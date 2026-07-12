خبرگزاری مهر،‌ نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «دقایقی قبل، صدای انفجار در قشم شنیده شد که با توجه به اظهار نظر فرماندار این جزیره ممکن است، صدای از سوی دریا باشد.»

این رسانه حکومتی همچنین به نقل از «منابع محلی» نوشت بامداد امروز صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شد.

مهر اشاره کرد: «تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی از جمله نیروی دریایی سپاه، فرمانداری یا ستاد مدیریت بحران استان، جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.»

