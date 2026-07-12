محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت «مسیر انتقام» پس از کشتن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی، باید با «تنبیهی قاطع و متناسب» روبه‌رو شوند.

رضایی در مراسم علی خامنه‌ای در مصلای بجنورد، گفت «انتقام بخشی از مسیر انقلاب» است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی، حمله به «عواطف ملت ایران» و تعرض به «حریم رهبری» بوده است.

او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مولفه‌های بازدارندگی کشور است و از ده‌ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد.