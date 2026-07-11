حمله جنگندههای اسرائیلی به شهرک المنصوری در جنوب لبنان
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد جنگندههای اسرائیلی بعدازظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد جنگندههای اسرائیلی بعدازظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.
تعداد جانباختگان دو زمینلرزه شدید ونزوئلا از چهار هزار نفر فراتر رفته است؛ در حالی که هزاران نفر همچنان مفقودند و نهادهای بهداشتی هشدار میدهند بحران انسانی از مرحله امداد و نجات به دوره بازسازی بلندمدت وارد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از ونزوئلا، مقامات شنبه ۲۰ تیر اعلام کردند دستکم چهار هزار و ۱۱۸ نفر در این فاجعه جان باختهاند و بیمارستانها، پناهگاههای موقت و گروههای امدادی، همچنان با نیازهای فزاینده پزشکی و اجتماعی روبهرو هستند.
آمارهای دولتی منتشرشده نشان میدهند از زمان وقوع زمینلرزهها در عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی، دستکم ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار و ۹۰۷ نفر آواره شدهاند.
دو زمینلرزه قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، با فاصله تنها ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ دادند و بخشهای وسیعی از ایالت ساحلی لا گوایرا را ویران کردند. زمینلرزه دوم، شدیدترین زلزله ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن بود.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، آمار بهروز قربانیان را در تلگرام اعلام کرد.
مقامها گفتند هزاران نفر همچنان مفقودند و خانوادهها، با وجود پایان عملیات رسمی نجات، به جستوجو در میان ساختمانهای فروریخته ادامه میدهند.
در مناطق بهشدت آسیبدیده، بستگان قربانیان همچنان با دست آوارها را کنار میزنند، به این امید که اجساد اعضای مفقود خانواده خود را پیدا و دفن کنند.
تیمهای بینالمللی نجات نیز تمرکز خود را از تلاش برای یافتن بازماندگان به پشتیبانی از عملیات بازسازی و کمک به مقامهای محلی برای جمعآوری سازههای ناپایدار تغییر دادهاند.
۱۹ تیر زمینلرزهای به بزرگی سه، مرکز کاراکاس را لرزاند و باعث تخلیه احتیاطی چند ساختمان و نگرانی ساکنانی شد که پیشتر از فاجعه دو زلزله آسیب دیدهاند.
خسارت قابل توجهی در پی این لرزش تازه گزارش نشده است.
نیاز گسترده به بازسازی و کمکهای بشردوستانه
ابعاد بازسازی همچنان بسیار گسترده است. محلههای مسکونی کاملی در لا گوایرا بهشدت ویران شدهاند و جادهها، ساختمانهای عمومی، زیرساختهای خدماتی و مراکز درمانی، به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارند.
دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا، خسارت مستقیم واردشده به خانهها و زیرساختها را بر اساس ارزیابیهای این سازمان، حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل خواستار تامین نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای حمایت از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد نیازمند کمکهای بشردوستانه شده است.
همزمان با ادامه امدادرسانی، نهادهای امدادی، بیمارستانهای صحرایی، درمانگاههای سیار و آشپزخانههای عمومی در مناطق آسیبدیده ایجاد کردهاند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، برای تامین هزینه بازسازی، خواستار دسترسی به داراییهای دولتی این کشور شده است که در خارج مسدود شدهاند.
او این هفته گفت خواستار آزادسازی حدود ۳۰ تن طلای ونزوئلا شده که به دلیل تحریمها در بریتانیا نگهداری میشود.
دولت ونزوئلا از عملکرد خود در برابر این فاجعه دفاع میکند.
رودریگز این موضع را که بحران موجود نشاندهنده ناکارآمدی نهادهای دولتی است رد کرده و وعده داده است اقدامات بازسازی بدون بروز ناآرامی اجتماعی ادامه یابد.
با این حال، برخی ساکنان از آنچه واکنش کند دولت پیش از رسیدن کمکهای بینالمللی توصیف کردهاند، انتقاد میکنند.
مقامهای بهداشتی اکنون بر خطرهایی تمرکز دارند که در پناهگاههای موقت در حال ظهورند. مکانهایی که هزاران آواره همچنان در آنها زندگی میکنند.
سازمان بهداشت پانآمریکن اوایل این هفته هشدار داد ازدحام جمعیت، اختلال در خدمات درمانی و دسترسی محدود به آب پاک، احتمال شیوع بیماریها را افزایش داده است.
این نهاد منطقهای اعلام کرد در همکاری با وزارت بهداشت ونزوئلا در حال تقویت برنامههای واکسیناسیون و نظارت بر بیماریهای تنفسی و گوارشی در پناهگاههای اضطراری است.
تیمهای پزشکی فعال در کاتیا لا مار، از افزایش موارد اسهال و عفونتهای پوستی و همچنین رشد تقاضا برای درمان بیماریهای مزمن، از جمله دیابت و فشار خون بالا، خبر دادهاند.
کارکنان بهداشتی میگویند بسیاری از آوارگان پس از آسیب دیدن خانهها و درمانگاههای محلی، دسترسی منظم خود را به دارو از دست دادهاند.
پیش از وقوع زمینلرزهها، چند سازمان امدادی با محدودیتهای دولتی یا اتهام فعالیت سیاسی روبهرو بودند. گروههای امدادی بینالمللی اکنون میگویند با ادامه عملیات اضطراری، هماهنگی نزدیکتری با نهادهای دولتی برقرار شده است.
این فاجعه فشار بیشتری بر خدمات عمومی ونزوئلا وارد کرده است؛ خدماتی که سالهاست با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
نهادهای بشردوستانه میگویند با عبور از مرحله امدادرسانی اضطراری و آغاز بازسازی، حمایت پایدار بینالمللی برای احیای نظام درمانی و ساخت دوباره خانهها و زیرساختهای عمومی، ضروری خواهد بود.
مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت نقاط آسیبپذیر دشمن بهطور دقیق شناسایی و محاسبه شده است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میدانند در چه زمان، چگونه و تا چه میزان بر دشمن فشار وارد کنند.
او گفت جنگ اخیر بار دیگر ثابت کرد هر جا بر فناوریهای نوین و دانشبنیان سرمایهگذاری شده، جمهوری اسلامی موفق بوده است.
ابنالرضا افزود تقویت بودجه دفاعی، توسعه فناوریهای پیشرفته، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و ایجاد سازوکارهای چابک برای دستیابی به فناوری باید با جدیت دنبال شود.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام مسئولان و دستگاههای مرتبط درباره رفع یا کاهش اختلالات شبکه بانکی، برخی مشتریان همچنان از مشکلات در دریافت خدمات بانکی، از جمله انتقال وجه، ثبت چک و پرداخت اقساط تسهیلات، خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، در برخی موارد انتقال وجه بین حسابهای بانکی با تاخیر چندروزه انجام شده و شماری از مشتریان نیز از اختلال در ثبت چکهای بانکی و برداشت اقساط تسهیلات، با وجود موجودی کافی در حساب، گلایه کردهاند.
بانک مرکزی اعلام کرد این اختلالات تاثیری بر سوابق و امتیازات مشتریان نخواهد داشت و پیامدهای ناشی از آن پس از بررسی برطرف میشود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که شهروندان در هفتههای گذشته نیز از اختلال در خدمات دستکم هشت بانک، از جمله پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت، خبر داده بودند. شرکت خدمات انفورماتیک نیز با تایید حملات سایبری اعلام کرده بود بهمنظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، ارائه بخشی از خدمات مبتنی بر کارت را بهطور موقت متوقف کرده است.
فدراسیون فوتبال آرژانتین از وقوع یک حمله سایبری به ایمیل رسمی خود پس از آن خبر داد که از همان نشانی، ایمیلهایی تاییدشده برای تعدادی از خبرنگاران حاضر در جام جهانی ارسال شد که در آن به فساد داوری در این رقابتها اعتراف شده بود.
در بخشی از این پیام آمده بود: «آرژانتین پیروز نشد. این پیروزی با تصمیمهای فاسد داوری از دیگران گرفته شد.»
بر اساس نخستین بررسیهای انجامشده درباره این ایمیلها، یک انجمن اینترنتی مصری شناسایی شده که گفته میشود اطلاعات ورود به ایمیل سازمانی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آن افشا شده است. به همین دلیل، همه نشانهها حاکی از آن است که این اقدام تلافی حذف تیم ملی مصر به دست شاگردان لیونل اسکالونی بوده است.
پس از دیدار آرژانتین و مصر، چندین چهره سرشناس از جمله سرمربی تیم ملی مصر و یکی از گلزنان این تیم، پیروزی آلبیسلسته را زیر سوال بردند؛ موضعی که به نظر میرسد زمینهساز چنین اقداماتی شده است.
نهاد ادارهکننده فوتبال آرژانتین اعلام کرد این ایمیلها نه توسط کارکنانش تولید شدهاند و نه با مجوز آنها ارسال شدهاند. این نهاد همچنین تاکید کرد: «برای روشن شدن ابعاد این اتفاق و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در حال انجام بررسیهای لازم هستیم.»
در این پیام همچنین از عملکرد تیم ملی مصر در آن مسابقه تمجید شده و ادعا شده بود این تیم به دلیل حمایت علنی از فلسطین، از سوی داوران متضرر شده است. در بررسیهای اولیه، در همان انجمن اینترنتی که نخستین نشانههای حمله در آن پیدا شد، پیامی نیز مشاهده شد که در آن آمده بود: «اگر در زمین عدالت وجود ندارد، انتظار آرامش در شبکههای اجتماعی خود را هم نداشته باشید.»
سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران و دیدار او با شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، با واکنشهایی در فضای سیاسی نروژ همراه شد.
محمود فرهمند، نماینده ایرانیتبار پارلمان نروژ، با طرح چند پرسش رسمی از وزیر خارجه و معاون او، خواستار ارایه توضیح درباره اهداف، جزییات و دستاوردهای این سفر شده است.
گزارش مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، و گفتوگوی او با محمود فرهمند، نماینده پارلمان نروژ