بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه روز ۳ اردیبهشت‌ماه با یورش به منزل این شهروند، او را بازداشت کردند. بنا بر این گزارش، ماموران در جریان تفتیش منزل، تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربین‌های مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط و با خود برده‌اند.

بنا بر این گزارش، بازداشت خانم آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی» انجام شده است. او خانه‌دار بوده و در کنار همسرش در یک سوپرمارکت فعالیت می‌کرده و مادر یک دختر ۱۵ ساله است.

بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد و خانواده‌اش از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او اطلاعی ندارند. پیگیری‌های خانواده از دادگستری و نهادهای قضایی نیز تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.