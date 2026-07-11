وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال ۱۴۰۴ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود.

زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی، شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود.

حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی هم‌بندی مرادی در اوین، نوشت: «وریشه پس از سه سال حبس و تحمل پنج ماه انفرادی، بعد از ابلاغ حکم مرگ و نقض حکم اعدام به‌دلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مجددا از سوی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد به‌دلیل به رسمیت نشناختن دادگاه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.»

بر اساس این گزارش، مرادی طی سال‌های حبس بارها با انواع محدودیت‌ها مواجه بوده است. او ماه‌ها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بود و مدت‌ها نیز حق ملاقات با خانواده‌اش را نداشت.

مقام‌های امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسی‌اش به امکانات پزشکی مخالفت کرده‌اند.