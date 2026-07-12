میزان، رسانه قوه قضاییه، با انتشار ویدیویی از اظهارات مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی، و عباس موسوی، معاون تشریفات دفتر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی نوشت هواپیمای حامل پزشکیان سال گذشته، پس از جنگ ۱۲ روزه، هنگام بازگشت از اجلاس اکو در جمهوری آذربایجان و در زمان فرود در فرودگاه مهرآباد، با تهدید یک ریزپرنده روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، هواپیما به‌دلیل این تهدید ناچار به ترک فرودگاه و پرواز دوباره شد.