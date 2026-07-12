مرکز امنیت دریایی عمان در بیانیهای اعلام کرد ۲۳ نفر از خدمه کشتی کانتینربر «جیافاس گلکسی» با پرچم قبرس، پس از حادثهای در فاصله ۴.۴ مایل دریایی از سواحل استان مسندم، نجات یافتهاند و خدمات درمانی دریافت کردند. این مرکز افزود جستوجو برای یافتن یکی از خدمه که همچنان مفقود است، ادامه دارد.
کشتی «جیافاس گلکسی» پیشتر هنگام عبور از تنگه هرمز، در مسیر آبهای عمان، هدف حمله نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت.
صعود انگلیس به مرحله نیمهنهایی جام جهانی، بیشترین مخاطب تلویزیونی این تیم در بریتانیا از آغاز مسابقات تا اینجای تورنمنت را به ثبت رساند. این مسابقه در اوج خود ۱۶.۸ میلیون بیننده از شبکه آیتیوی ۱ داشت.
بر اساس آمار اولیه موسسه بارب که توسط وبسایت اورنایتس دات تیوی منتشر شده، میانگین مخاطبان پوشش این مسابقه از شبکه آیتیوی به ۱۲.۷ میلیون نفر رسید.
این مسابقه که ساعت ۱۰ شب به وقت لندن در ورزشگاه میامی آغاز شد، رکورد قبلی ۱۵ میلیون بیننده برای نخستین دیدار انگلیس مقابل کرواسی در ماه گذشته را پشت سر گذاشت.
با وجود ثبت آماری قابل توجه، تعداد بینندگان این بازی فاصله زیادی با دیدارهای انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جامهای جهانی گذشته داشت.
دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با شکست انگلیس برابر فرانسه در قطر همراه شد، در اوج خود ۲۱.۳ میلیون بیننده داشت. همچنین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه که انگلیس با نتیجه ۲ بر صفر سوئد را شکست داد، در بیشترین حالت ۲۰ میلیون بیننده را پای تلویزیون نشاند.
پیروزی پرهیجان ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در ساعات بامداد توسط ۹ میلیون نفر در بریتانیا تماشا شد؛ آماری که رکورد بیشترین مخاطب تاریخ برای یک پخش زنده تلویزیونی در بریتانیا بین ساعت ۲ تا ۴ بامداد را به نام خود ثبت کرد.
پیروزی دراماتیک انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، تحت تاثیر یک جنجال عجیب داوری قرار گرفت؛ جنجالی که به سیمهای دوربین هوایی موسوم به «اسپایدرکم» مربوط میشد و نروژیها معتقد بودند گل تساویبخش و حساس جود بلینگام نباید پذیرفته میشد.
اعتراض نروژ به جنجال «اسپایدرکم»
نروژیها پس از حذف از جام جهانی با عصبانیت اعلام کردند گل تساوی بلینگام باید به دلیلی غیرمعمول مردود اعلام میشد. آنها مدعی بودند توپ در جریان شکلگیری این گل در ورزشگاه میامی به یکی از سیمهای دوربین هوایی اسپایدرکم برخورد کرده است. اگر چنین برخوردی تایید میشد، گل مردود اعلام و بازی با توپ رهاشده از سر گرفته میشد.
ساندر برگه، هافبک نروژ و فولام، پس از بازی گفت: «این ماجرای برخورد توپ با سیم واقعا مضحک است. نتیجه ۲ بر ۱ خودش همه چیز را نشان میدهد. اختلافها بسیار اندک بود و همه میدانیم این بار به سود چه تیمی رقم خورد.»
مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز تصمیمهای داوری در این دیدار را زیر سوال برد و گفت: «خودم آن صحنه را ندیدم، اما در چند تصمیم، اختلافهای کوچک به سود ما نبود. شاید در چنین بازیهایی به همین شانسها نیاز داشته باشید.»
«توپ انگار مستقیم از آسمان پایین آمد»
تصاویر آهسته نشان داد ضربه دروازه اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، از نزدیکی کابل اسپایدرکم که بالای زمین نصب شده بود عبور کرد. توپ سپس مقابل الیوت اندرسون فرود آمد و او نیز آن را به آنتونی گوردون رساند تا این بازیکن با یک پاس، جود بلینگام را در موقعیت گل قرار دهد و او نیز با ضربهای دقیق دروازه را باز کند.
چند بازیکن نروژ بلافاصله به سمت کلمن تورپن، داور مسابقه، رفتند و معتقد بودند این گل نباید پذیرفته میشد. استوله سولباکن، سرمربی نروژ، نیز بین دو نیمه با داور صحبت کرد.
