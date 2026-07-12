یک نیروی پدافند نیروی دریایی ارتش در حملات آمریکا کشته شد
خبرگزاری ایلنا گزارش داد حمیدرضا دهقان، از نیروهای پدافند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در حملات بامداد یکشنبه ۲۱ تیر آمریکا به جاسک کشته شد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد حمیدرضا دهقان، از نیروهای پدافند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در حملات بامداد یکشنبه ۲۱ تیر آمریکا به جاسک کشته شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به درگذشت لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، نوشت: «من و سارا در غم مردم آمریکا برای از دست دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، شریک هستیم.»
او افزود: «لیندسی یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل و دوست ارزشمند من بود. هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداشتیم. او میدانست امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدا نیست و زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت ائتلاف دو کشور و حمایت از جهان آزاد کرد.»
نتانیاهو همچنین نوشت: «اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد، آمریکا یک میهنپرست بزرگ را از دست داد و من یک دوست عزیز را از دست دادم.»
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ، بر اثر یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» در ۷۱ سالگی درگذشت. او از جمله مقامهای آمریکایی بود که از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال ۱۴۰۴ حمایت و در تجمع ایرانیان خارج از کشور در مونیخ نیز شرکت و سخنرانی کرد.
جزییات بیشتر با مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی، آمریکا را به «نقض» تفاهمنامه پایان جنگ متهم کرد. این در حالی است که در پی تشدید تنشها، جمهوری اسلامی بار دیگر شماری از کشورهای منطقه را هدف قرار داد.
قالیباف یکشنبه ۲۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مقامهای آمریکایی نوشت: «دوران توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است. به شما هشدار داده بودیم: یا به تعهداتتان پایبند بمانید یا هزینهاش را بپردازید. اکنون با واقعیت روبهرو میشوید.»
او در ادامه، تصویری از بند پنجم تفاهمنامه تهران و واشینگتن را به اشتراک گذاشت.
در این بند آمده است جمهوری اسلامی با بهکارگیری تمام تلاش خود، ترتیباتی را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری بدون دریافت هیچ هزینهای و تنها برای مدت ۶۰ روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد.
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با یادداشت تفاهم میداند و در روزهای گذشته، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) صبح ۲۱ تیر اعلام کرد در سومین دور از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در هفته جاری، حدود ۱۴۰ موضع نظامی را هدف قرار داده است.
سنتکام افزود این عملیات در پاسخ به حمله حکومت ایران به یک کشتی تجاری دیگر و با هدف کاهش توانمندیهای جمهوری اسلامی برای ادامه این حملات انجام گرفت.
رسانهها و مقامهای حکومت ایران تاکنون هدف قرار گرفتن شهرهای عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان در استان بوشهر، شهر ویسیان در استان لرستان، «یک موقعیت نظامی» در اطراف یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، یک دکل ارتباطی در جنوب استان کرمان و «یک منطقه نظامی» در خنداب در استان مرکزی را تایید کردهاند.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به پایگاههای آمریکا در کشورهای قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن خبر دادند.
سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک شناور «متخلف» دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بدینترتیب، شمار کشتیهایی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، به دو فروند رسید.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه خبر صداوسیما گفت: «آمریکاییها باید از مفاد تفاهمنامه اسلامآباد تمکین کنند و مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده است.»
او با تکرار تهدیدات مقامهای حکومت ایران افزود: «به مداخلات دشمن پاسخ کوبنده دادیم... بانک اهداف نیروهای مسلح دائما در حال بهروزرسانی است.»
روزنامه نیویورکتایمز ۱۹ تیر گزارش داد تنگه هرمز همچنان کانون اصلی بحران به شمار میرود و جمهوری اسلامی اصرار دارد شناورهای تجاری باید از مسیر تعیینشده در آبهای سرزمینی ایران عبور کنند.
بر پایه این گزارش، بخشی از اختلاف دو طرف به ابهام در متن تفاهمنامه بازمیگردد و نحوه اجرای تعهدات تهران برای تامین امنیت شناورها در تنگه هرمز بهطور دقیق مشخص نشده است.
نیویورکتایمز افزود حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را درهم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
همزمان با سومین روز از تشدید تنشها در منطقه، روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول، «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانههای پهپادهای امکیو-۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای حمله به اهداف آمریکا و اسرائیل، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان را هدف حمله قرار داده است.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگرایی و اتحاد میان این کشورها را تقویت کرده است.