قطر: حمله موشکی را رهگیری کردیم
قطر اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردهاند.
قطر اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردهاند.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای از هدف قرار دادن «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی آمریکا» پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن خبر داد.
در این اطلاعیه، آمریکا متهم شد که شنبه شب «با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان»، تلاش کرد «با تحریک چند شناور»، آنها از «مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز» عبور کنند، که «با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.»
سپاه پاسداران افزود که ارتش آمریکا «برای جبران این شکست» دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاههای ساحلی و دکلهای مخابراتی در سواحل جنوبی ایران زد.
اطلاعیه اشاره کرد که پاسخ آمریکا داده شد و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار دادند.
به گفته سپاه پاسداران، نیروهای هوافضای این نیرو در مرحله اول «زیرساختها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای امکیو ۹ را با چند فروند موشک بالستیک» نابود کردند.
سپاه پاسداران تهدید کرد که حمله بعدی آمریکا، «پاسخهای شدیدتر» را به دنبال خواهد داشت.
تاکنون مقامهای آمریکایی در مورد حملات سپاه پاسداران اظهارنظر نکردهاند.
رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه خبر داد و اعلام کرد قطر هشدار امنیتی صادر کرده است. امارات از مقابله پدافند هوایی با «تهدید موشکی» و بحرین از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داد. تابناک نیز مدعی آغاز حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به ناوگان آمریکا در دریای عمان شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.
همزمان دولت قطر از طریق تلفنهای همراه هشدار امنیتی برای شهروندان و ساکنان این کشور ارسال کرد.
در همین حال، امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با آنچه «تهدید موشکی» خواند، است.
وزارت کشور بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داد و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.
همزمان، وبسایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، گزارش داد جمهوری اسلامی شلیک موشکهای کروز و پهپادهای انتحاری به سوی ناوگان دریایی آمریکا در دریای عمان را آغاز کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از «شاهد عینی» گزارش داد که صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.
همزمان دولت فطر از طریق تلفنهای همراه به مردم هشدار امنیتی ارسال کرده است.
در این هشدار امنیتی گفته شده است همه باید در خانهها و مکانهای امن خود بمانند و تا رفع خطر از پنجرهها، نماهای شیشهای و مناطق باز دوری کنند.
امارات متحده عربی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدید موشکی هستند.
در این ارتباط، وزارت دفاع امارات متحده عربی گفت که پدافند هوایی با «موشکها و پهپادهای ایران درگیر است.»
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
در دقیقه ۱۰ این بازی که در کانزاس سیتی برگزار میشود، لیونل مسی کرنر را از سمت چپ به تیر نزدیک ارسال کرد و الکسیس مکآلیستر بالاتر از همه پرید و با ضربه سر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد و گل برتری مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.
ردهبندی برترین پاسورهای تاریخ جام جهانی:
۱. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۱۰ پاس گل
۲. پله (برزیل)؛ ۹ پاس گل
۳. فریتس والتر (آلمان غربی)؛ ۹ پاس گل
۴. دیگو مارادونا (آرژانتین)؛ ۸ پاس گل
۵. گریژگوش لاتو (لهستان)؛ ۷ پاس گل
۷. دیوید بکام (انگلیس)؛ ۷ پاس گل
نکته جالب اینکه هر ۱۰ پاس گل مسی به ۱۰ همتیمی متفاوت رسیده است؛ از هرنان کرسپو در سال ۲۰۰۶ تا الکسیس مکآلیستر در سال ۲۰۲۶.
هرنان کرسپو؛ آرژانتین ۶-۰ صربستان و مونتهنگرو (۲۰۰۶)
کارلوس توس؛ آرژانتین ۳-۱ مکزیک (۲۰۱۰)
آنخل دیماریا؛ سوئیس ۰-۱ آرژانتین (۲۰۱۴)
گابریل مرکادو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
سرخیو آگوئرو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
انزو فرناندس؛ آرژانتین ۲-۰ مکزیک (۲۰۲۲)
نائوئل مولینا؛ آرژانتین ۲-۲ هلند، پیروزی ۶-۵ آرژانتین در ضربات پنالتی (۲۰۲۲)
خولیان آلوارس؛ آرژانتین ۳-۰ کرواسی (۲۰۲۲)
کریستیان رومرو؛ آرژانتین ۳-۲ مصر (۲۰۲۶)
الکسیس مکآلیستر؛ آرژانتین ۱-۰ سوئیس (۲۰۲۶)
همچنین، مسی با ۸ گل و ۲ پاس گل در جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد اثرگذاریهای خود را در این تورنمن، دورقمی کرد و برای دومین دوره متوالی به این حدنصاب رسید.
در ادوار جام جهانی تنها دو بازیکن تواسنتهاند در دو دوره بیش از ۱۰ تأثیر مستقیم روی گل داشته باشند؛ کیلیان امباپه و لیونل مسی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶.