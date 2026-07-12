سفارت آمریکا در عمان برای مناطق نزدیک تنگه هرمز هشدار امنیتی صادر کرد
سفارت آمریکا در عمان یکشنبه برای استان مسندم، در مجاورت تنگه هرمز، و شهر بندری دقم در ساحل دریای عرب هشدار امنیتی «در محل امن بمانید» صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست تا حد امکان در محل اقامت یا هتل خود بمانند و اطلاعیههای مقامهای محلی را دنبال کنند.
این هشدار پس از آن صادر شد که وزارت خارجه عمان اعلام کرد استانهای مسندم و الوسطی بامداد یکشنبه هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در پی این حملات، عمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی خود را به او ابلاغ کرد.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد «مسیرهای عبور آزاد» از تنگه هرمز همچنان باز هستند.
در این پست که بعدازظهر یکشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، تاکید شده است: «تنگه هرمز برای همه کشتیهایی که به دنبال عبور قانونی از این آبراه بینالمللی هستند، باز است. نیروهای آمریکایی در موقعیت و آمادگی لازم برای اطمینان از حفظ آزادی دریانوردی، علیرغم تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اقدامات خودسرانه بیدلیل ایران، قرار دارند.»
سنتکام همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسلامی بر این آبراه بینالمللی کنترل ندارد.
به گفته این بخش از ارتش ایالات متحده، نیروهای این کشور در منطقه طی دو ماه گذشته عبور از بیش از ۸۰۰ کشتی و انتقالبیش از ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام را تسهیل کردهاند. افزون بر این، طی هفت روز گذشته، بیش از ۱۴۰ کشتی از این آبراه گذشته است.
در پی انتشار خبر درگذشت لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا، شماری از شهروندان در پیامهای ارسالی به ایراناینترنشنال از او بهعنوان یکی از حامیان مردم ایران و جنبش آزادیخواهی یاد کردند.
سناتور گراهام در جریان اعتراضهای دیماه سال گذشته و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت. حضور او در این مراسم از سوی حامیان جنبش اعتراضی ایران نشانهای از پشتیبانی سیاسی او از معترضان تلقی شد، هرچند مواضع گراهام درباره ایران همواره در چارچوب رویکرد سختگیرانه و مداخلهگرایانهاش در سیاست خارجی آمریکا قرار داشت.
بسیاری از مخاطبان با اشاره به مواضع گراهام در حمایت از معترضان ایرانی، نوشتند از شنیدن خبر درگذشت او شوکه و متاثر شدهاند و ابراز امیدواری کردند آرمان مشترک او و مردم ایران برای رسیدن به آزادی تحقق یابد.
شهروندان در پیامهای خود از او تحت عنوان «دوستی واقعی» برای ایران وایرانیان یاد کردند.
یکی از مخاطبان سناتور گراهام را مردی «آزادیخواه و میهنپرست» توصیف کرد که به گفته او برای آزادی مردم در کشورهای دیگر نیز تلاش میکرد.
یکی از مخاطبان نوشت در روزهایی که مطالبات مردم ایران در میان بازیهای سیاسی، مناقشهها و جنگها به حاشیه رانده میشد، لیندزی گراهام صدای آنان بود و نقشی کلیدی در دیدهشدن مردم ایران و شنیدهشدن خواستههایشان در عرصه بینالمللی ایفا کرد.
به گفته مخاطبان، حمایتهای او در دشوارترین روزهای اعتراضات و زمانی که جامعه جهانی در برابر کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه سکوت کرده بود، برای مردم امیدبخش بوده است.
شهروندی به مقایسه واکنش افکار عمومی نسبت به درگذشت گراهام و مرگ علی خامنهای پرداخت و نوشت بسیاری از ایرانیان از درگذشت سناتور آمریکایی اندوهگین شدهاند، در حالی که از مرگ رهبر جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کردهاند.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد سناتور گراهام صدای بیصدایانی همچون مردم ایران و اوکراین بود و قطعا مخالفان بسیاری از سوی جمهوری اسلامی و روسیه داشته است.
شماری از شهروندان در پیامهای خود نوشتند برافراشتن پرچم شیر و خورشید از سوی لیندزی گراهام در تجمع ۱۴ فوریه ایرانیان، از صحنههایی است که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
گراهام، در کنار حمایت صریح از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی، از چهرههای باسابقه جریان اصلی و ساختار تثبیتشده سیاست آمریکا به شمار میرفت.
او طی بیش از دو دهه حضور در سنا، در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا نفوذ داشت و از برجستهترین حامیان رویکرد مداخلهگرانه آمریکا، حضور نظامی گسترده در جهان، تقویت ائتلافهایی چون ناتو و حمایت نظامی از متحدانی مانند اسرائیل و اوکراین بود.
گراهام همچنین سالها از اعمال فشار حداکثری و حتی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع میکرد. حامیانش این مواضع را لازمه بازدارندگی و رهبری جهانی آمریکا میدانستند، اما منتقدانش این رویکرد را جنگطلبانه میخواندند و معتقد بودند ممکن است به گسترش درگیریها، افزایش کشتههای غیرنظامی و بیثباتی بیشتر در خاورمیانه بینجامد.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، گفت قطعی اینترنت در سال گذشته باعث کاهش شدید درآمدهای این سازمان شد و وصول حق بیمه در پی رخدادهای اقتصادی و امنیتی با افت محسوسی مواجه شد.
سالاری گفت سازمان تامین اجتماعی پس از رخدادهای سال گذشته حدود شش ماه با کاهش شدید درآمد روبهرو بود و حوادث دیماه، محدودیتهای ناشی از قطعی اینترنت و جنگ اخیر نیز فشار بیشتری بر منابع این سازمان وارد کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت دولت دستکم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است و این سازمان برای پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقات فروردین و اردیبهشت با کسری شدید منابع روبهرو است.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، پس از برتری برابر نروژ، فاش کرد که مادرش، دنیس، نقش مهمی در جلوگیری از محرومیت او برای دیدار نیمهنهایی جام جهانی مقابل آرژانتین داشته و در طول هفته مدام به او یادآوری میکرده که نباید کارت زرد بگیرد.
بلینگام در حالی پا به دیدار با نروژ گذاشت که تنها یک کارت زرد با محرومیت از نیمهنهایی فاصله داشت. با این حال، این هافبک ۲۳ ساله در دیداری پرتنش و زیر گرمای مرطوب فلوریدا بدون دریافت اخطار بازی را به پایان رساند و معتقد است این اتفاق نتیجه توصیههای مادرش در طول هفته بوده است.
او پس از پایان مسابقه گفت: «مادرم تمام هفته به من میگفت مراقب حرف زدنت باش، مراقب تکل زدنت باش، مراقب حالت صورتت باش و احساساتت را کنترل کن. تمام هفته این را توی گوشم خواند که باید مواظب آن کارت زرد باشم.»
بلینگام گفت: «باید از داور هم تشکر کنم چون فوقالعاده بود، باز هم اجازه میدهد با احترام با او صحبت کنی. خیلی از داورها چنین اجازهای نمیدهند. وقتی تعادل را حفظ کنم و داوری هم حاضر باشد به حرفت گوش بدهد، همه چیز خیلی آسانتر میشود. در نهایت هم یک مسابقه فوتبال واقعا رقابتی بود و خوشبختانه بدون محرومیت از آن عبور کردم.»
گزارشهای ارسالی شهروندان به مدیابات ایراناینترنشنال نشان میدهد با آغاز تابستان و اوجگیری گرما، قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در شهرهای مختلف ایران، زندگی و کسبوکار مردم را با مشکل مواجه کرده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: