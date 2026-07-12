فرماندار دیلم: تاکنون صدای انفجار در این بندر شنیده نشده است
اسماعیل کاظمی، فرماندار دیلم، به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «برخلاف خبرهای فضای مجازی، تاکنون صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است.»
اسماعیل کاظمی، فرماندار دیلم، به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «برخلاف خبرهای فضای مجازی، تاکنون صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است.»
صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به نقل از «منابع محلی» از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بوشهر و جاسک خبر داد.
این رسانه حکومتی اشاره کرد که ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شده است.
صدا و سیما نوشت: «در یک ساعت گذشته، صدای ۱۲ انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر شنیده شد؛ ۵ انفجار در بندر دیر، ۴ انفجار در عسلویه و ۳ انفجار در بوشهر.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.
این سازمان اشاره کرد یک کشتی باری از ناحیه عقب آسیب دیده که باعث آتشسوزی در داخل کشتی شده است.
پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داده بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرد.
این مقام جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «شایعهای بیاساس و ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند» دانست.
او همچنین گفت: «نیروهای امنیتی و نظامی در آمادهباش کامل هستند و هیچ رخداد خاصی در استان تا این لحظه گزارش نشده است.»
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «دقایقی قبل، صدای انفجار در قشم شنیده شد که با توجه به اظهار نظر فرماندار این جزیره ممکن است، صدای از سوی دریا باشد.»
این رسانه حکومتی همچنین به نقل از «منابع محلی» نوشت بامداد امروز صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و جزیره قشم شنیده شد.
مهر اشاره کرد: «تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی از جمله نیروی دریایی سپاه، فرمانداری یا ستاد مدیریت بحران استان، جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکردهاند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.»