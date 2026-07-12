فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای درباره «انتقام» گفت مجلس این پیام را یک تکلیف ملی و شرعی می‌داند و آن را در حوزه قانون‌گذاری و نظارت دنبال خواهد کرد.

ابراهیم‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت گفت مجلس با تقویت قوانین بازدارنده، حمایت از جبهه مقاومت، پیگیری حقوقی آنچه «جنایت‌های دشمن» خواند و نظارت بر اجرای سیاست‌های بازدارنده، این پیام را به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل خواهد کرد. او همچنین گفت «انتقام» باید در چارچوب عدالت، دفاع مشروع و حقوق بین‌الملل دنبال شود.