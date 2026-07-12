رسانههای اسرائیل: نتانیاهو سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ را بررسی میکند
رسانههای اسرائیل گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در حال بررسی سفر به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لیندزی گراهام است.
بر اساس این گزارشها، اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از نزدیکان ترامپ، شامگاه شنبه ۲۰ تیر در ۷۱ سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر، او را «یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل» توصیف کرد.