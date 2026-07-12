خبرگزاری مهر حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا و کشتیها را «اقدام موثر» خواند
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به حملات سه روز گذشته آمریکا را که در پاسخ به حمله حکومت ایران به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده بود، «اقدام موثر» توصیف کرد.
این خبرگزاری حکومتی نوشت بستن کامل تنگه هرمز و توقف تردد دریایی، هدف قرار دادن اهداف نظامی و لجستیکی در پنج پایگاه آمریکا در چهار کشور عربی حاشیه خلیج فارس و دو پایگاه در اردن و همچنین هدف قرار دادن دو کشتی در تنگه هرمز، سه اقدام موثر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودهاند.