تیم ملی فوتبال آرژانتین در این بازی به سختی از سد سوئیس گذشت؛ یاران لیونل مسی با به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی وقت اضافه، سوئیس ۱۰ نفره را ۳ بر ۱ شکست دادند و به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.

سوئیس با وجود ۱۰ نفره شدن، بازی را به وقت اضافه کشاند. بریل امبولو پس از بازبینی VAR به دلیل تمارض، کارت زرد دوم را دریافت و اخراج شد. داور نیز پس از بازبینی، تصمیم اولیه خود مبنی بر اخطار به لئاندرو پاردس را لغو کرد.

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تا پیش از اخراج امبولو در دقیقه ۷۲، مسابقه از نظر فنی چندان جذاب نبود و هر دو تیم نمایشی محتاطانه و پراشتباه ارائه می‌کردند.

اما خولیان آلوارس در نیمه دوم وقت اضافه با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یارد، گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند. سپس لائوتارو مارتینس در وقت‌های تلف‌شده وقت اضافه گل سوم را زد و پیروزی آرژانتین را قطعی کرد.

پیش از آن، دن اندویه با به ثمر رساندن گل تساوی، پاسخ گل نخست آرژانتین را داده بود؛ گلی که الکسیس مک‌آلیستر با ضربه سر روی کرنر لیونل مسی به ثمر رساند.

آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی، روز چهارشنبه به مصاف انگلیس خواهد رفت؛ تیمی که پیش‌تر با پیروزی در وقت اضافه برابر نروژ، جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی را به دست آورد.

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هر کس نپرد، انگلیسی است!

سایت اتلتیک درباره شعار هواداران آرژانتین در استادیوم کانزاس سیتی پس از پیروزی بر سوئیس و صعود به نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: چند دقیقه پس از سوت پایان بازی، ورزشگاه با این شعار طنین‌انداز شده بود: «El que no salta es un inglés»؛ یعنی «هر کس نپرد، انگلیسی است!»

این شعار از شعارهای قدیمی و شناخته‌شده هواداران آرژانتین است و لزوما به بازی با انگلیس ارتباطی ندارد. هواداران آرژانتین آن را در هر مسابقه یا گردهمایی عمومی می‌خوانند و همزمان بالا و پایین می‌پرند. بازیکنان آرژانتین هم پس از پایان مسابقه در زمین همراه آنها این شعار را تکرار می‌کردند.

اما صدای هواداران آرژانتین به‌خوبی نشان می‌داد که آنها خود را برای نیمه‌نهایی برابر انگلیس آماده می‌کنند.

با این حال کمتر رقابتی در فوتبال وجود دارد که تا این اندازه فراتر از مستطیل سبز معنا داشته باشد.

دیدار یک‌چهارم نهایی دو تیم در جام جهانی ۱۹۸۶ همچنان بر این تقابل سایه انداخته است؛ تنها چهار سال پس از جنگ دو کشور بر سر جزایر فالکلند که در آرژانتین با نام مالویناس شناخته می‌شود و هنوز هم در شعارهای تیم ملی این کشور حضور دارد.

مسی در ۳۹ سالگی همچنان می‌درخشد

لیونل مسی در ۳۹ سالگی، مقابل تیمی پرتلاش و جنگنده مانند سوئیس، هر ۱۲۰ دقیقه را در زمین حضور داشت و از بسیاری از بازیکنانی که یک دهه از او جوان‌تر هستند، عملکرد بهتری ارائه کرد.