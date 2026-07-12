بقایی: کشورهای منطقه اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را متوقف کنند
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس در مورد آنچه «ادامه اقدامات تجاوزکارانه» اسرائیل و آمریکا نامید، عنوان کرد: «جمهوری اسلامی حمله نمیکند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بینالمللی میداند.»
او از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و نوشت سرزنش جمهوری اسلامی «برای دفاع از حاکمیت خود، بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بینالمللی، مسئولانه نیست.»