او درباره این صحنه گفت: «داور به من گفت خودش برخوردی ندیده و هیچ پیامی هم دریافت نکرده که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این توضیح منطقی است و وقتی فیفا میگوید برخوردی ثبت نشده و حسگر توپ هم هیچ سیگنالی نداده، او کاری از دستش برنمیآید. توپ درست جلوی نیمکت ما ناگهان پایین افتاد، بنابراین به نظرم به سیم برخورد کرده بود. خیلیها روی نیمکت همان لحظه واکنش نشان دادند. من یکی از آنها نبودم، اما خیلیها این صحنه را دیده بودند.»
سولباکن افزود: «دیگر چیزی نمیتوانم بگویم، چون اگر حسگر توپ هیچ صدایی ثبت نکرده باشد، حرف دیگری نمیماند. همه میگویند توپ انگار مستقیم از آسمان پایین افتاد؛ حتی دروازهبان و حتی بازیکنی که قرار بود توپ را دریافت کند. به نظر من کاملا مشخص بود که توپ برخورد کرده بود. اتفاق بسیار عجیبی بود.»
فیفا: هیچ برخوردی با سیم وجود نداشت
فیفا بعدا اعلام کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر برخورد توپ با سیم وجود ندارد.
رسانه فیفا در شبکه ایکس نوشت: «پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+۴۵ مقابل نروژ، حسگر تعبیهشده در توپ هیچ تغییر ناگهانی در دادههای ثبتشده هنگام حضور توپ در هوا نشان نداد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکتش تغییر کرده باشد.»
دیوان امیری قطر اعلام کرد حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین این کشور، در سن ۷۴ سالگی درگذشت. اقدامات حمد در طول ۱۸ سال زمامداری، زمینه را برای نقشآفرینی قطر بهعنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار منطقهای فراهم آورد.
در بیانیه دیوان امیری قطر که صبح یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، آمده است: «خداوند او را قرین رحمت کند و به پاس خدماتی که برای میهن و ملت خود انجام داد، بهترین پاداش را به او عطا فرماید.»
حمد سال ۱۹۵۲ در دوحه متولد شد. او پس از تحصیل در کالج نظامی سلطنتی سندهرست بریتانیا، به نیروهای مسلح قطر پیوست، سپس به سمت وزیر دفاع رسید و در اواخر دهه ۱۹۷۰ بهعنوان ولیعهد این کشور معرفی شد.
او در سال ۱۹۹۵ با یک کودتای بدون خونریزی، پدرش را از قدرت کنار زد و زمام امور قطر را در دست گرفت.
حمد تا سال ۲۰۱۳ بر این کشور حکومت کرد و سپس در اقدامی کمسابقه در میان حاکمان موروثی کشورهای عربی خلیج فارس، قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر کنونی قطر، واگذار کرد تا انتقال قدرت بهصورت آرام و بدون تنش انجام شود.
شبکه الجزیره گزارش داد از دوشنبه ۲۲ تیر به مدت چهار روز عزای عمومی در قطر برقرار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، فعالیت نهادهای دولتی و سازمانهای عمومی در این بازه زمانی متوقف میشود و پرچمها به حالت نیمهافراشته درخواهند آمد.
دستاوردهای امیر پیشین قطر
خبرگزاری رویترز ۲۱ تیر در گزارشی به دستاوردهای امیر پیشین قطر پرداخت و نوشت حمد با توسعه صنعت گاز طبیعی مایع (الانجی)، گسترش شبکه خبری الجزیره و کسب میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، نقش مهمی در ارتقای جایگاه بینالمللی قطر ایفا کرد.
یورونیوز نیز نوشت حمد بهعنوان رهبری شناخته میشد که تحولهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دوران حکومتش رقم زد و قطر را به بازیگری تاثیرگذار در عرصه دیپلماسی و سرمایهگذاری جهانی بدل کرد.
عبدالله بندر العتیبی، استادیار روابط بینالملل در دانشگاه قطر، در مصاحبه با الجزیره گفت حمد «با تلاش فراوان، قطر را از کشوری معمولی به کشوری برجسته و استثنایی تبدیل کرد».
العتیبی اضافه کرد: «او رویاهای بزرگی برای آینده داشت. سرمایهگذاری گستردهای در صنعت گاز طبیعی مایعانجام داد و همین امر به توسعه هرچه بیشتر قطر کمک کرد.»
قطر با جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر و مساحتی برابر با ۱۱ هزار و ۵۸۶ کیلومتر مربع، کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس است.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در حال بررسی سفر به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام است.
بر اساس این گزارشها، اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از نزدیکان ترامپ، شامگاه شنبه ۲۰ تیر در ۷۱ سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر، او را «یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل» توصیف کرد.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، گفت «مسیر انتقام» پس از کشتن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی، باید با «تنبیهی قاطع و متناسب» روبهرو شوند.
رضایی در مراسم علی خامنهای در مصلای بجنورد، گفت «انتقام بخشی از مسیر انقلاب» است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی، حمله به «عواطف ملت ایران» و تعرض به «حریم رهبری» بوده است.
او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مولفههای بازدارندگی کشور است و از دهها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد.