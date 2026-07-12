اعتراض نروژ به جنجال «اسپایدرکم»
نروژیها پس از حذف از جام جهانی با عصبانیت اعلام کردند گل تساوی بلینگام باید به دلیلی غیرمعمول مردود اعلام میشد. آنها مدعی بودند توپ در جریان شکلگیری این گل در ورزشگاه میامی به یکی از سیمهای دوربین هوایی اسپایدرکم برخورد کرده است. اگر چنین برخوردی تایید میشد، گل مردود اعلام و بازی با توپ رهاشده از سر گرفته میشد.
ساندر برگه، هافبک نروژ و فولام، پس از بازی گفت: «این ماجرای برخورد توپ با سیم واقعا مضحک است. نتیجه ۲ بر ۱ خودش همه چیز را نشان میدهد. اختلافها بسیار اندک بود و همه میدانیم این بار به سود چه تیمی رقم خورد.»
مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز تصمیمهای داوری در این دیدار را زیر سوال برد و گفت: «خودم آن صحنه را ندیدم، اما در چند تصمیم، اختلافهای کوچک به سود ما نبود. شاید در چنین بازیهایی به همین شانسها نیاز داشته باشید.»
«توپ انگار مستقیم از آسمان پایین آمد»
تصاویر آهسته نشان داد ضربه دروازه اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، از نزدیکی کابل اسپایدرکم که بالای زمین نصب شده بود عبور کرد. توپ سپس مقابل الیوت اندرسون فرود آمد و او نیز آن را به آنتونی گوردون رساند تا این بازیکن با یک پاس، جود بلینگام را در موقعیت گل قرار دهد و او نیز با ضربهای دقیق دروازه را باز کند.
چند بازیکن نروژ بلافاصله به سمت کلمن تورپن، داور مسابقه، رفتند و معتقد بودند این گل نباید پذیرفته میشد. استوله سولباکن، سرمربی نروژ، نیز بین دو نیمه با داور صحبت کرد.
او درباره این صحنه گفت: «داور به من گفت خودش برخوردی ندیده و هیچ پیامی هم دریافت نکرده که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این توضیح منطقی است و وقتی فیفا میگوید برخوردی ثبت نشده و حسگر توپ هم هیچ سیگنالی نداده، او کاری از دستش برنمیآید. توپ درست جلوی نیمکت ما ناگهان پایین افتاد، بنابراین به نظرم به سیم برخورد کرده بود. خیلیها روی نیمکت همان لحظه واکنش نشان دادند. من یکی از آنها نبودم، اما خیلیها این صحنه را دیده بودند.»
سولباکن افزود: «دیگر چیزی نمیتوانم بگویم، چون اگر حسگر توپ هیچ صدایی ثبت نکرده باشد، حرف دیگری نمیماند. همه میگویند توپ انگار مستقیم از آسمان پایین افتاد؛ حتی دروازهبان و حتی بازیکنی که قرار بود توپ را دریافت کند. به نظر من کاملا مشخص بود که توپ برخورد کرده بود. اتفاق بسیار عجیبی بود.»
فیفا: هیچ برخوردی با سیم وجود نداشت
فیفا بعدا اعلام کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر برخورد توپ با سیم وجود ندارد.
رسانه فیفا در شبکه ایکس نوشت: «پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+۴۵ مقابل نروژ، حسگر تعبیهشده در توپ هیچ تغییر ناگهانی در دادههای ثبتشده هنگام حضور توپ در هوا نشان نداد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکتش تغییر کرده باشد.»