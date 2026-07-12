دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت یک روز پیش با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود، اما دو ساعت بعد، یک کشتی با پهپاد هدف حمله قرار گرفت.

ترامپ افزود ایالات متحده شامگاه شنبه ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: «این افراد مشکل دارند، آنها همه چیز را پذیرفته بودند، اما ناگهان دو ساعت بعد به یک کشتی حمله کردند.»

ارتش آمریکا اعلام کرد در تازه‌ترین حملات خود ۱۴۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته ارتش آمریکا، این حملات پس از حمله به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شد؛ حمله‌ای که واشینگتن آن را به نیروهای سپاه پاسداران نسبت داده است.

ترامپ همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: «از نظر ما، تنگه هرمز باز است.»