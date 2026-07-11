عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۰ تیر برای مذاکره با مقامهای عمانی درباره بازگشایی دستکم بخشی از تنگه هرمز راهی مسقط شد.
او پس از این مذاکرات بدون دادن توضیحی درباره جزییات گفت با وزیر امور خارجه عمان درباره «سازوکارهای مناسب» برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز، مطابق با ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد، تبادل نظر کرده است.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش رسانههای خارجی درباره نقش قطر در تصمیمگیری درباره تنگه هرمز را رد کرد.
این خبرگزاری نوشت که تصمیمگیری درباره ترتیبات آینده این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان انجام میشود.
به گفته این منبع، حضور قطر در گفتوگوها صرفا در چارچوب نقش میانجیگری و تبادلنظر با کشورهای منطقه انجام گرفته است.
بر اساس گزارش رسانهها جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی صدور بیانیهای احتمالی درباره بازگشایی کامل «مسیر میانی» در تنگه هرمز هستند؛ مسیری که در آبهای بینالمللی قرار دارد و قرار است برای رفتوآمد کامل و آزاد باز شود.
شبکه ایبیسی نیوز جمعه گزارش داد پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی بهطور خصوصی به دولت آمریکا اطلاع دادند که شلیک به کشتیها در تنگه هرمز یک «اشتباه» بوده، قرار است مذاکرات میان واشینگتن و تهران از سر گرفته شود.
با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارش داد تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.
این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که واشینگتن از مواضع خود عقبنشینی نکند، وارد هیچ مذاکرهای نخواهد شد.
بهگفته این منبع، شاخص این عقبنشینی اجرای تفاهمهای مورد توافق است؛ از جمله تشکیل کارگروه ویژه لبنان با هدف پایان دادن به جنگ و عقبنشینی، حلوفصل موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت روند صادرات و جریان نفت به وضعیت عادی.
اوایل این هفته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت ایرانیها اعلام کردهاند که خواهان بازگشت به مذاکرات با ایالات متحده هستند، اما جمهوری اسلامی بعدا این موضوع را تکذیب کرد.
ترامپ همچنین گفت حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود، آتشبس «پایان یافته است».
پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز به نقل از یک «یک منبع ارشد اطلاعاتی»، اعلام کرد جمهوری اسلامی قرار است طرح مدیریت تنگه هرمز را اجرا کند و در برابر «تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی و رسانهای» عقبنشینی نخواهد کرد.
این منبع همچنین گزارشهای اکسیوس، درباره وجود اختلاف بین مذاکرهکنندگان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است.
پرستیوی به نقل از این منبع نوشت: «مقامهای آمریکایی با استفاده از رسانههای وابسته به خود، در حالی که همزمان کارزار فشار و تهدید علیه تهران را تشدید کردهاند، دروغهای ناشیانه و تکراری درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات منتشر میکنند.»
در همین حال، کشورهای منطقه بار دیگر از تهران و واشینگتن خواستند که مذاکرات خود را از سر بگیرند.
وزارت امور خارجه پاکستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در گفتوگویی تلفنی با ابراز نگرانی از تشدید تنشها در منطقه، بر ضرورت کاهش تنش، ادامه گفتوگوها و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک تاکید کردند.
وزارت امور خارجه اردن نیز اعلام کرد ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه این کشور، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در گفتوگوی تلفنی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره و حل بحران از طریق گفتوگو شدند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه اردن، این دو مقام همچنین درباره پایان دادن به تنشها و تضمین اجرای توافق آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه اردن همچنین اعلام کرد که ایمن الصفدی در گفتوگویی تلفنی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، موضوع مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را مورد بررسی قرار داد.