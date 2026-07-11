وزارت خارجه اردن اعلام کرد ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتوگوی تلفنی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره و حل بحران از طریق گفتوگو شدند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه اردن، این دو مقام همچنین درباره پایان دادن به تنشها و تضمین اجرای توافق آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت تهدیدهای «بیمایه و متوهمانه» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ارزش پاسخ دادن ندارد، این تهدیدها تنها «نشاندهنده استیصال او در برابر صلابت ملت» است.
جوکار در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت افزود جمهوری اسلامی زبان تهدید و زور را نمیفهمد و در صورت هرگونه تجاوز، در میدان با قدرت پاسخ خواهد داد.
ییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت شعارهای امروز تنها کلمات نیستند، بلکه خونخواهی عمیق برای علی خامنهای و پیمانی است که با او بسته شده است.
علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت آمریکا توان ورود به یک جنگ تمامعیار با جمهوری اسلامی را ندارد و افزود تجربه نشان داده است که دشمن در برابر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ناچار به عقبنشینی است.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی در حملات اخیر به پایگاههای آمریکا در منطقه تنها بخشی از توان موشکی خود را به کار گرفت و همه ظرفیت نظامی خود را به کار نبسته است.
نخعیراد افزود اگر اسرائیل «دست به حماقت بزند»، پاسخ تهزان «به مراتب قدرتمندتر از قبل» خواهد بود و مستقیما اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شبکه مالی علی انصاری، مباشر مالی مجتبی خامنهای و شماری از صرافیهای مرتبط با بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، درباره جزییات این تحریمها و اهمیت آن توضیح میدهد
خبرگزاری مهر گزارش داد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی را به دلیل اشتباه در معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در آسیا و «موارد دیگر» برکنار کرده است.
در حالی که فدراسیون فوتبال برگزاری تورنمنت سه جانبه را برای تعیین سومین سهمیه آسیایی فوتبال ایران در نظر گرفته بود، ممبینی از قبل تیم فوتبال گلگهر را به عنوان سومین سهمیه به آسیا معرفی کرد.
این در حالی بود که در پایان این تورنمنت چادرملو مجوز حضور در آسیا را کسب کرد.
به نوشته خبرگزاری مهر این تنها دلیل برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال نیست و موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است که هنوز پرونده رسیدگی به این اتفاقات باز نشده است: «با این حال مهدی تاج تصمیم گرفت با برکناری هدایت ممبینی فرد جدیدی را به عنوان سرپرست دبیرکلی انتخاب کند.»
روزنامه اسرائیلی معاریو گزارش داد ارتش اسرائیل طرحهای عملیاتی برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به عمق خاک ایران را تکمیل کرده است.
این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی نوشت همزمان کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاشاند با فشار بر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از ورود دوباره اسرائیل به درگیری با جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد: