قالیباف یک‌شنبه ۲۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مقام‌های آمریکایی نوشت: «دوران توافق‌های یک‌طرفه به پایان رسیده است. به شما هشدار داده بودیم: یا به تعهداتتان پایبند بمانید یا هزینه‌اش را بپردازید. اکنون با واقعیت روبه‌رو می‌شوید.»

او در ادامه، تصویری از بند پنجم تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن را به اشتراک گذاشت.

در این بند آمده است جمهوری اسلامی با به‌کارگیری تمام تلاش خود، ترتیباتی را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و تنها برای مدت ۶۰ روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنش مقام‌های حکومت ایران را در پی داشته است.

جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با یادداشت تفاهم می‌داند و در روزهای گذشته، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) صبح ۲۱ تیر اعلام کرد در سومین دور از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در هفته جاری، حدود ۱۴۰ موضع نظامی را هدف قرار داده است.

سنتکام افزود این عملیات در پاسخ به حمله حکومت ایران به یک کشتی تجاری دیگر و با هدف کاهش توانمندی‌های جمهوری اسلامی برای ادامه این حملات انجام گرفت.

رسانه‌ها و مقام‌های حکومت ایران تاکنون هدف قرار گرفتن شهرهای عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان در استان بوشهر، شهر ویسیان در استان لرستان، «یک موقعیت نظامی» در اطراف یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و «یک منطقه نظامی» در خنداب در استان مرکزی را تایید کرده‌اند.

در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن خبر دادند.

سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک شناور «متخلف» دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، شمار کشتی‌هایی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، به دو فروند رسید.

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه خبر صداوسیما گفت: «آمریکایی‌ها باید از مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمکین کنند و مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده است.»

او با تکرار تهدیدات مقام‌های حکومت ایران افزود: «به مداخلات دشمن پاسخ کوبنده دادیم... بانک اهداف نیروهای مسلح دائما در حال به‌روزرسانی است.»

روزنامه نیویورک‌تایمز ۱۹ تیر گزارش داد تنگه هرمز همچنان کانون اصلی بحران به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی اصرار دارد شناورهای تجاری باید از مسیر تعیین‌شده در آب‌های سرزمینی ایران عبور کنند.

بر پایه این گزارش، بخشی از اختلاف دو طرف به ابهام در متن تفاهم‌نامه بازمی‌گردد و نحوه اجرای تعهدات تهران برای تامین امنیت شناورها در تنگه هرمز به‌طور دقیق مشخص نشده است.

نیویورک‌تایمز افزود حملات اخیر عملا تفاهم آتش‌بس را درهم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنش‌های منطقه‌ای را تکرار کرد؛ حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافی‌جویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بن‌بستی شکننده».