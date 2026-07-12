الحدث: پهپادها بهطور گسترده بر فراز بیروت در حال پرواز هستند
شبکه الحدث گزارش داد پهپادها بهطور گسترده بر فراز بیروت، پایتخت لبنان، در حال پرواز هستند.
شبکه الحدث گزارش داد پهپادها بهطور گسترده بر فراز بیروت، پایتخت لبنان، در حال پرواز هستند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، گفت قطعی اینترنت در سال گذشته باعث کاهش شدید درآمدهای این سازمان شد و وصول حق بیمه در پی رخدادهای اقتصادی و امنیتی با افت محسوسی مواجه شد.
سالاری گفت سازمان تامین اجتماعی پس از رخدادهای سال گذشته حدود شش ماه با کاهش شدید درآمد روبهرو بود و حوادث دیماه، محدودیتهای ناشی از قطعی اینترنت و جنگ اخیر نیز فشار بیشتری بر منابع این سازمان وارد کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت دولت دستکم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است و این سازمان برای پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقات فروردین و اردیبهشت با کسری شدید منابع روبهرو است.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، پس از برتری برابر نروژ، فاش کرد که مادرش، دنیس، نقش مهمی در جلوگیری از محرومیت او برای دیدار نیمهنهایی جام جهانی مقابل آرژانتین داشته و در طول هفته مدام به او یادآوری میکرده که نباید کارت زرد بگیرد.
بلینگام در حالی پا به دیدار با نروژ گذاشت که تنها یک کارت زرد با محرومیت از نیمهنهایی فاصله داشت. با این حال، این هافبک ۲۳ ساله در دیداری پرتنش و زیر گرمای مرطوب فلوریدا بدون دریافت اخطار بازی را به پایان رساند و معتقد است این اتفاق نتیجه توصیههای مادرش در طول هفته بوده است.
او پس از پایان مسابقه گفت: «مادرم تمام هفته به من میگفت مراقب حرف زدنت باش، مراقب تکل زدنت باش، مراقب حالت صورتت باش و احساساتت را کنترل کن. تمام هفته این را توی گوشم خواند که باید مواظب آن کارت زرد باشم.»
بلینگام گفت: «باید از داور هم تشکر کنم چون فوقالعاده بود، باز هم اجازه میدهد با احترام با او صحبت کنی. خیلی از داورها چنین اجازهای نمیدهند. وقتی تعادل را حفظ کنم و داوری هم حاضر باشد به حرفت گوش بدهد، همه چیز خیلی آسانتر میشود. در نهایت هم یک مسابقه فوتبال واقعا رقابتی بود و خوشبختانه بدون محرومیت از آن عبور کردم.»
گزارشهای ارسالی شهروندان به مدیابات ایراناینترنشنال نشان میدهد با آغاز تابستان و اوجگیری گرما، قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در شهرهای مختلف ایران، زندگی و کسبوکار مردم را با مشکل مواجه کرده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
لورا لومر، روزنامهنگار و فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، خواستار بررسی احتمال نقش روسیه یا جمهوری اسلامی در مرگ لیندزی گراهام شد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تاجالدین سروش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
مایک اوانز، تحلیلگر آمریکایی، در مقالهای در روزنامه اورشلیمپست هشدار داد تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و وعده انتقام در مراسم تشییع علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نشان میدهد ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تهدیدهای ناشی از آن همچنان پابرجاست.
اوانز در این مقاله که یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، نوشت بسیاری از رسانههای غربی ماهیت این مراسم را بهدرستی درک نکردهاند، زیرا تشییع خامنهای صرفا مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نبود، بلکه «تاکید دوباره بر ایدئولوژیای بود که انقلاب اسلامی را از سال ۱۳۵۷ به پیش رانده است».
او افزود تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نشان میدهد تقابل حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل پس از کشته شدن خامنهای پایان نیافته و نادیده گرفتن این شعارها یا تقلیل آنها به یک نمایش سیاسی، به معنای نادیده گرفتن نزدیک به پنج دهه تاریخ جمهوری اسلامی است.
به نوشته این تحلیلگر، بسیاری از آمریکاییها همچنان جمهوری اسلامی را حکومتی میدانند که صرفا در پی تامین منافع متعارف ژئوپولیتیکی خود است، اما این برداشت چیزی جز «یک سوءتفاهم بنیادین» نیست.
اوانز تاکید کرد اقدامات شرکتکنندگان در مراسم خامنهای «صرفا فوران احساسات یک جمعیت خشمگین نبود»، بلکه اعلام موضع جریانی بود که نزدیک به نیمقرن هویت خود را بر پایه دشمنی با ایالات متحده و نابودی اسرائیل بنا کرده است.
در روزهای اخیر و همزمان با مراسم تشییع و دفن جنازه دیکتاتور پیشین ایران، مقامها، رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها از «گرفتن انتقام خون» خامنهای سخن گفته و بهویژه خواستار ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر گفت انتقام «بخشی از مسیر انقلاب» است و ترامپ و نتانیاهو به دلیل عبور از «خطوط قرمز» جمهوری اسلامی باید با «تنبیهی قاطع و متناسب» روبهرو شوند.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نیز ۲۱ تیر تهدید کرد «روحیه انتقام از دشمنان و خونخواهی رهبر و فرماندهان نظامی در میان همه مسلمانان وجود دارد» و «دشمنان همیشه باید نگران انتقام و قصاص باشند».
او همچنین اضافه کرد: «انتقام اصلی آزاد کردن قدس است.»
هشدار درباره پیامدهای مصالحه با حکومت ایران
اوانز در ادامه مقاله خود در اورشلیمپست، به نقش جمهوری اسلامی در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید، پرداخت.
به گفته این تحلیلگر، واکنش ناکافی آمریکا پس از آن حمله، رهبران جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که تروریسم و گروگانگیری اهرمهایی موثر برای اعمال فشار هستند و آمریکا در نهایت به «مصالحه» تن میدهد.
او نوشت این برداشت به یکی از مهمترین پیروزیهای راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شد و حکومت ایران را برای ادامه استفاده از تروریسم بهعنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف خود جسورتر کرد.
اوانز هشدار داد کسانی که تصور میکنند حکومت ایران پس از چند دهه، صرفا بهدلیل تغییر رهبران، انجام مذاکرات یا تجربه شکستهای نظامی از سیاست انتقامجویانه و تعهد ایدئولوژیک خود دست خواهد کشید، «در توهمی خطرناک» به سر میبرند.
او تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی همچنان نابودی اسرائیل، از میان بردن نفوذ آمریکا در خاورمیانه و صدور انقلاب اسلامی به سراسر منطقه است.
به نوشته این تحلیلگر، اگرچه تاکتیکها، زمانبندی و شیوههای حکومت ایران ممکن است تغییر کند، اما اهداف راهبردی آن طی بیش از ۴۵ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.
۲۰ تیر، ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدید خود را درباره «ترور یا تلاش برای ترور» رییسجمهوری آمریکا عملی کند، ایالات متحده با قاطعیت واکنش نشان خواهد داد.
او افزود دستورالعملهای لازم در این رابطه از پیش صادر شده و هزار موشک آماده شلیک به سوی ایران هستند.