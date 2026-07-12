خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، صبح یکشنبه ۲۱ تیر گزارش داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات ایالات متحده، اهداف و تاسیسات نظامی این کشور را در پنج کشور منطقه هدف قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی العدید در قطر، بندر الشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و الجفیر در بحرین و همچنین بندر الدقم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلامشده هستند.
همزمان با سومین روز از تشدید تنشها در منطقه، روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول، «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانههای پهپادهای امکیو-۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای حمله به اهداف آمریکا و اسرائیل، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در عمان را هدف حمله قرار داده است.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگرایی و اتحاد میان این کشورها را تقویت کرده است.
سازمان مبارزه با یهودستیزی آنلاین گزارش داد هزاران حساب کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی، در یک کارزار هماهنگ، بازماندگان حمله هفتم اکتبر را هدف آزار و تهدید قرار دادهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، درباره ابعاد این کارزار سایبری جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال توضیح میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر عباس عراقچی به عمان اعلام کرد وزیران خارجه ایران و عمان شنبه در مسقط درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
به گفته بقائی، در این مذاکرات که با حضور هیاتهای حقوقی و فنی دو کشور برگزار شد، درباره «تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، حقوق بینالملل قابل اعمال و با توجه به مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد»، تبادل نظر شد.
بقائی افزود جمهوری اسلامی بر این موضع تاکید دارد که هرگونه ترتیبات آینده برای اداره تردد در تنگه هرمز باید با مشورت دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات ماههای اخیر، بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی، تدوین شود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی و عمان توافق کردند گفتوگوهای سیاسی، فنی و حقوقی را برای دستیابی به تفاهم مشترک درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.
به گفته بقائی، در بخشی از این مذاکرات، هیاتی از دولت قطر نیز بهعنوان یکی از میانجیهای گفتوگوهای تهران و واشینگتن حضور داشت.
در پی دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط، ایران و عمان توافق کردند گفتوگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب به منظور تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز ادامه یابد.
همزمان، سیانان گزارش داد عمان طرحی برای مدیریت عبور شناورها در دو کریدور مجزا ارایه کرده است که بر اساس آن، تردد در آبهای ایران مستلزم دریافت مجوز قبلی از تهران خواهد بود.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال: