشده از سر گرفته میشد.
ساندر برگه، هافبک نروژ و فولام، پس از بازی گفت: «این ماجرای برخورد توپ با سیم واقعا مضحک است. نتیجه ۲ بر ۱ خودش همه چیز را نشان میدهد. اختلافها بسیار اندک بود و همه میدانیم این بار به سود چه تیمی رقم خورد.»
مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز تصمیمهای داوری در این دیدار را زیر سوال برد و گفت: «خودم آن صحنه را ندیدم، اما در چند تصمیم، اختلافهای کوچک به سود ما نبود. شاید در چنین بازیهایی به همین شانسها نیاز داشته باشید.»
«توپ انگار مستقیم از آسمان پایین آمد»
تصاویر آهسته نشان داد ضربه دروازه اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، از نزدیکی کابل اسپایدرکم که بالای زمین نصب شده بود عبور کرد. توپ سپس مقابل الیوت اندرسون فرود آمد و او نیز آن را به آنتونی گوردون رساند تا این بازیکن با یک پاس، جود بلینگام را در موقعیت گل قرار دهد و او نیز با ضربهای دقیق دروازه را باز کند.
چند بازیکن نروژ بلافاصله به سمت کلمن تورپن، داور مسابقه، رفتند و معتقد بودند این گل نباید پذیرفته میشد. استوله سولباکن، سرمربی نروژ، نیز بین دو نیمه با داور صحبت کرد.
او درباره این صحنه گفت: «داور به من گفت خودش برخوردی ندیده و هیچ پیامی هم دریافت نکرده که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این توضیح منطقی است و وقتی فیفا میگوید برخوردی ثبت نشده و حسگر توپ هم هیچ سیگنالی نداده، او کاری از دستش برنمیآید. توپ درست جلوی نیمکت ما ناگهان پایین افتاد، بنابراین به نظرم به سیم برخورد کرده بود. خیلیها روی نیمکت همان لحظه واکنش نشان دادند. من یکی از آنها نبودم، اما خیلیها این صحنه را دیده بودند.»
سولباکن افزود: «دیگر چیزی نمیتوانم بگویم، چون اگر حسگر توپ هیچ صدایی ثبت نکرده باشد، حرف دیگری نمیماند. همه میگویند توپ انگار مستقیم از آسمان پایین افتاد؛ حتی دروازهبان و حتی بازیکنی که قرار بود توپ را دریافت کند. به نظر من کاملا مشخص بود که توپ برخورد کرده بود. اتفاق بسیار عجیبی بود.»
فیفا: هیچ برخوردی با سیم وجود نداشت
فیفا بعدا اعلام کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر برخورد توپ با سیم وجود ندارد.
رسانه فیفا در شبکه ایکس نوشت: «پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+۴۵ مقابل نروژ، حسگر تعبیهشده در توپ هیچ تغییر ناگهانی در دادههای ثبتشده هنگام حضور توپ در هوا نشان نداد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکتش تغییر کرده باشد.»