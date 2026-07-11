طرح مشترک عراق، سوریه و آمریکا برای احیای یک خط لوله به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز
به گفته مقامات ارشد عراقی و منطقهای که با وبسایت «میدل ایست آی» گفتوگو کردهاند، عراق، سوریه و آمریکا قصد دارند یک خط لوله به طول ۵۰۰ مایل را که به ساحل مدیترانهای سوریه میرسد، احیا کنند؛ اقدامی که بخشی از تلاشها برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز به شمار میرود.
این منابع به میدل ایست آی گفتهاند که انتظار میرود توافق درباره طرح احیای این خط لوله، که پیشتر از شهر کرکوک در شمال عراق تا شهر ساحلی بانیاس در سوریه امتداد داشته، هفته آینده و همزمان با دیدار علی الزیدی، نخستوزیر عراق، با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید اعلام شود.