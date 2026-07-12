عضو هیات رییسه مجلس: پیام مجتبی خامنهای درباره انتقام یک تکلیف ملی و شرعی است
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به پیام مجتبی خامنهای درباره «انتقام» گفت مجلس این پیام را یک تکلیف ملی و شرعی میداند و آن را در حوزه قانونگذاری و نظارت دنبال خواهد کرد.
ابراهیمپور در گفتوگو با خانه ملت گفت مجلس با تقویت قوانین بازدارنده، حمایت از جبهه مقاومت، پیگیری حقوقی آنچه «جنایتهای دشمن» خواند و نظارت بر اجرای سیاستهای بازدارنده، این پیام را به برنامهای عملیاتی تبدیل خواهد کرد. او همچنین گفت «انتقام» باید در چارچوب عدالت، دفاع مشروع و حقوق بینالملل دنبال شود.