دفتر گراهام در بیانیه‌ای اعلام کرد این سناتور کهنه‌کار عصر شنبه ۲۰ تیر در پی یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داد.

در این بیانیه آمده است: «خانواده سناتور گراهام قدردان کسانی هستند که در این مقطع برای آن‌ها دعا می‌کنند و از همگان می‌خواهند در این دوران بسیار دشوار، به حریم خصوصی‌شان احترام بگذارند.»

شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد نیروهای امدادی پیش‌تر در پی دریافت گزارشی درباره وقوع یک مورد «ایست قلبی»، به منزل گراهام اعزام شده بودند.

ترامپ یک‌شنبه ۲۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، درگذشت گراهام را «بسیار غم‌انگیز» خواند و نوشت او «یکی از بزرگ‌ترین انسان‌ها و سناتورهایی بود که تاکنون شناخته‌ام».

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «او همواره سخت مشغول کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی محسوب می‌شد. جای خالی لیندزی به‌شدت احساس خواهد شد.»

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شاهزاده رضا پهلوی: گراهام از مبارزه مردم ایران علیه استبداد حمایت کرد

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت «دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی» را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «سناتور گراهام در زمان‌هایی که نیاز به شفافیت اخلاقی بود، در سوی درست تاریخ ایستاد. هنگامی که شمار دوستان [مردم ایران] اندک بود، او در کنار مردم ایران و مبارزه‌شان علیه استبداد ایستاد.»

شاهزاده رضا پهلوی افزود: «او از صدای خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می‌کنند، در عالی‌ترین سطوح قدرت شنیده شود… از او با قدردانی عمیق و احترامی سرشار یاد خواهد شد.»

گراهام که از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفت، بارها حمایت خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.

گراهام در جریان انقلاب ملی ایرانیان و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت.

گراهام ۲۷ بهمن شرکت در تجمع ۲۵۰ هزار نفری ایرانیان در مونیخ را یکی از رضایت‌بخش‌ترین تجربه‌های حرفه‌ای خود دانست و گفت ایرانی‌ها به او لقب «عمو لیندزی» داده بودند.

واکنش مقام‌های اسرائیلی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتشار بیانیه‌ای، درگذشت گراهام را به مردم آمریکا و خانواده او تسلیت گفت و نوشت: «اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داده و من نیز دوستی عزیز را از دست داده‌ام.»

او افزود: «لیندزی به‌خوبی می‌دانست که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی‌ناپذیر است. او زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت اتحاد میان دو کشور و حمایت از جهان آزاد کرد.»

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، نیز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، گراهام را «دوست بزرگ اسرائیل و میهن‌پرست بزرگ آمریکایی» خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد.

هرتزوگ اضافه کرد: «ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که او چگونه در سخت‌ترین لحظات در کنار مردم اسرائیل ایستاد و همواره سپاسگزار عدالت، حقیقت و وفاداری او خواهیم بود.»

گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در پیامی در ایکس، گراهام را «دوستی واقعی برای اسرائیل و یکی از صریح‌ترین و قاطع‌ترین حامیان اپوزیسیون ایران» توصیف کرد.

در این پیام آمده است: «گراهام در طول سال‌ها بر این باور بود که مردم ایران شایسته آینده‌ای سرشار از آزادی، امنیت و امید هستند و همواره در برابر حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستاد.»

گملیل ادامه داد: «ما به‌طور مشترک بر این باور بودیم که مردم ایران سزاوار فرصتی واقعی برای تغییر هستند و اینکه [شاهزاده] رضا پهلوی برای بسیاری از ایرانیان، نماد چشم‌اندازی متفاوت از آینده است؛ آینده‌ای مبتنی بر آزادی، نوگرایی و صلح.»

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در پیامی در ایکس، از «دوستی، حمایت بی‌وقفه و تعهد استوار» گراهام به امنیت اسرائیل قدردانی کرد و یاد او را گرامی داشت.

او نوشت: «امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد. حمایت بی‌دریغ، شجاعت و صراحت اخلاقی او، تحسین میلیون‌ها اسرائیلی را برانگیخت.»

گراهام فعالیت خود در کنگره آمریکا را از سال ۱۹۹۴ به‌عنوان نماینده حوزه سوم کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان آغاز کرد و در سال ۲۰۰۲ به سنا راه یافت.

او سمت کلیدی ریاست کمیته بودجه سنا را عهده‌دار بود و هم‌زمان در کمیته‌های قضایی، تخصیص بودجه، و محیط زیست و امور عمومی عضویت داشت.

اگرچه گراهام پیش از ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ از منتقدان او بود، اما پس از آن، روابط نزدیکی میان این دو شکل گرفت و گراهام به یکی از متحدان اصلی ترامپ تبدیل شد.