سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.
این سازمان اشاره کرد یک کشتی باری از ناحیه عقب آسیب دیده که باعث آتشسوزی در داخل کشتی شده است.
پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داده بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «دقایقی قبل، صدای انفجار در قشم شنیده شد که با توجه به اظهار نظر فرماندار این جزیره ممکن است، صدای از سوی دریا باشد.»
این رسانه حکومتی همچنین به نقل از «منابع محلی» نوشت بامداد امروز صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شد.
مهر اشاره کرد: «تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی از جمله نیروی دریایی سپاه، فرمانداری یا ستاد مدیریت بحران استان، جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکردهاند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی کانتینری با پرچم قبرس در تنگه هرمز، آمریکا سومین دور حملات خود به اهداف ایران در هفته جاری را آغاز کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۷:۱۵ عصر شنبه به وقت شرق آمریکا، سومین دور حملات خود در هفته جاری علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گفته این فرماندهی، به طور آشکار به کشتی کانتینری با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود، حمله کردند.
بر اساس این بیانیه، در پی این حمله یک عضو غیرنظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتشسوزی در داخل کشتی و وارد آمدن خسارت قابل توجه به موتورخانه، دیگر قادر به ادامه مسیر نیست.
سنتکام همچنین تاکید کرد که پس از حملات پیشین به کشتیهای تجاری، بار دیگر به [حکومت] ایران فرصت داده شده بود تا پایبندی خود به «یادداشت تفاهم» میان دو طرف را نشان دهد، اما تهران «بار دیگر در انجام این تعهد ناکام ماند.»
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده در پاسخ، با ادامه حملات خود در پی آن است که توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز را تضعیف کند و «هزینه سنگینی» بر تهران تحمیل کند.
سنتکام تاکید کرد این حملات به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده انجام میشود.
ساعاتی پیش از آن، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرده بود.